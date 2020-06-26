Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать!
Перезавантаження, яке стало можливим за президента Володимира Зеленського, дало шанс на реальне оновлення влади.
Про це написав у Telegram заступник голови ОП Сергій Трофімов, передає Цензор.НЕТ.
"Не хочу давати оцінок ситуації з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Це зроблять компетентні органи і суд. Хочу лише сказати, що влада зацікавлена в незалежному розслідуванні.
Потурань не буде. І це повинні зрозуміти всі, в тому числі і глави ОДА: порушуєш - відповіси за законом. Всі все бачать! У нас немає любимчиків або обраних. Всі рівні перед законом. Винятків не буде. Так що краще навіть не намагатися грати в такі ігри за спиною президента", - написав він.
Разом з тим він зазначив, що висновки також повинні зробити і українці: "Посадки чекають не тільки злодійкуватих попередників, а й нинішніх чиновників, які на публіку демонструють новий підхід, а продовжують жити по-старому".
"У цьому ми відрізняємося від попередньої влади. Недоторканних немає і не буде", - резюмував Трофімов.
Зазначимо, що в листопаді 2019 року Трофімов, представляючи нового голову Кіровоградської обласної держадміністрації Андрія Балоня, охарактеризував його як "дуже професійну, ефективну людину", у якого є характер і стрижень, розповів, що він є кандидатом юридичних наук, а також має досвід слідчого.
"У мене дуже приємна місія - представити вам нового голову обласної державної адміністрації, Андрія Богдановича", - сказав тоді Трофімов.
Як повідомлялося раніше, голову Кіровоградської ОДА Балоня затримали на вимаганні 1,8 млн хабаря.
25 червня Кабмін погодив звільнення Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
Будь ласка, зачекайте...
Тобто: зашквар не власне у факті корупції, а в тому, що не поділився.
А он воно що! Президента кинути хотів!
посодють у кресло губернатора, или у тюрьму?
делаем ставки господа, №карты сообщу
не лохотрон, проверено временем
...
Я правильно зрозумів меседж? Красти за спиною преЗЕдента - щурятництво і западло. Треба красти як чесні злодії та ділитися зі смотрящими та https://www.facebook.com/zradostop/posts/1620404728106506/ Чинариком , і все буде чин чинарем.
Тільки через Єрмака!
Саакашвілі в Грузії теж корупцію централізував- справи можна було ;порєшать; виключно через Тбілісі.
Вот они, новые зеленоватые лица....
Даже взятку толком взять, чтобы не попасться - и то не умеют!
а так вот в чем дело..зеле его доляху с этого гешефта не занесли....вот он и осерчал
А перед ним? А разом? Чи це такий натяк на те, що треба ділитись? А ось це:
"Неприкасаемых нет и не будет" https://censor.net/n3204598
насмішило до кольок
спектакли начали отыгрывать
НАБУ и САП замутили этот нежданчик (не посоветовавшись с зебилами), доказывая свою неподкупность и эффективность и намекая на то, что чернуху имеют на всю зеленую "команду", а зебиляткам деваться некуда , вот и лопочут)))