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вибух (4364) обвалення (121) Казанський Денис (308)

Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового, - Казанський

Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового, - Казанський

Під час вибуху багатоповерхового будинку на Позняках в Києві загинув Олександр Хмільовий - син колишнього народного депутата від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового.

На це звернув увагу в Facebook блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Який тісний світ ... Виявляється, один із загиблих під час вибуху будинку на Позняках, Олександр Хмільовий - син колишнього народного депутата від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового", - пише Казанський.

За його словами, в 2014 Хмільовий-старший "підтримував бойовиків Стрєлкова, а при відступі поїхав разом з ними в Донецьк". Також, за словами блогера, Анатолій Хмільовий "писав лист депутатам Держдуми РФ з вимогою визнати ДНР".

"При цьому отримував (і напевно, досі отримує) підвищену українську пенсію, як колишній нардеп. Квартиру в Києві Хмільовий-старший отримав ще тоді, коли був народним депутатом від КПУ", - зазначив Казанський.

Також читайте: Обвалену столичну багатоповерхівку на Позняках буде повністю демонтовано, - Кличко

"Поняття не маю, чи поділяв загиблий погляди свого батька. Не маю ніякої зловтіхи з приводу того, що сталося. Просто вже не в перший раз наголошую подібні дивовижні збіги", - додав він.

Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Словянська Анатолія Хмільового, - Казанський 01

Також читайте: Основна версія вибуху в київській багатоповерхівці пов'язана з порушеннями "Київгазу" під час обслуговування лічильників, - Геращенко

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

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Топ коментарі
+29
При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский - Цензор.НЕТ 5674
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26.06.2020 13:13
+26
Так співчуваю, що аж їсти не можу )))0))0)))
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26.06.2020 13:11
+24
Уявіть, як людина мучилася в країні переповненій бандерівцями.
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26.06.2020 13:18
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Так співчуваю, що аж їсти не можу )))0))0)))
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26.06.2020 13:11 Відповісти
А я, зараз, з задоволенням, "сьорбаю" кацапську "окрошку"... Люблю, при спеці, "холодненьким" посмакувать... Їв-би, "холодник", однак, "проблема" - гички нема бурякової... Без неї, вареної, "холодник" - не в смак... І не "верне"... "Бидло" кричало про "біндер"? Сина до "біндер" відправило? Життя "покарало"... Жив-би, в ОРДЛО - був живий... Може...
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26.06.2020 13:19 Відповісти
Смачного! Теж закортіло холодник зробити
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26.06.2020 14:04 Відповісти
- Вовка, ты чего такой надутый?
-Голодный потому что…
- А почему голодный?
- Мамка крапиву для зелёных щей на моё воспитание истратила…
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26.06.2020 16:34 Відповісти
Яр, судя по изложению мыслей, ты сейчас употребляешь не окрошку...
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26.06.2020 15:36 Відповісти
Зося, а що таке? Не матюкаюсь, не "злорадствую"... "Спокійний, як удав...". Спокійний до того, що можу в прозекторській випить розведеного спирту і закусть ковбасою...(було подібне, кілька разів...). Я стільки смертей набачився, що "на шкурі броня наросла...". (по-іншому не можна - хто не зміг "броню цинізму наростить", божеволів...).
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26.06.2020 15:53 Відповісти
то вона не рівно дихає у вашу сторону, хоче привернути увагу ...
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26.06.2020 17:01 Відповісти
Та, наче, нормальна людина...
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26.06.2020 17:20 Відповісти
Так, це наша жіночка. Та ще й Синицька.
От була б "Снегирёва" - то було б гірше
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26.06.2020 17:34 Відповісти
"Снігур" - наша пташка... Ще і в "бандерівських" кольорах... Постійний житель Карпат і Полісся... Восени ходжу по лісі, гриби збираю, і чую, як вони "подзенькують"... "Кацапська" пташка - "свірістєль" (омелюх). Вони, часто, і дохнуть, як кацапи - прилітають до нас, коли в Росії їжі немає, і, коли у нас температура повітря "грає" - то мороз, то відлига, вони наїдаються "п"яних" ягід горобини - ті бродять, при теплі, якщо, перед тим,"перемерзли", п"яніють і п"яні, замерзають...
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26.06.2020 17:50 Відповісти
Трохи офтоп, але згадав відеосюжет )))

Опис: "Детям на утреннике в школе дарили игрушки. Дочке достался козёл. К счастью, без батареек. Батарейки вставили. И животное заголосило"
https://youtu.be/8LIAoqUWI2I ІГРАШКОВИЙ КАЦАП
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26.06.2020 18:57 Відповісти
Може і вибух пов'язаний з цими .... А то люди кажуть, що газова магістраль залишилася в уцілілої частини будинку.
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26.06.2020 15:58 Відповісти
Можливо. У такому випадку шкода сусідів, яким випало таке нещастя.
Висновок: терпіти бавовну поруч із собою - небезпека для життя, здоров'я та майна.
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26.06.2020 16:12 Відповісти
Я зараз вечеряю , їм із задоволенням !
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26.06.2020 17:03 Відповісти
При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский - Цензор.НЕТ 5674
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26.06.2020 13:13 Відповісти
Такі охайні та огрядні веселі красунечки в вишиванках! У таких і на обійстях все до ладу! А до чого на фото поміщена стара зкошена хатинка, хіба курятник? Монтаж невдалий!
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26.06.2020 15:17 Відповісти
Та то історична будівля, ще прапрапрадідівська хатинка 19 сторіччя. А котедж із сонячними батареями, гараж та все інше не увійшли до кадру
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26.06.2020 16:09 Відповісти
тс! Мовчіть https://censor.net/ua/user/413583 , бо там ще три підземних поверхи та город, весь машинним маслом для чогось политий.
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26.06.2020 16:25 Відповісти
А це вже дозволяє припустити що вибух був не газовим а бойовим! Якщо син сепаратиста перебував в Києві, то мог переховувати в себе вибухівку для здійснення терактів, міг виробляти вибухівку вдома і це могло призвести до вибуху! Згадайте як зловили чечена Адама Осмаєва перший раз, після вибуху в квартирі в якій вони плавили тротил для саморобного вибухового пристрою!
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26.06.2020 13:14 Відповісти
Все вірно щодо сина сепаратиста. Карма, або справді мав там склад вибухівки для терактів проти України. Син комуняки.

А Осмаєв -- чоловік Аміни Окуєвої, і воював за нас.
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26.06.2020 13:19 Відповісти
Спочатку Осмаєв, був помічником російського депутата та сином власника російської чеченської нафтової компанії і переховувався в Україні через переслідування правоохоронними органами в росії за якісь злочини. Осмаєв разом з іншими чеченами, які приїхали в Одесу вбивати когось на замовлення, організовував замовне вбивство, розміщав кілерів на квартирі, допомагав зробити бомбу. Потім коли тротил вибухнув і всіх хто вижив арештували, одеське СБУ вирішило прогнутись перед путіним і заявило що розкрило замах на путіна який готували чечени в Одесі. Хоча тільки одеське СБУ могло повірити в цей маразм, в росії почали вимагати видачі арештованих російським правоохоронцям. Одного чечена видали, а Осмаєва якось відкупили і він сидів в СІЗО поки не почалась війна. А потім в Осмаєва був тільки один шлях не потрапити в тюрму - стати ветераном АТО, яким він і став, але номінально, будучи призначеним комбатом чеченського добровольчого підрозділу. Про бойовий досвід Аміни ще було щось чути, а про бойовий досвід Адама Осмаєва ніхто нічого не чув. Навіть від кілера відстрілювалась Аміна, Осмаєв навіть не зрозумів що відбувається!
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26.06.2020 13:27 Відповісти
Наступним будеш ти, старічок.
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26.06.2020 13:55 Відповісти
Дякую за інформацію.
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26.06.2020 14:06 Відповісти
ДО іГОР Л. Багато літер у вас... А чим ви допомагаєте незалежності України, щоб і про вас "ЩЕ БУЛО ШОСЬ ЧУТИ"?! Не чіпайте загиблих за Незалежність України і Чечні! Слава захисникам! Слава Героям!
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26.06.2020 15:28 Відповісти
І люта і невідворотна смерть ворогам !
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26.06.2020 17:08 Відповісти
Я мабуть щось пропустив? Осмаєва що вже вбили?
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26.06.2020 21:12 Відповісти
Игорь без твоего коммента это новость, просто ничто!.. спасибо тебе родной, что ты нас не забываешь))..
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26.06.2020 13:20 Відповісти
Всі новини не є цікавими поки немає правильного погляду на них зі сторони!
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26.06.2020 13:29 Відповісти
Игорь - наша достопримечательность! У него явно психическое заболевание, не могу его пока классифицировать
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26.06.2020 14:09 Відповісти
категорично доповнюю- наша гордість... Щодо класифікації, то без консиліуму вузькопрофільних та тваринного психолога - не реально.
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26.06.2020 16:15 Відповісти
"- Вовочка, зачем ты пишешь разный бред на форумах?
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане внимание уделяют, замечания делают, «долб…м» называют…"... Так и наш "Игорёк"...
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26.06.2020 16:39 Відповісти
«Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ. Експрес тести показали, що вибухівки там не було». Про це у понеділок, 22 червня, https://www.bbc.com/ukrainian/news-53136724 ВВС News Україна розповіли у пресслужбі поліції Києва.
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26.06.2020 13:21 Відповісти
Українські експерти це найбільш фальсифікована частина правоохоронних органів. Якби експертизи проводило ФБР, я б ще довіряв їх висновкам. А експертизи українських експертів, це як вироки українського суду - відомі на весь світ фальсифікації та маразми!
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26.06.2020 13:30 Відповісти
Остаточно, була чи ні вибухівка - ніколи так швидко не можна сказати. Вибух Польської еліти під Смоленськом в Катині - через роки доказали.
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26.06.2020 15:35 Відповісти
итить колотить...
(в смысле - без слов!)
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26.06.2020 13:15 Відповісти
Так вон оно что. А мы тут сочуствуем им как идиоты
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26.06.2020 13:15 Відповісти
Там постраждало багато людей.
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26.06.2020 13:51 Відповісти
Уявіть, як людина мучилася в країні переповненій бандерівцями.
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26.06.2020 13:18 Відповісти
Світогляд батька, міг бути йому чужий.
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26.06.2020 13:23 Відповісти
Ну , за його батька приємно в будь-якому разі . В цієї паскуди ще є вилупки ?
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26.06.2020 17:10 Відповісти
кармический бумеранг вернулся!
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26.06.2020 13:21 Відповісти
Про загиблого або щось гарне, або нічого, тому промовчу.
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26.06.2020 13:22 Відповісти
О мертвых либо хорошо, либо правду. Так говорит эта поговорка.
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26.06.2020 13:32 Відповісти
Хоррор-версія: "О мертвых либо хорошо, либо жди в полнолуние гостей" Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового, - Казанський - Цензор.НЕТ 1734
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26.06.2020 13:50 Відповісти
Там, мінімум, ТРИ варіанти... І кожний суперечить іншим... Який хочеш, такий і застосовуй... "Словарь латинских крылатых слов"... Стоїть поряд, на полиці...
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26.06.2020 16:06 Відповісти
Добре ,що здох . Достатньо гарне ?
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26.06.2020 17:11 Відповісти
а чому один, папка його сучий потрох де?
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26.06.2020 17:30 Відповісти
Щоб так було з кожним сепаратюгою
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26.06.2020 13:24 Відповісти
Амінь .
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26.06.2020 17:12 Відповісти
Вот если бы старшего мудака привалило, а так неинтересно. Пенсию падла получает повышенную бандеровскую. Это только в Украине возможно. Гитлер со Сралиным до этого идиотизма не додумались. В это время минималка у наших стариков на уровне голодомора.
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26.06.2020 13:24 Відповісти
Ну , хоч так . Сподіваюсь , воно мучилось .
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26.06.2020 17:13 Відповісти
Дети за родителей не отвечают.Меня больше интересует ,кто виноват во взрыве? Что-то аккуратно выгораживают виновников и замовчують.
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26.06.2020 13:26 Відповісти
В жизни случайных совпадений не бывает - но сможет ли в этом деле разобраться команда Авакова?
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26.06.2020 13:27 Відповісти
Може Мафія авакова ?
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26.06.2020 17:14 Відповісти
Абсолютно пох...Жил в папенькиной квартирке....папуля - враг Украины...но квартирку получил от Украины...Но сынуля не брезговал пользоваться...Бумеранг...
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26.06.2020 13:33 Відповісти
"Не все так однозначно!" (с)
Уявіть, які страшні борошна він випробовував в оточенні біндерівців! ))))
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26.06.2020 13:54 Відповісти
в мене так само є історія про подібну кармічну кару. Коли я ще жив в іншому селі, на территорії ордло в нас головою сільради була колишня вчителька. Як тільки вона стала головою, вона заклала душу дияволу. Займалася хабарництвом, загарбувала землю, кар'єри, підкуповувала суддів та інше. Під час помаранчевої ревоюції та під час подій 2014 року вела антиукраїнську діяльність, ********* бандитам захопити владу, зокрема за її участю сєпари поставили блокпост на дорозі обласного значення.
І була в неї дочурка, гарненька нічого не скажеш, і вона їй і квартиру в Києві купила і вчилась вона в одному й найпристижніших вузів. І ось ця дівчина пару років тому, разом із ще кількома людьми була розстріляна террористами, так просто, прямо в готелі.
Отака хvйня малята.
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26.06.2020 13:47 Відповісти
да, Бог палкой не бьёт, жесть
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26.06.2020 13:54 Відповісти
Не в Афганістані? Там пару років тому в готелі був теракт, загинуло кілька наших...
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26.06.2020 14:07 Відповісти
саме там
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26.06.2020 16:09 Відповісти
Пам'ятаємо. https://censor.net/photo_news/3045775/terakt_v_kabule_izvestny_imena_dvuh_pogibshih_styuardess_foto. RIP
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26.06.2020 16:40 Відповісти
Папаша на крові наших хлопців заробляв . шо тут казати
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26.06.2020 13:52 Відповісти
Бог не фраєр - все бачить.
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26.06.2020 13:54 Відповісти
Бог убил нескольких человек и уничтожил целый большой дом ради наказания одного? Это антиреклама религии.
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26.06.2020 16:26 Відповісти
Плюсую. В такому випадку щось у бога не задалося із targeted killing (тобто хірургічно точними цільовими ліквідаціями) - якщо карати, то ледве не все місто вистругувати заради одного грішника... або як мінімум будинок, автобус чи літак.

Сокирний стиль, як для трансцендентної істоти...
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26.06.2020 19:11 Відповісти
Не поклоняйся їм і не служи їм, бо Я - Господь, твій Бог, - Бог ревнивий, Який відплачує за гріхи батьків дітям до третього й четвертого покоління - тим, хто ненавидить Мене.
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26.06.2020 14:23 Відповісти
Зрадити свій народ - це страшний гріх, та ще й комуняка-антихрист...
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26.06.2020 14:25 Відповісти
Якщо комуняка - то і Бога зрадив , і Батьківщину . До речі - у комуняк жеж діти відповідають за батьків - я все пам'ятаю , тут мене не надуриш - до сьомого коліна відповідають !
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26.06.2020 17:19 Відповісти
Дивовижнi Українці!!! ДаунбасоЛугандоны нас вбивають, а ми їм Пенсії виплочуємо!!!!! Это, просто, позор!!!
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26.06.2020 14:34 Відповісти
Вроде 5 человек погибло. А такое впечатление что туда уже человек 20 записали в погибшие
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26.06.2020 14:43 Відповісти
Сотрудник из Харькова рассказывал, что в 2014 у него сосед (в частном секторе было дело) очень сильно проникся идеями ХНР и варил в сарае взрывчатку, чтоб наказать укропов. Но что-то пошло не так и бодяга *******, разнесла сарай и тёщу. Химик тот вроде жив остался, хотя всех подробностей уже не помню...
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26.06.2020 14:48 Відповісти
Готовил терракт и что-то пошло не так?
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26.06.2020 15:44 Відповісти
Необережне поводження із вибуховими пристроями. Готував бомбу сєпар але Бог все бачить ...
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26.06.2020 16:39 Відповісти
это типа намек что Х#йло запугивает подельников взрывая дома уже в Украине?
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26.06.2020 16:50 Відповісти
навпаки - допомагає подільникам поскоріше потрапити в рай
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26.06.2020 20:44 Відповісти
Бог - не фраєр....він все бачить, і по заслузі винагороджує.... Чуєш - ЧМО зелене?
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26.06.2020 18:04 Відповісти
Хоть одна хорошая новость на фоне этого зеленого говна.
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26.06.2020 19:15 Відповісти
Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):

Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
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26.06.2020 19:22 Відповісти
Вибухи в Одесі теж здається виконували бувші комуністи.
Щось все менше віриться у вибух газу
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26.06.2020 20:43 Відповісти
 
 