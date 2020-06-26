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зґвалтування (376) Київська область (3801) Нацполіція (14874) Погребицька Неля (3) Кузів Микола (2)

"Я тебе розірву, будеш моя сьогодні", - жертва зґвалтування в Кагарлику Погребицька розповіла деталі тієї ночі

Постраждала 26-річна Неля Погребицька, яку в ніч на 24 травня катували і зґвалтували поліцейські у відділенні поліції в Кагарлику, розповіла, як пережила ту ніч.

Своєю історією вона поділилася в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Жінка, яка самостійно виховує хвору на ДЦП дочку, каже, що боїться за своє життя і за свою сім'ю, а також хоче поїхати із села, оскільки там немає роботи.

"Живемо оце перелякані. Жахаюсь ходжу людей… Та треба десь з цього села виїжджати, це точно. Батько каже, та не бійся, нічого не буде. Але я боюся. В мене немає ані роботи, ані захисту… Наче й привикла в селі, город люблю. На город, щоб все своє – пішов, вирвав. Але ж оце таке як сталось. Не знаю, що і думати, що далі робить. Привикли, що в селі, і садик близько. Але роботи немає в селі", - розповіла Неля.

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За словами Погребицької, Миколу Кузіва вона раніше бачила кілька разів, а Сергія Сулиму в ту ніч побачила вперше. З Миколою в минулому вже був епізод з грубим домаганням і словесним насильством.

"Сиділи якось у Міши (сусід Нелі, який дружив із правоохоронцем Миколою Кузів. - Ред.), він приїхав, зайшов до хати. Сказав усім забиратися з хати, тому що він тут господар, всі вийшли, а я довго збиралася через малу. Тоді він до мене підійшов, взяв за підборіддя та каже: "Подивись мені в очі. Якщо, каже, я тобі подзвоню, якщо ти до мене не вийдеш, то ти знаєш, де я роблю, ти знаєш, що я можу зробити, ти завжди мені даси"", - зізналася жінка.

У травні той же сусід попросив Нелю дати свідчення у справі про пограбування магазину в селі. Жінка каже, що не могла зрозуміти, що саме вона має розповісти поліції, оскільки на місці інциденту її не було.

"Коли Міша попросив дати свідчення, я думала це все на хвилин 15. А потім в мене забрали телефон і почалося. Я ж і не думала, що воно таке може бути. Десь із 7-6 вечора, і о 4:15, пам’ятаю, уже я вийшла. Микола, як зайшов, витяг противогаз. Надіває на мене, я чуть не задихнулась. Думаю, чи задушить мене хоче. Але якось все одно вирвалась. І я не пам’ятаю чи він мене так ударив, що носа розбив, чи в противогазі я була. Бо як скинув противогаз, каже, "пошли в туалет", наниз мене повів. Я подивилась у дзеркало – вся в крові, даже не відчувала вже нічого. Він каже "Вмивайся водою". А води не було, то я рукавом втерлась. Вже даже болі не відчувала", - каже вона.

За словами потерпілої, у відділенні були люди, які все чули і бачили, але ніхто так і не допоміг.

Також читайте: Жертву зґвалтування в Кагарлику взято під цілодобову охорону, - Нацполіція

"Потім як я упала, то за коси мене тягнув, то з ноги, з кулака, синяки такі були. Тоді до себе в кабінет повів, пістолета наставив, знову штовхав. І зажигалкою балувався. Каже, чи коси тобі спалить, чи що тобі зробить. В общем, що хотів, то й робив. Уже як познущався з мене, у мене вже сили не було. А цей Сергій потім прийшов, його не було, і почав оце "Я тебе сьогодні розірву, будеш моя сьогодні". Думаю, чи це буде бити, чи що він буде робити. А він мене о 1 чи 2 ночі завів до кабінету, де був диван. І уже давай до мене "Роздягайся, все". Не буду я роздягатися, відпустіть, кажу, додому, дитина мала жде мене. Він давай до мене чіплятися, на диван і все: будеш усе робити, як я тобі скажу", - згадує Неля.

Жінка каже, що в селі більшість людей її підтримують.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

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Топ коментарі
+36
Если рядовые мусора такое творят, то представьте какие оргии устраивает Геращенко и Аваков!!!!
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26.06.2020 13:31
+35
В ментовку часто садисты и идут, без всякого обучения.
Издевайся себе законно и зарплату ещё получай, на поступок дурака не похоже)
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26.06.2020 13:36
+26
Закиньте цих мусорів на чорну хату до правильних арештантів (якщо такі лишилися). Нехай сьорбнуть ротом і дупою того, що самі робили. Це буде справедливо.
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26.06.2020 13:35
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Если рядовые мусора такое творят, то представьте какие оргии устраивает Геращенко и Аваков!!!!
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26.06.2020 13:31 Відповісти
Видать ты хорошо в детстве головой стукнулся
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26.06.2020 13:38 Відповісти
Анатолій Гриценко пропонував всіх правоохоронців за злочини саджати на довічне, щоб ці люди яким держава довірила право на насилля по відношенню до інших, розуміли свою відповідальність перед законом! Якщо людина втрачає береги і починає гвалтувати жінок в відділку поліції, то це вже не людина, це не правоохоронець, це тварина, місце якої на прив'язі до кінця життя!
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26.06.2020 13:47 Відповісти
Геращенко и Аваков
Так у них же по обоюдному согласию, Антохе нравится)
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26.06.2020 13:39 Відповісти
Не Антохе- а Антонине !
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26.06.2020 13:45 Відповісти
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27.06.2020 11:22 Відповісти
Не удивлюсь , если между собой .
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26.06.2020 14:03 Відповісти
В ментовке из любого дурака сделают настоящего идиота+ насильника..
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26.06.2020 13:32 Відповісти
В ментовку часто садисты и идут, без всякого обучения.
Издевайся себе законно и зарплату ещё получай, на поступок дурака не похоже)
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26.06.2020 13:36 Відповісти
А где им еще трудоустроится?))))
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26.06.2020 13:39 Відповісти
тут другое - физически не хотят, а по-другому не умеют и не могут...- а тому, піду у поліцію....
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26.06.2020 13:47 Відповісти
в Мої часи, в дитинстві, їх всі киздили, тому, що вже були падлюки..
Форма,ксива та піштоль-помста!!))
Знаю..))
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26.06.2020 13:52 Відповісти
практично нічого не змінилось...
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26.06.2020 21:17 Відповісти
Закиньте цих мусорів на чорну хату до правильних арештантів (якщо такі лишилися). Нехай сьорбнуть ротом і дупою того, що самі робили. Це буде справедливо.
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26.06.2020 13:35 Відповісти
Для мусорів, прокурорів, суддів - окрема спецколонія, на жаль...
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26.06.2020 15:00 Відповісти
В курсі. Дивився на ютубі сюжет про колонію для ментів - там скоріше схоже на санаторій.
Бо "ворон ворону..."
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26.06.2020 15:08 Відповісти
Гадаю, посадять саме дівчину.
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27.06.2020 11:22 Відповісти
Крепостная украина 2.0. Браво аваков, вырастил "хозяев". Мало кто доверял полиции до Тебя а теперь вообще ни одному менту не поверят.
А зеленский молчит.
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26.06.2020 13:35 Відповісти
"мусара не люди" (с).
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26.06.2020 13:36 Відповісти
Бывшия -тоже...))
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26.06.2020 13:40 Відповісти
Таких жертв насилия от мусоров по Украине - тысячи.Пока зло плодится и множится.Народ у нас воровитый ,менталитет никудышний.В Харькове некому лечить ковидников.Чудо-лекари включили дурака и разбежались.Троечники.На всю реанимацию областной инфекционной больницы всего 2 медсестры.Врачи в других больницах ,если привозит скорая ковидника просто разбегаются.Медперсонал -тоже.
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26.06.2020 13:40 Відповісти
ты можешь выучиться на врача, и показать собственным примером как нужно, без СИЗов, без лекарств.
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26.06.2020 14:10 Відповісти
тому і проти вільного обігу зброї
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26.06.2020 20:24 Відповісти
Да ладно вам. Ето еще не повод снимать Авакова. Забудут как и про Княжичи и все остальное. Главное им Стерненка и других жертв и свидетелей посадить чтобы не разглашали милицейскую тайну
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26.06.2020 13:40 Відповісти
хз,хз..Майдан не со студентов за ес начался,а с Врадиивськой ходы.
беспредельное насилие порождает народный гнев.
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26.06.2020 14:40 Відповісти
а на экспертизу почему не пошла?
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26.06.2020 13:41 Відповісти
Що, зебіле, вболіваєш за своїх колег? Не знаєш, як ще більше жертві досадити?

Твої друзі відібрали в неї документи:

https://censor.net/news/3204566/iznasilovanie_v_kagarlyke_poterpevsheyi_do_sih_por_ne_proveli_medosmotr_izza_otsutstviya_dokumentov
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26.06.2020 13:46 Відповісти
это не причина. бомжам делают экспертизу без документов. а уж привести двух свидетелей, удостоверяющих личность - раз плюнуть. я в этой истории не за кого, просто дама странно себя ведет.
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26.06.2020 14:34 Відповісти
добре що в діях поліціянтів ти не бачиш нічого дивного
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26.06.2020 20:26 Відповісти
Оба полицая-изнасильника состояли в Секте Свидетелей Петушария! Там в Секте у петушариев воровство в почете, ********* и педофилия - по примеру их идеолога *****.
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26.06.2020 13:44 Відповісти
За это изнасилование этими мусорами, нужно с ними поступить также и чтобы их насиловали на зоне зеки!
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26.06.2020 13:45 Відповісти
як цих мусорів взяли не можу зрозуміти, ця ж сволота неприкасаєма . Дівчину залякував , ты знаеш где я работаю и шо я могу зделать , гад чує владу .
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26.06.2020 13:45 Відповісти
Оснований для увольнения авакяна совсем нет,зеленая сопля будет крышевать его до последней капли крови.
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26.06.2020 13:45 Відповісти
Уточнюйте: чужої крові... Крові таких, як ця жінка...
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26.06.2020 13:47 Відповісти
Разумеется.
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26.06.2020 13:54 Відповісти
Каких рехформ вам еще не вистачає, блд?!
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26.06.2020 13:47 Відповісти
По справедливості цим двом мусорам треба страта. Але Україна підписала меморандум. Тоді довічне. Без варіантів.
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26.06.2020 13:47 Відповісти
Ну а весь відділок має піти прицепом і всі ті, хто був тоді на зміні - відставка з забороною служити в поліції довічно.
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26.06.2020 13:50 Відповісти
Иван , я понимаю твои эмоции , но представляешь , у нас оказывается есть УК , где прописано что за изнасилование дают максимум 15 л . , и то если есть тяжёлые последствия .Так что - без вариантов , не получится ,, увы .! Как бы всем нам этого не хотелось .. Говори что то реальное .
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26.06.2020 14:13 Відповісти
а в реальности будет отстранение от службы и ооооочень долгий процесс в суде чтобы все забылось...а потом очень тихий срок лет на 7 с 5ю из них условно....отсидят 1,5 года и выйдут "за примерное поведение"
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26.06.2020 16:36 Відповісти
залюбите на зонах их досмерти!!!!
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26.06.2020 13:51 Відповісти
Думаю, суди Лінча можуть скоро стати в Україні систематичною практикою. Безкарність і свавілля бійців сабакова скоро доведуть людей до цього.
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26.06.2020 13:51 Відповісти
Руки у народа давно чешутся. По сути эта аваковская свора ничем от уголовников не отличается. Полиция и прокуратура это суть мощнейшая ОПГ прикрывающаяся формой и болтовней о законе. А по факту - насилие, рекет, шантаж, вымогательство, фабрикация уголовных дел, фальсификация доказательств - это все чем они занимаются. Они и есть настоящие "воры в законе", а те грузины которых периодически вышвыривают из Украины это так босяки по сравнению с этой коростой.
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26.06.2020 14:04 Відповісти
В США из-за расизма и пыток в полиции произошли громкие отставки и масштабная реформа. В Кагарлыке всю ночь насиловала и пытала женщину реформированная аваковская полиция, ни одна падла хогтя бы районнго уровня не слетела с должности, всех мусоров отмазывают и выводят из под удара.
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26.06.2020 13:53 Відповісти
дело не в том, что раньше, при любой власти такого не было, такие случаи просто не всплывали. у жертвы не было шансов вынести это в публичное пространство. Пытки - ежедневная практика ментов с каменного века.
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26.06.2020 13:56 Відповісти
йєслі ранєний мєнт будєт просіть помощі, йа, скорєйє всєго, доб'ю йєго
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26.06.2020 14:49 Відповісти
і мнє в етот момєнт будєт бєз разніци какой он чєлавєк - харошій ілі даже очєнь заіпісь, воно бачило як ту закривавлену дівчину вели по етажам і не допомогло, не втрутилось, падло! А якби втрутилось, то для того шоп самому згвалтувати ту дівчину.
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26.06.2020 14:52 Відповісти
Аваков должен с позором уйти
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26.06.2020 16:12 Відповісти
Судячи з "оперативного" розслідування, їх скоро випустять або десь тихенько сховають і всі забудуть. Якщо навіть їй огляд до цих пір не провели лікарі. Що це за лікарі, які не хочуть мати проблем з поліцією? Вигнати таких лікарів, а ще краще - притягти до відповідальності.

Значить, Зеленський як квартири потерпілим на Позняках роздавати - то бігом приперся, пропіарився, то з далекобійниками розбірки влаштовує - дуже важливо, а як щодо цієї справи? Мені здається, всі оці авакови і т.д. вже забули про Кагарлик, на жаль. Шкода жінку. 37-й рік наче...
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26.06.2020 20:43 Відповісти
вангую,все будет как всегда: мусорню кагарлыкскую по тихому отмажут, дело спустят на тормозах. а даму сделают проституткой, типа сама дала а потом шантажировала добропорядочный и честных мусоров ))))
может надо как в америке, сжечь мусоров прямо в участке?)))) глядишь и главного мусора собакова уволили бы нах с позором и уголовным делом и реформы мусарни начались )))))
да от чем это я?)))))при этой власти - реформы?))))) смешно однако, квартал 95 отдыхает)))
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27.06.2020 10:24 Відповісти
Редкий случай,что так расковыряли этот гадюшник,обычно ментам всё с рук сходит.Они там все такие,без исключений,если сам не насилует,то знает кто из его коллег это делает,но молчит,потому как у самого рыльце в пушку или грабит,или взятки берёт.Если кто-то думает,что туда идут работать,чтоб бандитов ловить,то ошибается,туда как раз бандиты работать идут.
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27.06.2020 11:51 Відповісти
Почему они Кагарлык называют селом?
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27.06.2020 12:18 Відповісти
 
 