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Дніпропетровщина (3261) земля (1646) суд (11499) екологія (1325)

Активісти в суді виграли справу у фермера, який орендував землю на території державного заказника

Активісти в суді виграли справу у фермера, який орендував землю на території державного заказника

Ця перемога в суді є першою в практиці в Україні.

Активісти громадського формування "Екологічний патруль" повідомили про перемогу в суді апеляційної інстанції у справі проти фермера, який орендував земельну ділянку в межах заповідної території. Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook, пише УНІАН.

Йдеться про заказник загальнодержавного значення "Проліски". Як заявили в "Екопатрулі", ділянку фермер орендував з метою сінокосіння, "а в цей час нахабно розорював землі, які відносяться до ПЗФ".

"Ця судова справа для нас поки що є найдовшою, бо почалась вона ще на початку 2018 року... Ми намагались вирішити питання іншим чином. Звертались до обласного ГУНП, відкривали кримінальне провадження, але вони перенаправляли справу до Магдалинівського РОВД, який не без корупційної складової залишав справу без руху. Але цей пост не про корупцію, яку важко не побачити у Магдалинівському районі, а про перемогу, яку ми змогли домогтися через суд", - йдеться у повідомленні.

Активісти уточнили, що за два роки розгляду отримали документи, які підтвердили порушення законодавства.

"Це перша практика в Україні, коли суд прийняв сторону громадськості, а не бізнесу. Хоч і не з першого разу. Ми відстояли дострокове розірвання договору з Магдалинівською райдержадміністрацією та повернення землі громаді", - заявили в організації.

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Топ коментарі
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"желавший вырастить вам" - ну да, ну да. Именно нам, это за деньги? Так это называется заработок и звучит: "желавший заработать на вас". Ничего плохого в этом нет, но согласитесь - звучит несколько по другому.
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26.06.2020 11:38
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"победа"... виноват фермер желавший вырастить вам ди би лам урожай, или тот, кто взял бабло и отдал ему эту землю??? может и в лице государства...
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26.06.2020 11:34 Відповісти
"желавший вырастить вам" - ну да, ну да. Именно нам, это за деньги? Так это называется заработок и звучит: "желавший заработать на вас". Ничего плохого в этом нет, но согласитесь - звучит несколько по другому.
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26.06.2020 11:38 Відповісти
все относительно... есть созидание во благо, есть коррупция и преступные деяния во вред.
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26.06.2020 11:43 Відповісти
что ты рассказываешь? кого кормить? ты сам бомжара? земли выделили ему для сенокошения, а он хитросделанный решил переорать и сделать неучтеннку, потому то налог на землю под сенокос в разы меньше. Плюс на лугах живут и гнездятся птицы, животные, а на потравленных полях здыхает всё. На землях сейчас бардак, такой же как и вырубками, янтарем, газом, выловом рыбы. Идёт полное разворовование государственного фонда. И да , тебе животное . кидают кусок, чтоб ты голос не подавал.
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26.06.2020 12:43 Відповісти
Таких ди би лок как ты кормить... пенсиями, пособиями, субсидиями, дармовой медициной, тупым дармовым образованием... ты, убогое существо, хоть понимаешь, что царапаешь? какие птицы выживут на сенокосе? скосят, как протеиновую добавку...
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26.06.2020 12:56 Відповісти
Вот ты тупое животное.Что б ты жил как говорится всю жизнь на эту пенсию или пособие. А совет тебе юннат необразованный взять книгу любую о птицах и прочитать, что не все птицы если летают, значит гнездятся в дупле.И животные не все в лесах приводят потомство.
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26.06.2020 16:07 Відповісти
Ты, пустая, яловая, косоглазая и кривозубая лушпайка, спасибо тебе, дура соломенная, повеселила меня.
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26.06.2020 18:22 Відповісти
"... этот пост не о коррупции" - вот вам истинное лицо "активистов". Их не интересуют причины, их не интересуют персоналии (заметьте: не одной фамилии!), их не интересует что таких историй десятки и сотни, их не интересует что будет завтра (т.к. все коррупционеры остались на своих местах) - они отрабатывают конкретный заказ. И не важно чей это заказ (возможно, гранты отрабатывают). Важно, что это типичные ПСЕВДОактивисты.
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26.06.2020 11:53 Відповісти
Одного выгонят,другие набегут.Паханая земля здатна только бурьяны плодить без ухода.Залужить не удастся.Активисты дебилы.Они хоть знают разницу между залежью и целиной.А это 2 большие разницы.
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26.06.2020 11:53 Відповісти
....Активисты в суде выиграли дело....

И об этом пишут без зазрения совести все газеты "демократической" НАШЕЙ страны, что наконец-то нормальные простые люди все-таки смогли что-то выиграть свои проблемыв украинском суде. Это офуеть какое счстье для простых людей, что даже все газеты в стране написали об этом событии, когда даже простые ЛЮДИ без взяток "выиграли" в преферанс у катал украинского масштаба, которого нет ни в одной стране Европы за последний долбаный страшный год в Украине.
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26.06.2020 12:08 Відповісти
Активистам Респект !
Но возникает вопрос, почему этим должны заниматься активисты, а не прокуратура, полиция и т.д! Зачем мы их содержим??
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26.06.2020 12:30 Відповісти
в убытке: фермер, государство
в прибыли: райадминистрация
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26.06.2020 12:40 Відповісти
 
 