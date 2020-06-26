Епідситуація в Києві погіршилася. Ми все ближче до рішення про повернення до суворих обмежень, - Кличко
Міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив у ході онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.
"Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку, - сказав Кличко. - Але, нажаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями", - наголосив мер столиці.
Кличко підкреслив, що міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.
"Вірус не відступив. І, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення", - зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1 109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто, слова на вітер.
Мити їм руки й прибити маски цвяхами?
Не хотят носить маски, пусть вырабатывают коллективный иммунитет в своей среде.
и какого х ты на боксера наезжаешь?
Карантин вводили и организовывали ЗЕ-тыпилы.
а в нормальных странах, при нормальном карантине, быкующих зараженных могут и пристрелить.
и правильно делают!
С другой стороны, ТОЖЕ человек, который ТОЖЕ имеет право за защиту жизни и здоровья!!!
если этот "другой человек" несет опасность всем остальным своим заболеванием, прекрасно это осознает, но не считается с этим.
Сейчас уже всё - поздно.
Нужно "расслабиться и попытаться получить удовольствие".
Уже по две клавиатуры угробили