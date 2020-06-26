За добу в РФ зафіксовано 6,8 тис. випадків COVID-19, померли 176 осіб

Кількість нових випадків у Росії продовжує знижуватися: у четвер і середу їх було 7,1 тис., у вівторок, 23 червня, - 7,4 тис., у понеділок, 22 червня, - 7,6 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За добу в РФ виявлено 6800 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Загалом у Росії зареєстровано 620 794 випадки зараження COVID-19. Росія залишається на третьому місці у світі за цим показником. У США вже понад 2,4 млн хворих, у Бразилії - понад 1,2 млн осіб підхопили COVID-19. В Індії, яка посідає четверту сходинку, 490 тисяч заражених.

Нових хворих виявлено у 85 регіонах РФ, найбільше в Москві - 813.

За добу померли від вірусу 176 осіб, загальна кількість жертв досягла 8781.

Кількість осіб, які видужали за весь період, зросла до 384 152, в тому числі 8988 за останню добу.

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