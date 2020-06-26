УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12284 відвідувача онлайн
Новини Хабарники
6 519 38
хабар (4639) Кіровоградщина (532) ОДА (1623) Трофімов (44) Балонь (20)

Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать!

Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать!

Перезавантаження, яке стало можливим за президента Володимира Зеленського, дало шанс на реальне оновлення влади.

Про це написав у Telegram заступник голови ОП Сергій Трофімов, передає Цензор.НЕТ.

"Не хочу давати оцінок ситуації з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Це зроблять компетентні органи і суд. Хочу лише сказати, що влада зацікавлена ​​в незалежному розслідуванні.

Потурань не буде. І це повинні зрозуміти всі, в тому числі і глави ОДА: порушуєш - відповіси за законом. Всі все бачать! У нас немає любимчиків або обраних. Всі рівні перед законом. Винятків не буде. Так що краще навіть не намагатися грати в такі ігри за спиною президента", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського", - агент НАБУ Шевченко

Разом з тим він зазначив, що висновки також повинні зробити і українці: "Посадки чекають не тільки злодійкуватих попередників, а й нинішніх чиновників, які на публіку демонструють новий підхід, а продовжують жити по-старому".

"У цьому ми відрізняємося від попередньої влади. Недоторканних немає і не буде", - резюмував Трофімов.

Зазначимо, що в листопаді 2019 року Трофімов, представляючи нового голову Кіровоградської обласної держадміністрації Андрія Балоня, охарактеризував його як "дуже професійну, ефективну людину", у якого є характер і стрижень, розповів, що він є кандидатом юридичних наук, а також має досвід слідчого.

"У мене дуже приємна місія - представити вам нового голову обласної державної адміністрації, Андрія Богдановича", - сказав тоді Трофімов.

Читайте: Кабмін погодив звільнення Балоня з поста голови Кіровоградської ОДА

Як повідомлялося раніше, голову Кіровоградської ОДА Балоня затримали на вимаганні 1,8 млн хабаря.

25 червня Кабмін погодив звільнення Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать! 01

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Вот это зашквар : в казну зэ-ослу не донес, паршивец. Решил братьев дерьмаков бортануть... каков нахал ... )))
показати весь коментар
26.06.2020 14:31
+17
Вывод прост: в такие игры нужно играть только с президентом. И все будет ништяк.
показати весь коментар
26.06.2020 14:31
+16
Трофимов о задержании главы Кировоградской ОГА: Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента (с.)
А он воно що! Президента кинути хотів!
показати весь коментар
26.06.2020 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это зашквар : в казну зэ-ослу не донес, паршивец. Решил братьев дерьмаков бортануть... каков нахал ... )))
показати весь коментар
26.06.2020 14:31 Відповісти
👍😁А Трофімов про це каже прямим текстом:"Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента". Президент має бути не лише в курсі, але й у долі.
показати весь коментар
26.06.2020 15:33 Відповісти
преЗЕдент давно в доле. Ты думаешь, Балонь бесплатно должность получил?
показати весь коментар
26.06.2020 15:45 Відповісти
Ні, звичайно. Єрмак безплатно лише в туалеті сере. І то не факт.
показати весь коментар
26.06.2020 16:26 Відповісти
Трофимов о задержании главы Кировоградской ОГА: Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента - Цензор.НЕТ 19
показати весь коментар
26.06.2020 14:31 Відповісти
Да да... за спиной у президента играть нельзя, а с президентом значит можно, разрешены такие игры.))
показати весь коментар
26.06.2020 14:58 Відповісти
sharing is caring!
показати весь коментар
26.06.2020 15:00 Відповісти
Вот это лизнул так лизнул, никакая сосна так не сможет.
показати весь коментар
26.06.2020 14:31 Відповісти
та не там такие сосны, шо как соснут
показати весь коментар
26.06.2020 14:34 Відповісти
Вывод прост: в такие игры нужно играть только с президентом. И все будет ништяк.
показати весь коментар
26.06.2020 14:31 Відповісти
З мови зняли ( ) - теж саме так зрозумів іще із заголовку.
Тобто: зашквар не власне у факті корупції, а в тому, що не поділився.
показати весь коментар
26.06.2020 14:56 Відповісти
Ціла каструля свіжих макаронів, розбирайте хто хоче.
показати весь коментар
26.06.2020 14:31 Відповісти
Трофимов о задержании главы Кировоградской ОГА: Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента (с.)
А он воно що! Президента кинути хотів!
показати весь коментар
26.06.2020 14:33 Відповісти
"Крысятничал, падла. Хотел лаве поднять в обход братвы".
показати весь коментар
26.06.2020 14:55 Відповісти
ну так шо?
посодють у кресло губернатора, или у тюрьму?
делаем ставки господа, №карты сообщу
показати весь коментар
26.06.2020 14:33 Відповісти
может лучше ваш адрес.?подъеду забрать свой выигрыш
показати весь коментар
26.06.2020 14:51 Відповісти
сначала ставка(деньги), потом выигрыш(стулья)
не лохотрон, проверено временем
показати весь коментар
26.06.2020 15:04 Відповісти
назови любое число
показати весь коментар
26.06.2020 15:12 Відповісти
мораль от ОП: сразу делись с луноликим, за спиной даже не пытайся...
показати весь коментар
26.06.2020 14:37 Відповісти
Мало взял. Даже на рабочую сосульку не хватит
показати весь коментар
26.06.2020 14:45 Відповісти
Ага. Вчера резко "уволили" задним числом, прям как Шойгу "заблудившихся десантников". Сегодня - объявили строгий выговор за "несогласованную коррупцию"!
показати весь коментар
26.06.2020 14:47 Відповісти
А если играться не за спиной, то можно?
показати весь коментар
26.06.2020 14:48 Відповісти
Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента Источник:https://censor.net/n3204598 Хорошо сказано! ПреЗедент должен знать о таких играх заранее! Это будущим получателям взяток на заметку!
показати весь коментар
26.06.2020 14:48 Відповісти
его ставили для того , что бы он брал для презика . А он начал крысятничать - потому и решили показательно покарать
показати весь коментар
26.06.2020 14:58 Відповісти
Трофимов о задержании главы Кировоградской ОГА: Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента - Цензор.НЕТ 9235
показати весь коментар
26.06.2020 14:49 Відповісти
Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента
...
Я правильно зрозумів меседж? Красти за спиною преЗЕдента - щурятництво і западло. Треба красти як чесні злодії та ділитися зі смотрящими та https://www.facebook.com/zradostop/posts/1620404728106506/ Чинариком , і все буде чин чинарем.
показати весь коментар
26.06.2020 14:53 Відповісти
Всюди за дії підлеглих відповідальність несе і керівник. Хай цей зезедент, котрий призначає цю гидоту, накаже сам себе. Відшльопає себе по дупі, або назове себе гівнюком)))). Та не забуде викласти це чудове відєо в інтернеті)))
показати весь коментар
26.06.2020 14:54 Відповісти
За спиною Вовіка нізя!

Тільки через Єрмака!
Саакашвілі в Грузії теж корупцію централізував- справи можна було ;порєшать; виключно через Тбілісі.
показати весь коментар
26.06.2020 15:02 Відповісти
Скажем по другому: Ты что Ермак? Или его брат, что б в такие игры играть?
показати весь коментар
26.06.2020 15:06 Відповісти
Ха!
Вот они, новые зеленоватые лица....
Даже взятку толком взять, чтобы не попасться - и то не умеют!
показати весь коментар
26.06.2020 15:15 Відповісти
Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента",Источник: https://censor.net/n3204598

а так вот в чем дело..зеле его доляху с этого гешефта не занесли....вот он и осерчал
показати весь коментар
26.06.2020 15:20 Відповісти
"Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента" Источник: https://censor.net/n3204598

А перед ним? А разом? Чи це такий натяк на те, що треба ділитись? А ось це:
"Неприкасаемых нет и не будет" https://censor.net/n3204598

насмішило до кольок
показати весь коментар
26.06.2020 15:21 Відповісти
Понятно. Не поделился)
показати весь коментар
26.06.2020 15:37 Відповісти
пфффф, а для кого он эти деньги брал?
спектакли начали отыгрывать
показати весь коментар
26.06.2020 16:05 Відповісти
Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать! - Цензор.НЕТ 5332Про оцю сосну не забудьте:
показати весь коментар
26.06.2020 17:05 Відповісти
Все робиться заради показухи. Бачте, своїх сажаємо. Тільки своїх (і зовсім не головних) - за діло, а попередників - ні за що, з політичних причин.
показати весь коментар
26.06.2020 19:01 Відповісти
Так, проговорився зебіл
показати весь коментар
26.06.2020 21:13 Відповісти
Хорошая мина при плохой игре! Мокнули, как котят.

НАБУ и САП замутили этот нежданчик (не посоветовавшись с зебилами), доказывая свою неподкупность и эффективность и намекая на то, что чернуху имеют на всю зеленую "команду", а зебиляткам деваться некуда , вот и лопочут)))
показати весь коментар
26.06.2020 22:53 Відповісти
 
 