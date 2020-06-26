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Новини Рік Зеленського
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Зеленський (22411) опитування (1851) Центр Разумкова (208)

Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на "трієчку", - опитування Центру Разумкова

Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на

37% опитаних українців оцінили діяльність президента Володимира Зеленського протягом першого року перебування при владі "добре" або "дуже добре". Відносна більшість, 34% опитаних, оцінили діяльність глави держави на "трієчку" ("не погано і не добре"), а 28% - "доволі погано" або "дуже погано".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Зазначається, що важливий для іміджу президента показник - чиї інтереси, загальнонаціональні чи власні, він насамперед захищає. У квітні частка тих, хто дотримується думки, що президент захищає загальнонаціональні інтереси, становила 50%, а тих, хто дотримується думки, що він захищає власні інтереси та інтереси свого політичного оточення, - 33%.

Частка респондентів, які вважають нову владу кращою за попередню, становить 38%. Ще приблизно стільки ж (39%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 16% — що вона гірша за попередню. Абсолютна більшість респондентів (63%) вважають, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити. 25% опитаних вважають, що влада лише "імітує зусилля", і лише 9% відзначають вдалі дії влади.

Відносна більшість опитаних (42%) зазначають, що загальна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 33% вважають, що вона не змінилася, а 15% — що вона покращилася. Серед різних сфер суспільного життя респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%). В інших сферах абсолютна чи відносна більшість респондентів вказують на відсутність істотних змін протягом останнього року.

Так, зазначають відсутність змін у рівні свободи слова 60%, рівні демократії — 59%, пенсійному забезпеченні — 57%, оплаті праці — 56%, рівні добробуту родини — 52%, дотриманні законності державними службовцями — 51%, ставленні влади до громадян — 49%, охороні здоров’я — 43%, міжнародному іміджі України — 36%. На покращення ситуації вказує невелика частина респондентів при оцінюванні всіх сфер (від 7% стосовно зміни економічного становища країни до 21% при оцінці зміни міжнародного іміджу України).

Оцінюючи виконання Зеленським передвиборчих обіцянок, стосовно більшості тих обіцянок, виконання яких пропонувалося оцінити респондентам, найчастіше (більшість або відносна більшість) зазначають, що вони зовсім не виконані. Так, 71,5% вважають, що зовсім не виконана обіцянка відсторонення олігархів від впливу на політику, 70% — створення нових робочих місць, 63% — встановлення миру на Сході Україні, 62% — боротьби з корупцією, 62% — запровадження реального народовладдя (у тому числі через референдуми), 56% — зниження комунальних тарифів, 54% — детінізації економіки, легалізації доходів, 53% — підвищення пенсій, 50% — забезпечення лікарень і шкіл фінансуванням і сучасним обладнанням, 47% — підвищення зарплат педагогів та медиків, 46% — недопущення ущемлення бізнесу правоохоронцями.

Дещо краще оцінюється виконання обіцянок оновлення влади (52% вважають, що вона частково виконана, а 15% — що повністю виконана) та створення "Держави у смартфоні" — забезпечення комунікації громадян із державними структурами через інтернет (відповідно 47% і 13%). Стосовно обіцянки будівництва доріг за європейськими стандартами, то частка тих, хто відповідає, вона зовсім не виконана (46%) статистично значуще не відрізняється від сумарної частки тих, хто відповідає, що вона частково або повністю виконана (44%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У два з половиною рази зросла кількість громадян, які вважають нинішню владу гіршою за попередню, - опитування Центру Разумкова

Лише 3,5% опитаних вважають, що за період свого перебування на посаді Президента Володимир Зеленський повністю виконає свої передвиборні обіцянки, 33% дотримуються думки, що він виконає більшу частину своїх обіцянок, 31% — виконає меншу частину, 25% — практично не виконає.

Дослідження здійснено в межах проєкту "Рік президентства Володимира Зеленського: досягнення і прорахунки", реалізованого Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 01
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 02
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 03
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 04
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 05
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 06

Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 07
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 08
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 09
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 10
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на трієчку, - опитування Центру Разумкова 11
Таблиці і діаграми із сайту Центру Разумкова

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Топ коментарі
+34
У центрі - Трофімов, перший заступник голови Офісу президента

ЗЫ.. теперь понятно, откуда в Офисе перЗедента ненависть к Томосу и ПЦУ..
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5512

https://twitter.com/babaikit/status/1276454671964610561/photo/1
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26.06.2020 14:15
+30
хєрові видно діла у зесранців. Пішли в хід останні козирі - платні соцопитуваня
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26.06.2020 14:16
+29
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7092
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26.06.2020 14:18
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Помощница Третьяковой запретила ей отвечать на вопрос о "неудачно подобранных словах" о детях

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=N4zarQHy850&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=N4zarQHy850&feature=emb_logo
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26.06.2020 14:15 Відповісти
Рептилоид еще и говорить запрещает. Она скоро и дышать людям запретит. Больное на голову существо.
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26.06.2020 14:28 Відповісти
Опрос центра свинорусофіла и українофоба проводил опрос. Кто-нибудь сомневается в результатах?
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26.06.2020 15:06 Відповісти
У центрі - Трофімов, перший заступник голови Офісу президента

ЗЫ.. теперь понятно, откуда в Офисе перЗедента ненависть к Томосу и ПЦУ..
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5512

https://twitter.com/babaikit/status/1276454671964610561/photo/1
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26.06.2020 14:15 Відповісти
Да у Зеленой нечисти подобраны в штат одни сатанисты и сам он такой. Посмотрим как он будет отражать наступление Путина на юге страны и защищать Украину со своими рептилоидами. На передовой как главнокомандующий, а не в Киеве или Омане. Падло рогатое.
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26.06.2020 14:31 Відповісти
Там не тільки ненависть до Томоса, там ненависть і до України.
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26.06.2020 16:26 Відповісти
хєрові видно діла у зесранців. Пішли в хід останні козирі - платні соцопитуваня
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26.06.2020 14:16 Відповісти
Так эти "опросы" вообще за АПРЕЛЬ)))
На дворе конец июня, так что даже эти фИговые листочки - в топку
Каждый день (КАЖДЫЙ ДЕНЬ!) откусывает у зели очередной кусочек т.н. рейтинга, потому что - не умеешь - не берись
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26.06.2020 15:00 Відповісти
Угу-угу. Кожний день в минулому році відкусював, а рейтинг зріс на 10%. Тепер продовжує відкусювати...
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26.06.2020 17:19 Відповісти
Я ту лажу даж не читал, но действительно опрос за 24 апреля.
Похоже на крик души
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26.06.2020 17:59 Відповісти
Какого какого центра?) Ахах)😂😂😂
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26.06.2020 14:17 Відповісти
Центр, названий на честь батька голови ВР. А чого це тебе рже?
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26.06.2020 17:21 Відповісти
Ти дійсно дебіл? Чи прикидаєшся?
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26.06.2020 17:52 Відповісти
Я бачу, що тобі вже і прикидатись важко.
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26.06.2020 17:54 Відповісти
Ти не відповів
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26.06.2020 17:57 Відповісти
Ти теж. І моє питання було перше.
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26.06.2020 18:10 Відповісти
З7% идиотов и манкуртов . Беда .
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26.06.2020 14:17 Відповісти
37%+34%, увы...
...полезных ископаемых нет, населена быдлом...
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26.06.2020 14:21 Відповісти
Не плачь, бидло)) в школе надо було вчитися краще..
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26.06.2020 14:32 Відповісти
Перш за все мають звалити з нашої країни кацапури, які сюди понаїхали або нарождені тут своїми понаєхавшими батьками, і яких ковбасить від всього українського.
А потім вже визначати чого хоче більшість.
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26.06.2020 14:37 Відповісти
Миллиарды мух не могут ошибиться - для них, как и для тебя - говно это вкусно.
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26.06.2020 15:04 Відповісти
Это ж где таких наркоманов нашли, чтобы получить такие результаты социсследований?
Или опять как обычно круг респондентов ограничился друзьями и кумовьями из 95-го квартпла?!
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26.06.2020 14:18 Відповісти
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7092
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26.06.2020 14:18 Відповісти
Есть надежда, что идиоты вымрут первыми . Поэтому не узнают )
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26.06.2020 14:26 Відповісти
37% чистых кретинов....
это слишком много...
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26.06.2020 14:19 Відповісти
Про те, що справжніх українців залишилося дуже мало папєрєдній солодкий Кум Цієї Нації попередив ще на самому початку 2010-го, коли у першому турі назбирав 5,45% і, як справжній демократист, закликав їх у другому турі зробити демократичний вибір противсіх ...
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26.06.2020 14:39 Відповісти
Работа политика как раз и оценивается по выполнению своих обещаний! какая то шизофрения получается 70% говорит что ЗЕ не выполняет своих обещаний и при этом 40% считает его работу хорошей!!

ТИПА ЭТО ХОРОШО КОГДА ПОЛИТИК НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ТО ЧТО ОБЕЩАЛ?!! (не выполняет то ради чего его выбрали)
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26.06.2020 14:19 Відповісти
Лох єто судьба.
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26.06.2020 14:33 Відповісти
Психологи говорят, что в мире больше 60-70% не совсем адекватных людей. В Украине они разделились на 37% упоротых зебуинов и примерно столько же « какая разница».
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26.06.2020 16:10 Відповісти
сколько я знаю украинцев то они небыли за пороха а всех слуг называют просто,мрази Наверно только у меня такое окружение)
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26.06.2020 14:20 Відповісти
опросы как в тоталитарном государстве. При "зеленых человечках" настал "русский мир".
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26.06.2020 14:22 Відповісти
Эх, Разумков...... «оптимист» однако😂........
Оптимизм - это недостаток информации (Ф.Раневская).......
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26.06.2020 14:22 Відповісти
37% считают, что он хорошо справился .. Комменты тут излишни . Хотя ,, -
а что он вообще сделал за год , кроме того шо разрешил продавать землю . ? Какие ещё досягненнями , может похвастать Вова ? . Кто нить может сказать ?
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26.06.2020 14:24 Відповісти
Видосик про дальнобойщиков мне понравился. ну там ещё Баба-ба тоже гут!
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26.06.2020 14:25 Відповісти
А , ну да ,, видосик это реально - тоже досягнення . Титанический труд проделал .. И как это он так сумел .? .
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26.06.2020 14:29 Відповісти
А можете собі уявити, які були б результати, якби опитування проводив центр Зеленського?
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26.06.2020 16:27 Відповісти
А это одно и то же...
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26.06.2020 17:55 Відповісти
Мне одному непонятно где они нашли 37% что он хорошо справился? Они где опрос проводили в детсадах и школах для умственно отсталых?!
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26.06.2020 14:24 Відповісти
Ашо, плохо хиба? Ониж выбирали по приколу, то хиба мало тупого йумора за это время было?
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26.06.2020 14:33 Відповісти
Точняк так я ни при одном президенте не смеялся с самого президента! Вот только мой карман плачет!
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26.06.2020 14:44 Відповісти
С янука я бывало ржал, с его перлов, венка того и тд. Но зеля у меня реально смеха не вызывает, только какоето недоумение: уже не смешно, а будет ещё не смешнее. Хотелось бы, чтобы эта шуточка которую он провернул выбравшись президентом просто так для него не закончилась. Должны же и мы немного оттянуться, почемы только он и вся эта шайка-лейка.
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26.06.2020 14:57 Відповісти
А сейчас время для смеха для его избирателей, пусть угорают и веселятся.
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26.06.2020 14:58 Відповісти
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на "трієчку", - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9796
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26.06.2020 14:26 Відповісти
Чому не центр "дЄрьмака", а лише разумкова?
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26.06.2020 14:26 Відповісти
Бо насправді це Центр Мартиненка ім. Разумкова.
А тому дали 28 місяців "за відмивання результатів":
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-martynenko-vyrok/30692702.html
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27.06.2020 23:56 Відповісти
просто дно
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26.06.2020 14:27 Відповісти
Вчера таки видел одну особь, которая стоя в очереди пыталась агитировать за вислюка.
Понятно, что на нее накинулись, как на больную.
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26.06.2020 14:29 Відповісти
Да, жалко Вас украинцы, и Украину, такую страну просираете, выбрали "главкома"с вывернутыми наизнанку мозгами, с ним Вам придётся ждать нового пришествия *****.
Возвращайте срочно Президента Украины назад, только Пётр Алексеевич может помочь в данный момент, или ждите *****.
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26.06.2020 14:32 Відповісти
Ви там самі свою країну не просріть - нам ще з вами дружити та можливо об'єднуватись
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26.06.2020 21:41 Відповісти
я честно попытался вспомнить достижения владимира зеленского на должности, и кроме поездки в оман, встречи самолета "эпицентра" и фоток с шепчущим в ушко богданом ничего не пришло. ну еще "трыдцятьшистьишисть", "засранцы" и "что это за черт", но это не достижения, конечно.
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26.06.2020 14:35 Відповісти
Ти довго смакуєш якусь фігню, тому тільки вона і запам'ятовується. Але не піддавайся відчаю - ти знайшов свою болото і тут багато таких.
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26.06.2020 17:30 Відповісти
ну якщо розумков рахував, то тоді все вірно, можна було б й більше намалювати.
Ви у людей спитайте, упирі !
Нехай зеленський напише :
- "якщо я погано працював, я піду з посади, якщо добре, я залишуся на другий термін"
Й нехай на одну добу залишить відкритими коменти під цим, через добу прочитайте, ось і весь рейтинг побачите, а так як розумков етнічний московит - то це суцільна БРЕХНЯ !!! (таке вже у московитів життєве кредо)
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26.06.2020 14:35 Відповісти
Разумков вже 21 рік як помер.
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26.06.2020 17:32 Відповісти
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на "трієчку", - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3500
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26.06.2020 20:57 Відповісти
Ну то было в апреле... два месяца назад... вы сейчас проведите... и даже центр Разумкова удивится цифрам...
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26.06.2020 14:35 Відповісти
37% и преЗедент - употребляют айкокс синхронно !
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26.06.2020 14:41 Відповісти
-ты кто?
-я это ты, после карантина
-о...карантин ввели. какой у нас презент ответственный о народе забооокхххххотпусти***********больнааааа....
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26.06.2020 14:48 Відповісти
Это же до какой степени у торчков плохи дела с поддержкой сейчас, если пришлось срочно доставать из нафталина "опрос" двомесячной давности от карманного "социологического центра" имени папика главы парламента?
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26.06.2020 14:52 Відповісти
Розумков сціть бидлякам в очі.
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26.06.2020 14:59 Відповісти
"Мудрого" наріда ще багато...
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26.06.2020 15:02 Відповісти
Мее одному показалось, что один процент куда то дели?). Он наверное точит ножи на зеко манду
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26.06.2020 15:04 Відповісти
А вот центр Зеленского считает , что президент справился на 97%.
3% забрал вирус, в котором виноват Порох
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26.06.2020 15:04 Відповісти
То есть ты деятельностью зеленского доволен полностью,как я понимаю?
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26.06.2020 21:26 Відповісти
Ну если 37% довольны , Зеленкий мочи еще , идиоты должны страдать ,
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26.06.2020 15:27 Відповісти
Опудало мабуть більше б отримало підтримки, принаймні, воно опудало не здавало б території ворогу без бою. З чим він там вправився? Країна олігофренів.
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26.06.2020 15:27 Відповісти
https://censor.net/user/23903 Я всегда критиковал Парошенко ,но вы явно лукавите , рассказывая про доллар и котлы забываете в каком состоянии была страна
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26.06.2020 15:33 Відповісти
34+37 = 71 !!! А куда делись еще 2% дебилов ?
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26.06.2020 15:36 Відповісти
патєрялісь прі акругленії
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26.06.2020 21:38 Відповісти
Не знаю де могли взятись тих 37% ,адже провал за провалом ,що в зовнішній політиці ,що внутрішній,олігархи посилили свої позиції, корупція , злочиність і некомпетентність влади зашкалюють,просто соціологи намалювали.
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26.06.2020 15:42 Відповісти
Только один вопрос: С чем именно справился спермотоксикозный наркоман ЗЕ?
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26.06.2020 15:49 Відповісти
Как расстроились свидетели "сивого гетьмана" результатами опроса ! У Порошенко в 2015г показатели доверия народа бьіли похуже , мягко говоря.
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26.06.2020 16:11 Відповісти
палятся на каждом мм2. недавно, один из подобных говноопросов сообщал, что за зелоха с его простипартией уверенно готовы повторно голосовать до 29 проц, а теперь оказывается за какой то месяц они насосали 37 хорошо удовлетворенных и 34 - с претензией на просто удовлетворительно? 136 хутинских начинают громко мернуть
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26.06.2020 16:48 Відповісти
Ти різницю між голосуванням та оцінкою результатів роботи розумієш? А між Зеленським і партією? Чи в тебе важке комуняцьке дитинство і в тебе Ленін і партія - це одне і те ж і комуняцька логіка засіла в твоєму серці?
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26.06.2020 17:40 Відповісти
Справился этот "средство №1" на ноль в минусовой степени.
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26.06.2020 18:00 Відповісти
Решили опубликовать рейтинг обосравшегося за 2019 год? Правильно,а то в конце июня 2020 уже все не так радостно
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26.06.2020 18:18 Відповісти
Я ему ставлю ноль.
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26.06.2020 18:21 Відповісти
37% скажите, а что хорошего сделал Зеленский за год, может я что то пропустил ???
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26.06.2020 18:23 Відповісти
най краще скажуть ЩО ВЗАГАЛІ він робив (крім відосиків)
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26.06.2020 21:36 Відповісти
Так написано,шо опрос аж за АПРЕЛЬ..... Ребята,три дня назад-опубликованы свежие опросы- у зеленского более 50 процентов НЕДОВІРИ! А этот проплаченный Разумковым опрос Разумкова за апрель-Зеленскому отдайте. Пусть радуецца!
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26.06.2020 19:11 Відповісти
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на "трієчку", - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8474
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26.06.2020 20:56 Відповісти
урінотерапія від центра Разумкова
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26.06.2020 21:35 Відповісти
 
 