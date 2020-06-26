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За добу в РФ зафіксовано 6,8 тис. випадків COVID-19, померли 176 осіб

За добу в РФ зафіксовано 6,8 тис. випадків COVID-19, померли 176 осіб

Кількість нових випадків у Росії продовжує знижуватися: у четвер і середу їх було 7,1 тис., у вівторок, 23 червня, - 7,4 тис., у понеділок, 22 червня, - 7,6 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За добу в РФ виявлено 6800 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Загалом у Росії зареєстровано 620 794 випадки зараження COVID-19. Росія залишається на третьому місці у світі за цим показником. У США вже понад 2,4 млн хворих, у Бразилії - понад 1,2 млн осіб підхопили COVID-19. В Індії, яка посідає четверту сходинку, 490 тисяч заражених.

Нових хворих виявлено у 85 регіонах РФ, найбільше в Москві - 813.

За добу померли від вірусу 176 осіб, загальна кількість жертв досягла 8781.

Кількість осіб, які видужали за весь період, зросла до 384 152, в тому числі 8988 за останню добу.

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Топ коментарі
+2
Бессмысленная статья о цифрах "взятых с потолка".
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26.06.2020 11:58
+1
Надо чтобы такое количество подыхало.....каждый час
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26.06.2020 11:55
+1
голо сование же
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26.06.2020 11:57
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Це чудово!
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26.06.2020 11:51 Відповісти
Надо чтобы такое количество подыхало.....каждый час
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26.06.2020 11:55 Відповісти
голо сование же
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26.06.2020 11:57 Відповісти
Бессмысленная статья о цифрах "взятых с потолка".
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26.06.2020 11:58 Відповісти
естественный руцкий процесс. странно вообще, шо к параду и обнулению нулевого, не обнулили и "руцкую статистику" )
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26.06.2020 12:00 Відповісти
мне про вирус у россиян не интересно, тем более что у них число заражаемых сократилось в ДВА РАЗА - ПИШИТЕ ПРО НАШИ "РЕКОРДЫ"! ПРО НАШИХ ПО**ИСТОВ, УТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО "ВИРУСА НЕТ"!
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26.06.2020 13:35 Відповісти
Чи здох путлер?.Чому він ще не здох?
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26.06.2020 15:07 Відповісти
 
 