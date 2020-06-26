За добу в Києві зафіксували 115 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко
Серед захворілих на коронавірус за минулу добу - 9 медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 115 осіб. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок - летальний. Загалом від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер.
Серед захворілих 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років. І дівчинка, якій 4 роки. А також 49 чоловіків віком від 18 до 78 років. І сім хлопчиків, від 3 до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 17 осіб. Загалом коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
https://censor.net/comments/locate/3204557/019214dd-b748-70a6-b42f-d71a738b1f46
Чекаєте щоб було більше тисячі щодобово?!