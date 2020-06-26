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Почалися виплати по 210 тис. грн родинам померлих у боротьбі з COVID-19 медиків, - Мінсоцполітики

Почалися виплати по 210 тис. грн родинам померлих у боротьбі з COVID-19 медиків, - Мінсоцполітики

В Україні почалися виплати родинам медиків, які померли в боротьбі з коронавірусом COVID-19. Гроші надійдуть на рахунки вже найближчими днями, почнуть із виплат по 210 тисяч гривень.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Мінсоцполітики переказало кошти, які з дня на день надійдуть від Фонду соціального страхування на рахунки родичів померлих медиків. Поки йдеться про виплати по 210 тис. гривень.

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"Крім того, найближчим часом буде забезпечена додаткова виплата родинам у розмірі 1 млн 575 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

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Все неоднозначно
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26.06.2020 14:00 Відповісти
Гад этот Зеленский, при Порошенко такого не было!
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26.06.2020 14:05 Відповісти
PS может стоит поправить "изо дня в день"(что предполагает некую регулярность) на "со дня на день"(то есть в ближайшем времени)?С уважением.
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26.06.2020 14:07 Відповісти
210 тыс гривен !!!!! = 7900.68 долларов


это на поминки или как ?
люди отдали свои жизни спасая больных и ЭТО - благодарность ?
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26.06.2020 18:12 Відповісти
Ну, тут же не Швейцария с её многотысячным ВВП на душу населения. Платят сколько могут. Но, вместе с тем, никто не мешает отказаться от этих денег
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26.06.2020 18:30 Відповісти
Печатный станок с марта работает без выходных!
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26.06.2020 19:09 Відповісти
На нормальную защитную форму, маски для живых врачей значит денег нету?!!
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28.06.2020 12:21 Відповісти
 
 