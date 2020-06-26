За добу в Києві зафіксували 115 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

Серед захворілих на коронавірус за минулу добу - 9 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 115 осіб. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок - летальний. Загалом від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер.

Серед захворілих 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років. І дівчинка, якій 4 роки. А також 49 чоловіків віком від 18 до 78 років. І сім хлопчиків, від 3 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 17 осіб. Загалом коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.

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