Україна отримала від Польщі 134 тонни гумдопомоги для боротьби з коронавірусом
Україна отримала від Польщі 13 вантажівок зі 134 тоннами дезінфікуючих засобів, медичних масок, рукавичок, захисних костюмів, лицьових щитків для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Польський гуманітарний конвой - це найбільша гуманітарна допомога, яку отримала Україна під час пандемії коронавірусної хвороби", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко.
Передача гуманітарного вантажу відбувалася за участю посла Республіки Польща Бартоша Цихо, представників Фонду міжнародної солідарності та Європейської комісії.
У представництві ЄС в Україні зазначають, що вантаж містить 40 тис. медичних масок, 50 тис. рукавичок, понад 11 тис. лицьових щитків, понад 100 тис. літрів дезінфекційної рідини для рук і поверхонь, 7 тис. захисних халатів, 1 тис. комплектів захисних засобів і бахіл. Засоби були закуплені Міжнародним фондом солідарності.
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Чезія, готуючись до "другої хвилі", закуповує необхідні засоби та обладнання де тільки може. Минулого тижня туди прибув ешелон з Китаю: у сорока контейнерах серед іншого 13+ мільйонів "звичайних" захисних масок, 2,5 мільйона "спеціальних", захисні костюми, апарати ШВЛ. Це перший з чотирьох таких потягів.
Після того, як Єропейське відділення ВООЗ офіційно визнало "Remdesіvir" препаратом, що допомагаяє у лікуванні важких випадків коронавірусу, чеська влада заявила, що цей препарат отримають усі медичні заклади, які надішлють заявку.