Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів позиції ОС біля Кримського, - Міноборони

Найманці РФ на Донбасі від початку поточної доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Усі чотири обстріли зафіксовано на луганському напрямку. У районі Кримського вогонь відкривали тричі - із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Шумів найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"На всі ворожі провокації, підрозділи Об’єднаних сил надавали оперативну та жорстку відповідь", - йдеться в повідомленні.

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