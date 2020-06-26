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Епідситуація в Києві погіршилася. Ми все ближче до рішення про повернення до суворих обмежень, - Кличко

Епідситуація в Києві погіршилася. Ми все ближче до рішення про повернення до суворих обмежень, - Кличко

Міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив у ході онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку, - сказав Кличко. - Але, нажаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями", - наголосив мер столиці.

Кличко підкреслив, що міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.

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"Вірус не відступив. І, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1 109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.

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Топ коментарі
+5
В марте еще что-то можно было сделать, проведя нормальный карантин.
Сейчас уже всё - поздно.
Нужно "расслабиться и попытаться получить удовольствие".
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26.06.2020 12:48
+5
какой-такой "китайской модели"?
и какого х ты на боксера наезжаешь?
Карантин вводили и организовывали ЗЕ-тыпилы.
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26.06.2020 12:50
+5
Соблюдения надо контролировать не на пляжах,как это делают зебилы, а в электричках
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26.06.2020 12:59
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Після подібних навпаки заяв настає послаблення карантину. Жодної реакції від влади щоб зменшити небезпеку.
Тобто, слова на вітер.
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26.06.2020 12:44 Відповісти
Масове тестування населення та видача медичного сертифікату врятують ситуацію, як це було в Китаї! Масове тестування дозволить вчасно ізольовувати хворих, а медичний сертифікат дозволить не допускати в транспорт та громадський простір неперевірених тестами людей і це миттєво зменшить захворюваність в Києві! Масові тестування це зброя перемоги проти будь якої епідемії!
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26.06.2020 12:48 Відповісти
Хворі розбігаються, як таргани!
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26.06.2020 12:51 Відповісти
Зеленський ставиться до людей як до тарганів.
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26.06.2020 15:35 Відповісти
Уже поздно для этого. Реально заболевших в сутки раз в 5 больше чем выявленных а они заражают в среднем еще троих и тд. Очень много больных безсимптомных
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26.06.2020 12:51 Відповісти
Американские врачи пишут о том, что, по их опыту, вероятность заразиться от бессимптомного очень мала. Нужен именно кашляющий и чихающий человек с температурой. Но у нас народ часто в таком состоянии ходит на работу, ездит в общественном транспорте ("а шо такого, мине нада") Бороться надо именно с появлением больных в общественных местах.
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26.06.2020 13:40 Відповісти
Що повинна зробити влада, щоб тупі почали виконувати рекомендації ВОЗ?
Мити їм руки й прибити маски цвяхами?
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26.06.2020 12:50 Відповісти
вовремя закрыть границы и создать обсервации .. а не ходить и писать видосики шо все фейк
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26.06.2020 13:05 Відповісти
Я бы создал обсервации для нарушителей.
Не хотят носить маски, пусть вырабатывают коллективный иммунитет в своей среде.
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26.06.2020 13:07 Відповісти
Зеленский уже концлагеря создал. Туда силой затягивают людей.
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26.06.2020 15:36 Відповісти
Руки їм стерилізувати вогнеметом.
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26.06.2020 13:54 Відповісти
Пока Пидаля разродится.., пока мысль будет путано и безуспешно искать в лабиринте серого вещества хоть что то, напоминающее извилину, или хотя бы ломанную кривую, то эпидемия достигнет такого масштаба что ему придется ( возможно в женском платье) возвращаться в свой любимый город ( нет не Одессу) в Гамбург...
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26.06.2020 12:45 Відповісти
какой-такой "китайской модели"?
и какого х ты на боксера наезжаешь?
Карантин вводили и организовывали ЗЕ-тыпилы.
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26.06.2020 12:50 Відповісти
Забирать людей силой в больницу - это китайская модель. В Европе такого нигде нет. Поэтому украинцы убегают от врачей.
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26.06.2020 15:39 Відповісти
325 статья УК Украины.
а в нормальных странах, при нормальном карантине, быкующих зараженных могут и пристрелить.
и правильно делают!
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26.06.2020 15:45 Відповісти
Человек имеет право на защиту жизни и здоровья. Никакая статья это не запретит. А нормальные страны это Китай?
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26.06.2020 16:26 Відповісти
Ты будешь удивлен, ошарашен, но попробуй прозреть:
С другой стороны, ТОЖЕ человек, который ТОЖЕ имеет право за защиту жизни и здоровья!!!
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26.06.2020 16:29 Відповісти
Тот, с другой стороны, не имеет права на защиту жизни за счёт другого человека.
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26.06.2020 22:24 Відповісти
как это не имеет?
если этот "другой человек" несет опасность всем остальным своим заболеванием, прекрасно это осознает, но не считается с этим.
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26.06.2020 22:35 Відповісти
Что нам посоветует Кирилл ЯковЛеЩенко?
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26.06.2020 12:47 Відповісти
В марте еще что-то можно было сделать, проведя нормальный карантин.
Сейчас уже всё - поздно.
Нужно "расслабиться и попытаться получить удовольствие".
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26.06.2020 12:48 Відповісти
уже поздно.
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26.06.2020 12:49 Відповісти
Опять порохоботы взвоют про нарушение их прав и попрании Конституции Украины.
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26.06.2020 12:49 Відповісти
Та они и не успокаивались не на секунду.
Уже по две клавиатуры угробили
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26.06.2020 12:54 Відповісти
Соблюдения надо контролировать не на пляжах,как это делают зебилы, а в электричках
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26.06.2020 12:59 Відповісти
галька рейхсфюрер не сказала, заболевших усыплять?
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26.06.2020 13:01 Відповісти
Не надо было слушать митингующих рестораторов, а собирать их и везти в службы занятости для трудоустройства на строительство дорог.
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26.06.2020 13:05 Відповісти
Сейчас вирус лишь массово распостраняется. А действовать он начнет с первыми холодами.
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26.06.2020 13:23 Відповісти
Это не грипп, этот действует всё время. Почему-то у нас массово существует заблуждение, что это "такой особый грипп". Хотя на самом деле это совершенно другой класс вирусов, ничего общего гриппом у него нет. Хотите аналогий - спросите у кошатников про коронавирусный энтерит у кошек. Это близкий родственник. И там всё плохо, помогает только вакцинация.
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26.06.2020 13:47 Відповісти
И, кстати, у кошек коронавирусный энтерит распространяется в основном там, где кошек много, типа приютов для домашних животных, у домашней кошки, насильно запертой в четырех стенах, шансов подцепить коронавирусный энтерит очень мало.
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26.06.2020 13:50 Відповісти
клічько, іді нх.
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26.06.2020 13:25 Відповісти
Намордники, цаки и все в будку, только тогда мы все можем спастись )))
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26.06.2020 13:35 Відповісти
Кієв давно пора закрити та запровадити самий жорсткий карантин!
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26.06.2020 13:52 Відповісти
А що зроблила влада? По вагона метро ходять попрошайки з корпорації професійних жебраків, ба навіть музиканти з духовими інструментами слюнять по поїздам, і їх поліцаї не бачать і не зупиняють. Таке враження, що влада сама мріє всіх заразити, адже їм хабар від Білла і Мелінди і їх корпорації NIH вже надали.
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26.06.2020 14:06 Відповісти
Лжёт Кличко. Хочет напугать людей. Не будут они вводить никаких ограничений, потому что у Зеленского нечем платить зарплату.
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26.06.2020 15:34 Відповісти
 
 