УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11695 відвідувачів онлайн
Новини
7 845 73
документ (402) зґвалтування (376) Київська область (3801) Нацполіція (14874) медогляд (15) Погребицька Неля (3) Кузів Микола (2)

Зґвалтування в Кагарлику: потерпілій досі не провели медогляд через відсутність документів, які відібрав поліцейський

Зґвалтування в Кагарлику: потерпілій досі не провели медогляд через відсутність документів, які відібрав поліцейський

Підозрюваний у зґвалтуванні і побитті поліцейський з Кагарлика Микола Кузів відібрав у потерпілої паспорт і ідентифікаційний код. Документи жінці так і не повернули, і не відновили.

Про це потерпіла Неля Погребицька розповіла в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не віддав. Де він міг подітися - не знаю", - сказала Погребицька.

Вона додала, що зараз у неї немає ні паспорта, ні коду, через що жінка не може потрапити до лікарні.

Також Погребицька розповіла, що їй досі не провели медичний огляд. Спочатку лікарі відмовилися, тому що "не хотіли мати проблем з поліцією", а потім - через відсутність паспорта.

Також читайте: Зґвалтування в Кагарлику: Поліцейські за кілька годин до злочину "викрали" для слідчих дій неповнолітню сестру потерпілої

"Я не ходила (на огляд. - Ред.) ще, так і не ходила, тут не хочуть робити, тому що немає ні документів, нічого", - говорить потерпіла.

За словами Погребицької, зараз вона живе "переляканою, жахаюся людей". Також жінці встановили тривожну кнопку.

"Можна викликати, якщо є загроза, - приїде поліція з Обухова", - розповіла жінка.

Крім того, Погребицька розповіла, що в Кагарлику ще є постраждалі дівчата від дій поліцейських, які готові підтримати в суді.

"У Кагарлику були дівчата. Теж говорили, як буде суд, поїдемо, розповімо, як він (Микола Кузів. - Ред.) теж знущався з них, Кагарлицький", - зазначила постраждала.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Вот это оперативность, вот это власть, правоохранительные органы, и все за наши же деньги, страна непуганных идиотов...
показати весь коментар
26.06.2020 12:50
+28
это еще что)) -скоро она из потерпевшей в обвиняемую превратится
показати весь коментар
26.06.2020 12:52
+27
Вангую, через певний час її ще звинуватять в брехливих звинуваченнях.
показати весь коментар
26.06.2020 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это оперативность, вот это власть, правоохранительные органы, и все за наши же деньги, страна непуганных идиотов...
показати весь коментар
26.06.2020 12:50 Відповісти
Авакова потрібно звільнити і посадити! Саме Аваков не зміг провести поліцейську реформу повністю і закривав очі на те що найбільш одіозних маніяків, насильників, злодіїв та бандитів в погонах міліції переховували від перевірок в хитрих підрозділах які ніби то не мають перевірятись! Саме Аваков розпочав реформу неякісним наказом, який відміняв будь який суд України і відновлював на посадах одіозних ментів-перевертнів! Саме Аваков не боровся за те щоб всіх відновлених судом ментів все ж таки вигнали з роботи і посадили! Аваков це найбільша кадрова помилка і найбільша біда України! Не було б Авакова, ми б не мали зараз провалу поліцейської реформи і не мали б зараз цих ганебних випадків катувань в поліції!
показати весь коментар
26.06.2020 12:53 Відповісти
Кто его уволит? Он сам кого хочешь уволит, проснись.
показати весь коментар
26.06.2020 12:54 Відповісти
Авакова звільнить український нарід, якщо Зеленському звільнення Авакова дається з такми трудом! Джерелом влади в Україні є народ і народ вже не раз висказував свою позицію по Авакову з вимогою звільнення і притягнення до кримінальної відповідальності Авакова та його кримінального заступника Чеботаря (недавно влаштувавшего зброіні сутички в Броварах). Аваков та його кримінальні подєльники загрожують національній безпеці України і мають знаходитись в тюрмі!
показати весь коментар
26.06.2020 12:57 Відповісти
Нарид на диване, пивасом затарился и смотрит Г+Г. Придется как всегда активному меньшинству подниматься и вычищать засохшие ЗЕговна...
показати весь коментар
26.06.2020 13:01 Відповісти
Зараз є альтернатива каналам олігархів, є канали в Ютубі Скрипіна, Стерненка і багатьох інших блогерів та телевізійних проектів. Не обов'язково дивитись пропаганду олігархів!
показати весь коментар
26.06.2020 13:11 Відповісти
И сколько их смотрит, 10 - 20 тыс. просмотров? Раньше Стерненку думать нужно было, а то все крепки задним умом...
показати весь коментар
26.06.2020 13:13 Відповісти
Народ це 73% хохлуїв, які привели зесранців до влади!
Народу по хр...н!!!
показати весь коментар
26.06.2020 13:14 Відповісти
у арсєна міліон штиків - откормлєних і екіпірованих бульдогів - він може тягатись з будь якими силами на планеті
показати весь коментар
26.06.2020 14:29 Відповісти
Одне рішення влади і командувати цим мільйоном штиків буде вже інший, а Аваков буде вивчати матеріали власної кримінальної справи і працювати з адвокатами! Там від здачи Криму та Донбасу до вбивства Сашка Білого, стрільби в Закарпатті та багато інших цікавих моментів!
показати весь коментар
26.06.2020 15:06 Відповісти
напомні
показати весь коментар
26.06.2020 14:30 Відповісти
для мусора це хуже расстрєла
показати весь коментар
26.06.2020 15:02 Відповісти
Вангую, через певний час її ще звинуватять в брехливих звинуваченнях.
показати весь коментар
26.06.2020 12:51 Відповісти
Факт згвалтування вона вже не докаже. Мєнти скоро повернуться на роботу, ще й премії отримають.
показати весь коментар
26.06.2020 12:54 Відповісти
Соромно за державу ... Аваков - ворог .
показати весь коментар
26.06.2020 12:52 Відповісти
это еще что)) -скоро она из потерпевшей в обвиняемую превратится
показати весь коментар
26.06.2020 12:52 Відповісти
Приведут в суд свидетельницу и спросят:

- Вы же были в том отделении. Почему потерпевшую насиловали, а вас нет?
- А меня не насиловали потому что я не хотела.

Всё, дело закрыто.
показати весь коментар
26.06.2020 13:00 Відповісти
Так шо она ментов ,пардон,полицейских , тр.....ла ?
показати весь коментар
26.06.2020 13:37 Відповісти
Гадаю, її посадять, або ж і взагалі зникне. Демократія скінчилася.
показати весь коментар
26.06.2020 12:53 Відповісти
Значит, неправильно насиловали.
показати весь коментар
26.06.2020 12:53 Відповісти
Они по другому не могут, привычка...
показати весь коментар
26.06.2020 12:55 Відповісти
На данный момент нет оснований говорить об отставке Авакова, - Шмыгаль
Нет оснований говорите?...
Ну-ну..я вот думаю...зеленых будем вешать на зеленых столбах или похеру на цвет?
показати весь коментар
26.06.2020 12:54 Відповісти
Сначала врачи отказались, потому что "не хотели иметь проблем с полицией"...... Врачей привлечь к ответу !!
показати весь коментар
26.06.2020 12:55 Відповісти
шо-шо? а почему она не озаботилась своим паспортом за столько дней? не зажевали де менты ее паспорт. как-то странно...
показати весь коментар
26.06.2020 12:56 Відповісти
нахрена паспорт в больнице? страна-абсурд
показати весь коментар
26.06.2020 12:58 Відповісти
Она же туда не на массаж придёт.
Как потом доказать, что норка именно этой мышки.
показати весь коментар
26.06.2020 13:02 Відповісти
так они паспорт осматривать будут на предмет повреждений или человека?
показати весь коментар
26.06.2020 13:05 Відповісти
Я не гинеколог, но могу посмотреть и дать тебе справку, что ты это она.
показати весь коментар
26.06.2020 13:09 Відповісти
гинекологи и другие врачи, не дают справок кто есть кто, требования паспортов - это гнилой совок, особенно учитывая обстоятельства
показати весь коментар
26.06.2020 13:13 Відповісти
Вот именно!
Она не просто на осмотр из любопытства должна придти - всё ли там у неё в порядке.
Её изнасиловали. Идёт следствие. Собираются материалы!
Вы странный(ая) какой(ая)-то.
показати весь коментар
26.06.2020 13:19 Відповісти
где в статье про какие-то материалы? побои уже давно сняли
показати весь коментар
26.06.2020 15:21 Відповісти
более того...после таких обвинений, первое что делают это медосмотр, чтоб подтвердить или опровергнуть обвинения (и чем быстрее он сделан, тем больше шансов найти биоматериал на насильника) ...если не хотели в первые часы-сутки - должна была с адвокатом или без настаивать и требовать (тут не до стеснительности уже!!!) ...если у нее куча адвокатов, если ведется следствие... то на какой фигне они собираются строить обвинение???
показати весь коментар
26.06.2020 13:03 Відповісти
она лежала в больнице, когда заявила о случившемся, это как я понимаю плановый осмотр после нее
показати весь коментар
26.06.2020 13:08 Відповісти
Плановый осмотр после чего?
показати весь коментар
26.06.2020 13:11 Відповісти
тю. блин...текст подебильному составлен)))...
подумал вообще ничего не захотели (то полиции боялись то паспорт пропал - из текста)
показати весь коментар
26.06.2020 13:13 Відповісти
как-то подозрительно. а за что ее задержали? вроде что-то украла?
показати весь коментар
26.06.2020 13:27 Відповісти
Я не за мусоров, но изнасилованная ведёт себя очень странно...
показати весь коментар
26.06.2020 12:58 Відповісти
в паспортном столе месяц дают на розыск паспорта.....раньше не выдадут.....вот если бы он сгорел при свидетелях - тогда можно по срочному сделать.
показати весь коментар
26.06.2020 13:10 Відповісти
так что не могут в ментовке из сейфа взять ее паспорт? или где он там?
показати весь коментар
26.06.2020 13:28 Відповісти
а если мусор пасп. выбросил.....а говорит , что не брал?
показати весь коментар
26.06.2020 14:07 Відповісти
бомжам экспертизу без паспорта делают. просто пишут "неустановленное лицо". а этой мадам достаточность было двух свидетелей привести, которые бы подтвердили, что она - это она.
показати весь коментар
26.06.2020 14:32 Відповісти
И что он теперь покажет?
Месяц прошёл.
показати весь коментар
26.06.2020 12:56 Відповісти
ничего не покажет. теперь только со слов потерпевшей
показати весь коментар
26.06.2020 13:28 Відповісти
простой медицинский осмотр или уголовно-процессуальное освидетельствование ?
что до сих пор не сделано???
показати весь коментар
26.06.2020 12:58 Відповісти
очень странно
показати весь коментар
26.06.2020 13:29 Відповісти
Те полицаи состояли в секте Петушария!
показати весь коментар
26.06.2020 13:00 Відповісти
в любом случае ей надо уезжать.
показати весь коментар
26.06.2020 13:01 Відповісти
Почему у пострадавшей нет именитого , опытнейшего адвоката, чтобы помочь пробить эту бандитскую круговую поруку ментов и врачей? Почему сопли жуют оппозиционные партии, правозащитники, юристы общественных организаций? Погрязли в зарабатывании денег? А где же профессиональная честь? Хотя, о чём я?....
показати весь коментар
26.06.2020 13:04 Відповісти
Портнов занят а другие сами под следствием...
показати весь коментар
26.06.2020 13:06 Відповісти
(уки сливают дело Короче надо Люстрировать мусаров на месте Авакова в отставку , мразь , до реформировался
показати весь коментар
26.06.2020 13:10 Відповісти
"Підозрюваний у зґвалтуванні і побитті поліцейський з Кагарлика Микола Кузів відібрав у потерпілої паспорт і ідентифікаційний код. Документи жінці так і не повернули, і не відновили."- якщо нарот почне з сабакава саджати всіх мусорів на палю,вангую що паспорт знайдеться через 0,3 с після початку акції! Зґвалтування в Кагарлику: потерпілій досі не провели медогляд через відсутність документів, які відібрав поліцейський - Цензор.НЕТ 6105
показати весь коментар
26.06.2020 13:16 Відповісти
а почему она не настояла на возвращении своих документов? они же где-то в ментовке наверное валяются в сейфе. как-то странно... может, она и хотела проходить экспертизу? и вообще, экспертизу можно проводить и для неустановленного лица. Бомжам же проводит.
показати весь коментар
26.06.2020 13:32 Відповісти
проводят
показати весь коментар
26.06.2020 13:33 Відповісти
Може вона й настоювала і саме тому мусор вирішив її ******* і ґвалтувати?
Ти сабакяна спитай ,він тобі розчеше!
показати весь коментар
26.06.2020 14:31 Відповісти
так полицейских задержали 25 мая. И что, за месяц не могли паспорт из сейфа извлечь? Вообще случае изнасилования экспертиза делается сразу. Не зависимо от того, есть документы или нет . Пишут " с ее слов имя, фамилия и т.д.". Потом подтверждают или не подтверждают личность. А тут как-то странно все.
показати весь коментар
26.06.2020 14:44 Відповісти
Нічого "сранного"- мусорня всякими методами пробує з'їхати з теми!
показати весь коментар
26.06.2020 17:34 Відповісти
Кагарлыкцы у меня к вам вопрос , а почему вы до сих пор не сожгли рабочее место этих упырей , скоро их всех восстановят в должностях , тогда держитесь Тут такое или они вас или вы их война за выживание Учитесь у негров
показати весь коментар
26.06.2020 13:17 Відповісти
спасибо. мы подумаем.
показати весь коментар
26.06.2020 13:34 Відповісти
Якось воно все туманно, і взагалі чому Погребицька варнякає, а не її адвокатики на пресконференції!
Я думаю, якби провели пресуху по такому питанні, то багато б шакалів пера, відеокамери і мікрофона збіглося б!!!
Мутно все!!!
показати весь коментар
26.06.2020 13:21 Відповісти
Аваков,**** воровская чего паспорт твои орлы не нашли или новый не выдали ?
показати весь коментар
26.06.2020 13:28 Відповісти
отсутствие документов не является основанием отказа провести мед. обследование по требованию прокуратуры...Значит,дело стремятся "похоронить".а это означает НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВМИЮ СЛЕДСТВИЮ работниками расследования.то есть,дело может перейти в ГБР.
показати весь коментар
26.06.2020 13:40 Відповісти
https://censor.net/ua/user/454630 Ну почалося не все так однозначно , позвольте спросить , а вы что , Мусор Кагарлыцкий
показати весь коментар
26.06.2020 13:43 Відповісти
Мусора не хотят типа снимать побои и т.п. Потому что кроют своих выродков!
показати весь коментар
26.06.2020 13:47 Відповісти
Зверніть увагу, як зебіли вальф ларсен та скромний кролік вже обвинувачують жертву.
показати весь коментар
26.06.2020 13:53 Відповісти
ЙПВШМТЬ!!! Дєло на вєсь мір рєзоніруєт, а із-за бамашкі ануліровалі живого (чудом вижевшего) чєловєка!!! Це який такий маразм в цій ******** срані???? Нє, така держава не має права жити!!!
показати весь коментар
26.06.2020 14:27 Відповісти
"Также женщине установили тревожную кнопку."- ну, то таке. Потім, як і Стерненку- перекваліфікують.
показати весь коментар
26.06.2020 14:32 Відповісти
Яке майбутнє може бути в цій державі? Треба валити звідси поки не пізно
показати весь коментар
26.06.2020 14:34 Відповісти
И где все эти службы внутренней безопасности?
показати весь коментар
26.06.2020 15:54 Відповісти
 
 