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Новини Новий Кабмін
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Кабмін (13940) призначення (2239) енергетика (2483) Денис Шмигаль (4393) Буславець Ольга (146) Міненерго (1379)

Зараз складно говорити про призначення міністра енергетики: мене чинна в.о. Буславець влаштовує, - Шмигаль

Зараз складно говорити про призначення міністра енергетики: мене чинна в.о. Буславець влаштовує, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз складно говорити про призначення міністра енергетики. Він вважає, що в.о. глави Міненерго Ольга Буславець є потужним професіоналом.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.

"У нас дуже професійна в.о. міністра енергетики Буславець. Вона потужний професіонал і з перших днів включилася в роботу. Енергобаланс зроблений, з ВВЕвцями (виробниками відновлюваної енергетики, - ред.) ми домовилися, з Енергоатомом порядок навели", - заявив глава Кабміну.

Він зазначив, що завдання держави - створити таку політику і ринкові умови, щоб всі працювали за правилами. За словами прем'єра, зараз такі правила дописують.

"Міняємо ті, які не працювали або працювали криво і призвели врешті-решт до глибокої кризи, з якої ми зараз витягуємо енергетичну галузь. Боротьба інтересів привела до того, що зараз складно говорити про призначення міністра енергетики. Чинна в.о. мене як керівника уряду абсолютно влаштовує", - заявив глава КМУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос

Реагуючи на закиди в тому, що Буславець називають "лояльною до групи ДТЕК Ріната Ахметова", Шмигаль відповів: "Якщо говорити про пані Буславець, вона все життя працювала в державній сфері. Я працював у структурі компанії ДТЕК, і проти мене це можна якось використовувати медійно, якесь шоу з цього робити, хоча я був менеджером в багатьох компаніях і корпораціях. Але до Буславець які можуть бути питання? Вона держслужбовець, який все життя працював на державу. Як можна держслужбовцю дорікати в належності до якоїсь корпорації?".

Прем'єр-міністр нагадав, що Ольга Буславець "все життя працювала в міністерстві і пройшла шлях від спеціаліста до виконуючого обов'язки міністра, кожен ступінь", а в сфері енергетики "її всі знають і поважають".

"Звинувачення йдуть з усіх боків. Якщо чиновник дбає про інтерес держави, його більше за всіх і бомблять. Це теж показник зараз: кого найбільше вивертають навиворіт, той, значить, працює в інтересах держави", - резюмував Шмигаль.

Також читайте: Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці

Нагадаємо, в раніше з ВР відкликали подання про призначення Буславець на посаду міністра енергетики.

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Топ коментарі
+5
Центренерго - збиток 4 мільярди , Енергоатом - збиток по мільярду в місяць. Всєх всьо устраівает, - гниди ..ля...
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26.06.2020 13:18
+4
Звісно, що влаштовує! Вона ж теж з команди Гудка. Вдвох веселіше і легше "боротися" з енергетичною кризою!
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26.06.2020 13:28
+3
Хіба тебе, клоуна, хтось буде питати.
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26.06.2020 13:13
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Хіба тебе, клоуна, хтось буде питати.
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26.06.2020 13:13 Відповісти
Шкода що ідея з дата-центрами біля електростанцій заглохла! Ми втрачаємо гроші і робочі місця, зупиняємо АЕС і збільшуємо собівартість електрики яка виробляється на АЕС, через зменшення обсягу виробництва електроєнергії на АЕС. Затрати на АЕС ті самі, але менша генерація призводить до здорожчання одиниці продукції. АЕС може працювати на 106% потужності, дата-центри можуть бути буфером, який забирає всю зайву електроенергію на себе. Такий режим роботи АЕС буде найбільш ефективний як в технічному плані так і в економічному плані! Потрібно повернутись до ідеї створення дата-центрів біля електростанцій, щоб продавати дата-центрам електрику зі знижками, по цінам по яким електростанції віддають електрику Енергоринку! Це призведе до масового будівництва дата-центрів в Україні, до створення десятків тисяч високооплачуваних робочих місць, до десятків мільярдів доларів інвестицій в Україну!
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26.06.2020 13:36 Відповісти
шо, робоча сосна? а как там рейхсфюрер галька третьякова?
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26.06.2020 13:13 Відповісти
баба да, баба да
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26.06.2020 13:17 Відповісти
Центренерго - збиток 4 мільярди , Енергоатом - збиток по мільярду в місяць. Всєх всьо устраівает, - гниди ..ля...
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26.06.2020 13:18 Відповісти
Ну це зрозуміло, що українську енергетику така міністр не влаштовує. Але чи зелену владу цікавлять інтереси України? Добре, що Буславець Шмигаля влаштовує, а найголовніше - Зєлєнского(Єрмака/Коломойського)
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26.06.2020 14:11 Відповісти
Ни один уважающий себя специалист не пойдет работать в эту лоховскую криворожскую цирковую труппу.
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26.06.2020 13:19 Відповісти
Це не та, що на Шустері відверто збрехала, що українці платять дешевше всіх європейців за світло? А насправді найбільше?
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26.06.2020 13:26 Відповісти
Гугл тебе в помощь
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26.06.2020 13:28 Відповісти
В ЭНЕРГОАТОМЕ ЖОПА, благодаря профессиональной МИНИСТЕРШЕ (((((
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26.06.2020 13:27 Відповісти
Звісно, що влаштовує! Вона ж теж з команди Гудка. Вдвох веселіше і легше "боротися" з енергетичною кризою!
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26.06.2020 13:28 Відповісти
Цікаво, скільки ще світова спільнота буде рятувати нарід від того лайна, що він вибрав?

23.05.20 https://censor.net/resonance/3197506/direktor_energosoobschestva_es_kopach_potreboval_ot_io_ministra_energetiki_buslavets_prekratit_narushat
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26.06.2020 13:32 Відповісти
Какая поза с "Камасутры"

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26.06.2020 13:34 Відповісти
Да кто бы сомневался что тебя и твоего хозяина все устраивает
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26.06.2020 13:42 Відповісти
дык, Ахмета по совместительству и поставь!!!))))..ну или порошенку)))..на крайняк палицу....
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26.06.2020 13:57 Відповісти
"кого больше всего выворачивают наизнанку, тот, значит, работает в интересах государства", - резюмировал Шмыгаль." --- все верно, уже и дебилам стало ясно, что лучше всех в интересах государства работал Петр Алексеевич, если мерять таким критерием
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26.06.2020 15:35 Відповісти
Вона теж робоча, як корабельна сосна? Влаштовує шмигаля як жінка?
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27.06.2020 21:07 Відповісти
 
 