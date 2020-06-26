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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 115 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 115 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

Серед захворілих на коронавірус за минулу добу - 9 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 115 осіб. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок - летальний. Загалом від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер.

Серед захворілих 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років. І дівчинка, якій 4 роки. А також 49 чоловіків віком від 18 до 78 років. І сім хлопчиків, від 3 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 17 осіб. Загалом коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.

Також читайте: Київ і 10 областей України не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Надеюсь умер это она, с фамилией на букву З.
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26.06.2020 12:18 Відповісти
чому МОЗ не надає відповіді на численні запити, чи мають тести на коронавірус, що використовуються, в Україні сертифікат якості і яка їх справжня точність? мабуть, є що приховувати
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26.06.2020 12:25 Відповісти
Сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!

Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.

Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.

Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.

Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).

Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?

Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
https://censor.net/comments/locate/3204557/019214dd-b748-70a6-b42f-d71a738b1f46
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26.06.2020 12:26 Відповісти
Живем. Прогоним. Доживем! И самограй здесь ни при чем. А абрикоски сладкие, которые на закусь.
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26.06.2020 12:52 Відповісти
Чому Кієв досі не закрили і не посилили карантин?!
Чекаєте щоб було більше тисячі щодобово?!
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26.06.2020 15:18 Відповісти
 
 