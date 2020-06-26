У навчаннях ЗС РФ "Кавказ-2020" візьмуть участь не менше 100 тис. осіб, - Скібіцький
Напередодні стратегічних командно-штабних навчань збройних сил РФ "Кавказ-2020" Україні варто готуватися до російської інформаційної кампанії та залякування Росією України і країн ЄС актом відкритої військової агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"Навчання ("Кавказ-2020" - ред.) буде використано російським керівництвом для демонстрації Україні та державам Європи воєнної могутності Росії. Навчання слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. В цей час посилиться інформаційна кампанія Росії, у тому числі з використанням українського інформаційного простору. Основна мета полягатиме у залякуванні та нав’язуванні на всіх рівнях думки про незворотність виконання російських вимог стосовно окупованих територій та здатність Кремля відстоювати свої інтереси з використанням сили. У зв’язку з цим між Головним управління розвідки, Генеральним штабом Збройних сил України, командуванням Об’єднаних сил налагоджена чітка взаємодія з обміну інформацією. За результатами навчання збройних сил Росії "Кавказ-2020" буде підготовлений відповідний аналіз та пропозиції щодо нейтралізації загроз від Російської Федерації", - зазначив представник ГУР.
"До участі у навчанні "Кавказ" також запрошені контингенти збройних сил 17 країн-партнерів. Розрахунково очікується залучення щонайменше 100-120 тис. осіб, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів", - зазначив Скібіцький.
Розвідники особливу увагу звертають на перевірку готовності до застосування інтегрованого угруповання військ. Воно складається з регулярних військ, місцевих збройних формувань, приватних військових компаній, цивільних і неурядових організацій, які об’єднані під єдиним командуванням та діють за єдиним задумом для виконання завдань на території противника.
Будь ласка, зачекайте...
У нас говнокомандующий из цирка.
Мы свое отбоялись….
Перед проведением военных операций надо перемещать большое количество людей, техники, оборудования боеприпасов. Естественно все это не остается незамеченным соседями. Поэтому и маскируется вторжение учениями, как объяснение разворачивания мощной группировки войск.
РФ на нас напала еще в 2014 и никуда не уходила !!!
Наши "учения" - это тупая трата сил и средств и не более того !
Мы с 2014 держим и не боимся, а вам клоунов захотелось, вот и бойтесь, зебиленки.
ну-ка,навскидку -Армения,Азербайджан,Молдова,Казахстан,Узбекистан,Туркмения,Таджикистан - это из местных
_ Китай ?
такие играют мускулами только перед теми ,кто по их мнению слабее
Нужно готовиться!
От них можно ждать очередной агрессии под вопли:
"Брат Митька в Крыму погибает, воды просит...... "
"В ходе учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора".
https://lb.ua/news/2020/06/25/460579_rossiya_sentyabre_vtorgnutsya.html
Эту информацию озвучил Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пан Вадим Скибицкий.
Россияне еще шесть лет назад выложили в Интернете свои милитаристские планы по уничтожению Украины.
Скопировано с российского сайта.
В данный политический момент есть только один улучшающий наше положение вариант: используя торчащий в трухлявом сердце украины осиновый кол "новороссии", так тряхнуть гнилое, червивое тело неньки, чтобы всю Европу опарышами и тухлыми ошмётками закидало!
Путин мастер по придумыванию "ассиметичных ходов" и выкидыванию козырей из рукавов, но в данной ситуации выбора нет - необходимо, пока у нас на это есть время (счётчик тикает!), силы и задор, перевести ситуацию на новый уровень - пробить "сухопутный коридор" в Крымнаш. «Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами. Да, понятно то, что нам не помешало бы забрать всю украину (кроме западных областей), но, "политика - искусство возможного" - мы просто не потянем это экономически, так что обойдемся "новороссией. бета версия".
То, что станет с ввергнутыми в ад гуманитарной катастрофы обломками украины - тема отдельного поста. Вот такой "ассиметричный ответ" приготовил Темнейший нашим западным друзьям и партнёрам, вот такой подарок получим все мы, Патриоты России!
Командуйте, Владимир Владимирович, пришло время сломать ИХ счетчики!
Нужно пересмотреть снарягу.
Зимний камуфляж и не мультикам или укр. цифра, а гражданский охотничий. И гилли под осеннее поле.
Ползать придется по полной программе.
На каждого из нас по 20 кацапов минимум.
Справимся?
Справимся.
Не впервой.
==
СЛАВА УКРАЇНІ!