Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на "трієчку", - опитування Центру Разумкова

37% опитаних українців оцінили діяльність президента Володимира Зеленського протягом першого року перебування при владі "добре" або "дуже добре". Відносна більшість, 34% опитаних, оцінили діяльність глави держави на "трієчку" ("не погано і не добре"), а 28% - "доволі погано" або "дуже погано".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Зазначається, що важливий для іміджу президента показник - чиї інтереси, загальнонаціональні чи власні, він насамперед захищає. У квітні частка тих, хто дотримується думки, що президент захищає загальнонаціональні інтереси, становила 50%, а тих, хто дотримується думки, що він захищає власні інтереси та інтереси свого політичного оточення, - 33%.

Частка респондентів, які вважають нову владу кращою за попередню, становить 38%. Ще приблизно стільки ж (39%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 16% — що вона гірша за попередню. Абсолютна більшість респондентів (63%) вважають, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити. 25% опитаних вважають, що влада лише "імітує зусилля", і лише 9% відзначають вдалі дії влади.

Відносна більшість опитаних (42%) зазначають, що загальна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 33% вважають, що вона не змінилася, а 15% — що вона покращилася. Серед різних сфер суспільного життя респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%). В інших сферах абсолютна чи відносна більшість респондентів вказують на відсутність істотних змін протягом останнього року.

Так, зазначають відсутність змін у рівні свободи слова 60%, рівні демократії — 59%, пенсійному забезпеченні — 57%, оплаті праці — 56%, рівні добробуту родини — 52%, дотриманні законності державними службовцями — 51%, ставленні влади до громадян — 49%, охороні здоров’я — 43%, міжнародному іміджі України — 36%. На покращення ситуації вказує невелика частина респондентів при оцінюванні всіх сфер (від 7% стосовно зміни економічного становища країни до 21% при оцінці зміни міжнародного іміджу України).

Оцінюючи виконання Зеленським передвиборчих обіцянок, стосовно більшості тих обіцянок, виконання яких пропонувалося оцінити респондентам, найчастіше (більшість або відносна більшість) зазначають, що вони зовсім не виконані. Так, 71,5% вважають, що зовсім не виконана обіцянка відсторонення олігархів від впливу на політику, 70% — створення нових робочих місць, 63% — встановлення миру на Сході Україні, 62% — боротьби з корупцією, 62% — запровадження реального народовладдя (у тому числі через референдуми), 56% — зниження комунальних тарифів, 54% — детінізації економіки, легалізації доходів, 53% — підвищення пенсій, 50% — забезпечення лікарень і шкіл фінансуванням і сучасним обладнанням, 47% — підвищення зарплат педагогів та медиків, 46% — недопущення ущемлення бізнесу правоохоронцями.

Дещо краще оцінюється виконання обіцянок оновлення влади (52% вважають, що вона частково виконана, а 15% — що повністю виконана) та створення "Держави у смартфоні" — забезпечення комунікації громадян із державними структурами через інтернет (відповідно 47% і 13%). Стосовно обіцянки будівництва доріг за європейськими стандартами, то частка тих, хто відповідає, вона зовсім не виконана (46%) статистично значуще не відрізняється від сумарної частки тих, хто відповідає, що вона частково або повністю виконана (44%).

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Лише 3,5% опитаних вважають, що за період свого перебування на посаді Президента Володимир Зеленський повністю виконає свої передвиборні обіцянки, 33% дотримуються думки, що він виконає більшу частину своїх обіцянок, 31% — виконає меншу частину, 25% — практично не виконає.

Дослідження здійснено в межах проєкту "Рік президентства Володимира Зеленського: досягнення і прорахунки", реалізованого Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.























Таблиці і діаграми із сайту Центру Разумкова