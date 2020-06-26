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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони (6999) обстріл (27070) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів позиції ОС біля Кримського, - Міноборони

Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів позиції ОС біля Кримського, - Міноборони

Найманці РФ на Донбасі від початку поточної доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Усі чотири обстріли зафіксовано на луганському напрямку. У районі Кримського вогонь відкривали тричі - із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Шумів найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"На всі ворожі провокації, підрозділи Об’єднаних сил надавали оперативну та жорстку відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

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свинособаки знову активізувалися.
д'Єрмачина аносував додаткове засідання ТКГ, щоб домовитися про нові ділянки "розведення"? То давай, шнирь, у шанці до холодноярців, щоб на своїй шкурі відчув усю "братерську любов" ************
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26.06.2020 14:07 Відповісти
 
 