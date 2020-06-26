Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового, - Казанський
Під час вибуху багатоповерхового будинку на Позняках в Києві загинув Олександр Хмільовий - син колишнього народного депутата від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового.
На це звернув увагу в Facebook блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Який тісний світ ... Виявляється, один із загиблих під час вибуху будинку на Позняках, Олександр Хмільовий - син колишнього народного депутата від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового", - пише Казанський.
За його словами, в 2014 Хмільовий-старший "підтримував бойовиків Стрєлкова, а при відступі поїхав разом з ними в Донецьк". Також, за словами блогера, Анатолій Хмільовий "писав лист депутатам Держдуми РФ з вимогою визнати ДНР".
"При цьому отримував (і напевно, досі отримує) підвищену українську пенсію, як колишній нардеп. Квартиру в Києві Хмільовий-старший отримав ще тоді, коли був народним депутатом від КПУ", - зазначив Казанський.
"Поняття не маю, чи поділяв загиблий погляди свого батька. Не маю ніякої зловтіхи з приводу того, що сталося. Просто вже не в перший раз наголошую подібні дивовижні збіги", - додав він.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
Будь ласка, зачекайте...
-Голодный потому что…
- А почему голодный?
- Мамка крапиву для зелёных щей на моё воспитание истратила…
От була б "Снегирёва" - то було б гірше
Опис: "Детям на утреннике в школе дарили игрушки. Дочке достался козёл. К счастью, без батареек. Батарейки вставили. И животное заголосило"
https://youtu.be/8LIAoqUWI2I ІГРАШКОВИЙ КАЦАП
Висновок: терпіти бавовну поруч із собою - небезпека для життя, здоров'я та майна.
А Осмаєв -- чоловік Аміни Окуєвої, і воював за нас.
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане внимание уделяют, замечания делают, «долб…м» называют…"... Так и наш "Игорёк"...
(в смысле - без слов!)
Уявіть, які страшні борошна він випробовував в оточенні біндерівців! ))))
І була в неї дочурка, гарненька нічого не скажеш, і вона їй і квартиру в Києві купила і вчилась вона в одному й найпристижніших вузів. І ось ця дівчина пару років тому, разом із ще кількома людьми була розстріляна террористами, так просто, прямо в готелі.
Отака хvйня малята.
Сокирний стиль, як для трансцендентної істоти...
Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Щось все менше віриться у вибух газу