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Почалися виплати по 210 тис. грн родинам померлих у боротьбі з COVID-19 медиків, - Мінсоцполітики
В Україні почалися виплати родинам медиків, які померли в боротьбі з коронавірусом COVID-19. Гроші надійдуть на рахунки вже найближчими днями, почнуть із виплат по 210 тисяч гривень.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Мінсоцполітики переказало кошти, які з дня на день надійдуть від Фонду соціального страхування на рахунки родичів померлих медиків. Поки йдеться про виплати по 210 тис. гривень.
"Крім того, найближчим часом буде забезпечена додаткова виплата родинам у розмірі 1 млн 575 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
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это на поминки или как ?
люди отдали свои жизни спасая больных и ЭТО - благодарность ?