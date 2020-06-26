Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей
Проросійського блогера Анатолія Шарія викликають на допит в ДФС. Він повинен у липні з'явитися до відділу управління розслідувань кримінальних проваджень відомства як свідка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ДФС.
Шарія просять з'явитися в ДФС в Києві як свідка у недавно відкритому кримінальному провадженні.
У повістці, опублікованій на сайті ДФС, йдеться, що справу порушено за частиною 2 статті 209, а це - "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Інших подробиць справи у відомстві не повідомили.
У свою чергу, у своєму Telegram Шарій написав, що "безпредельщік з Банкової пішов у рознос". Як обґрунтування виклику він назвав донос в інтернеті і припустив розшук.
Нагадаємо, Анатолій Шарій ще за часів президентства Януковича отримав статус біженця в Литві і відтоді проживає на території Євросоюзу. Останнім часом, він неодноразово підкреслював, що не збирається повертатися в Україну.
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https://www.youtube.com/watch?v=A-p4b4XWhoY&t=610s
шарик же официально живет на пособие в гейропе как полит преследуемый!!!
если отмывание денех докажут, то Шарию придется бежать в Рашку, но тогда его политический рейтинг в Украине обнулится в буквальном смысле этого слова..
это гуд!
Вопрос в том, каким ТЫ хочешь видеть развитие Украины.
Сравни, что делали и делают все 6 Президентов, сделай выводы, и действуй соответствующим образом. Будь лидером.
а во Львов вкладываются канадцы и арабы.. твои немцы Лохи)) гыгыгы!
Не поделят путинские транши.