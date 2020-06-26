УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11612 відвідувачів онлайн
Новини
6 177 43
допит (692) ДФС (4040) Шарій Анатолій (227)

Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей

Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей

Проросійського блогера Анатолія Шарія викликають на допит в ДФС. Він повинен у липні з'явитися до відділу управління розслідувань кримінальних проваджень відомства як свідка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ДФС.

Шарія просять з'явитися в ДФС в Києві як свідка у недавно відкритому кримінальному провадженні.

У повістці, опублікованій на сайті ДФС, йдеться, що справу порушено за частиною 2 статті 209, а це - "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Інших подробиць справи у відомстві не повідомили.

Також читайте: Партію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась "антиукраїнська Україна", - Бутусов

Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей 01

У свою чергу, у своєму Telegram Шарій написав, що "безпредельщік з Банкової пішов у рознос". Як обґрунтування виклику він назвав донос в інтернеті і припустив розшук.

Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей 02

Нагадаємо, Анатолій Шарій ще за часів президентства Януковича отримав статус біженця в Литві і відтоді проживає на території Євросоюзу. Останнім часом, він неодноразово підкреслював, що не збирається повертатися в Україну.

Дивіться: Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів. ВIДЕО


Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Лепят из петушария "аппазицию" ЗЕ режиму)
показати весь коментар
26.06.2020 13:08
+19
Как только явится, пристрелите эту прокацапскую тварь!
показати весь коментар
26.06.2020 13:08
+10
пєтушарій всрався
показати весь коментар
26.06.2020 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Его могут вызвать только чтоб предоставить охрану за наш счёт.
показати весь коментар
26.06.2020 13:07 Відповісти
Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей - Цензор.НЕТ 3517
показати весь коментар
26.06.2020 13:23 Відповісти
Лепят из петушария "аппазицию" ЗЕ режиму)
показати весь коментар
26.06.2020 13:08 Відповісти
что зе что ша из одних ягодиц ягоды.
показати весь коментар
26.06.2020 13:11 Відповісти
параша - приют парашников и опарышей!))
показати весь коментар
26.06.2020 13:17 Відповісти
Таро - прогноз. Не натворит ли бед партия Шария в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=A-p4b4XWhoY&t=610s
показати весь коментар
26.06.2020 13:43 Відповісти
просто хотят "продоить" - это служба у них всех такая - доить пока у "аппарата"...
показати весь коментар
26.06.2020 16:52 Відповісти
Как только явится, пристрелите эту прокацапскую тварь!
показати весь коментар
26.06.2020 13:08 Відповісти
пєтушарій всрався
показати весь коментар
26.06.2020 13:09 Відповісти
если бы петушарика хотели посадить то дали бы запрос в интерпол.
показати весь коментар
26.06.2020 13:09 Відповісти
Ну да.....
шарик же официально живет на пособие в гейропе как полит преследуемый!!!
показати весь коментар
26.06.2020 14:00 Відповісти
Сейчас будет так,с шариком проведут очень быстрое следствие, его точно оправдают и узаконят. И будет он законе да ещё и с гос охраной. Это же как божий день.
показати весь коментар
26.06.2020 13:10 Відповісти
Нужно быть идиотом чтобы идти в украинский суд, где обезьяны унижают судей и прокуроров.
показати весь коментар
26.06.2020 13:30 Відповісти
Отвлекают внимание от нападений нацкорпусников на шариковых.
показати весь коментар
26.06.2020 13:15 Відповісти
Шарійпетуш - засохла козюля на рукаві. Вражина N1 - мєртвячук, воно потрібно Україні лише у виді трупа.
показати весь коментар
26.06.2020 13:16 Відповісти
Петушария таки должны вскорости законопатить в петуший угол - его законное местожительство! И не только за воровство, но и за педофилию!
показати весь коментар
26.06.2020 13:16 Відповісти
ооо!.. видимо какой-то толковый юрист подсказал офису Перзедента куда надо копать, что бы утопить Шария и испортить ему комфортную жизнь в Европах..
если отмывание денех докажут, то Шарию придется бежать в Рашку, но тогда его политический рейтинг в Украине обнулится в буквальном смысле этого слова..
это гуд!
показати весь коментар
26.06.2020 13:18 Відповісти
Я вот боюсь, что Лепят из петушария "аппазицию" ЗЕ режиму)
показати весь коментар
26.06.2020 13:22 Відповісти
к обвинениям "отмывание денех" в Европах относятся серьезно, и на запрос ГенПРокуратуры выдать Шария евроСуд отнесется благосклонно.. тогда Шарий точно сдрыснет в Рашку.. и его карьере конец..
показати весь коментар
26.06.2020 13:27 Відповісти
Ватных поклонников если он будет вещать из рашки у него не убавиться.Нужно мертвечука засадить ,ну или придумать ,как отобрать у него телеканалы ,которые он скупил
показати весь коментар
26.06.2020 16:17 Відповісти
Та не бойся. Пэтя останется главным оппозиционером. Ведь он не может быть НЕ ПЕРВЫМ.
показати весь коментар
27.06.2020 06:30 Відповісти
Лидер есть лидер, ты прав.
Вопрос в том, каким ТЫ хочешь видеть развитие Украины.
Сравни, что делали и делают все 6 Президентов, сделай выводы, и действуй соответствующим образом. Будь лидером.
показати весь коментар
27.06.2020 11:35 Відповісти
А если нет то его адвокаты в очередной раз накажут оленей.
показати весь коментар
26.06.2020 13:47 Відповісти
И Свидетелей Секты Петушария тоже надо раком загинать всех поголовно! Бейте их везде зашкваров где поймаете!
показати весь коментар
26.06.2020 13:20 Відповісти
- Там Шария бьют!
Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей - Цензор.НЕТ 8125
показати весь коментар
26.06.2020 13:24 Відповісти
Украинские политики не понимают одной истины: лучший метод избавиться от врага - сделать его своим другом. Так Пуйло поступил с Кадыркой и не только; хотя Пуйло не должен быть примером, но мудрые политики поступают именно так ради себя и своей страны.
показати весь коментар
26.06.2020 13:27 Відповісти
Борьба с политоппонентами по рецепту Лукашенко. Только ведь Шарий в ЕС, а там суды работают и не боятся обезьян. ЗЕ на всех порах стремится в клуб 8% лузеров. А вот если бы посадил мародера как обещал...
показати весь коментар
26.06.2020 13:27 Відповісти
"мародер" это твоя печень, которую ты посадил с помощь некачественного алкоголя?!
показати весь коментар
26.06.2020 13:28 Відповісти
О, да тут тусовка фанатов 8%ного. Ещё м комменты трут Пойду ко я отсуда пока не провонялся
показати весь коментар
26.06.2020 13:31 Відповісти
сЫрожа!.. ты в курсе, что бывает с лицом и внутренними органами любителей Шария, после посещения пластической клиники "Азов"?!. так что иди.. иди и не оглядывайся..
показати весь коментар
26.06.2020 13:34 Відповісти
Я в ЕС живу, тут такие хирурги на киче парятся. А тебе удачи в Сомали, не попади под горячую руку местного нацика. Обезьян в ЕС и НАТО не берут, усвой это и смирись со своей нелегкой судьбой.
показати весь коментар
26.06.2020 13:43 Відповісти
сЫрожа!.. у нас безвиз, который сделал Порошенко.. а сторонники Щария и в ЕС и в Украине считаются "homo *********"..
показати весь коментар
26.06.2020 14:01 Відповісти
Ха-ха ха, безвиз. Это почти как членство в ЕС, верно ? После того как я знакомым немцам показал шествие нацкорпуса они передумали инвестировать в строительство гостиницы во Львове и выбрали Батуми. Вы ещё дальше от ЕС чем в 2014. Тут такие не нужны.
показати весь коментар
26.06.2020 14:06 Відповісти
Я как то знакомым американцам показал шествие польских националистов,так они отказались инвестировать деньги в польские рестораны.😂😂И ты же вроде сказал что покидаешь этот форум.Ты балабол?😂😂
показати весь коментар
26.06.2020 14:11 Відповісти
вот поэтому такую мразь как Шарий и ты, нужно уничтожать беспощадно..
а во Львов вкладываются канадцы и арабы.. твои немцы Лохи)) гыгыгы!
показати весь коментар
26.06.2020 14:11 Відповісти
Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей - Цензор.НЕТ 2673
показати весь коментар
26.06.2020 13:38 Відповісти
Там, по моему, Мураев на него заяву написал.
Не поделят путинские транши.
показати весь коментар
26.06.2020 13:54 Відповісти
ПЕТУШАРИЙ ,на тебя еще кроме отмывания денег лежит дело в организации покушения на самого себя,стрельба в спину из травмата по человеку ,который ничем тебе не угрожал и твой дружбан портнов тебе не поможет
показати весь коментар
26.06.2020 13:59 Відповісти
Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей - Цензор.НЕТ 1315
показати весь коментар
26.06.2020 14:17 Відповісти
А може його просто ... того...Дешевше буде.
показати весь коментар
26.06.2020 18:10 Відповісти
Этот Шарий стоит на равне с Захарченко, Гиви, Моторола.
показати весь коментар
26.06.2020 18:19 Відповісти
 
 