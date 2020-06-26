Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать!

Перезавантаження, яке стало можливим за президента Володимира Зеленського, дало шанс на реальне оновлення влади.

Про це написав у Telegram заступник голови ОП Сергій Трофімов, передає Цензор.НЕТ.

"Не хочу давати оцінок ситуації з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Це зроблять компетентні органи і суд. Хочу лише сказати, що влада зацікавлена ​​в незалежному розслідуванні.

Потурань не буде. І це повинні зрозуміти всі, в тому числі і глави ОДА: порушуєш - відповіси за законом. Всі все бачать! У нас немає любимчиків або обраних. Всі рівні перед законом. Винятків не буде. Так що краще навіть не намагатися грати в такі ігри за спиною президента", - написав він.

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Разом з тим він зазначив, що висновки також повинні зробити і українці: "Посадки чекають не тільки злодійкуватих попередників, а й нинішніх чиновників, які на публіку демонструють новий підхід, а продовжують жити по-старому".

"У цьому ми відрізняємося від попередньої влади. Недоторканних немає і не буде", - резюмував Трофімов.

Зазначимо, що в листопаді 2019 року Трофімов, представляючи нового голову Кіровоградської обласної держадміністрації Андрія Балоня, охарактеризував його як "дуже професійну, ефективну людину", у якого є характер і стрижень, розповів, що він є кандидатом юридичних наук, а також має досвід слідчого.

"У мене дуже приємна місія - представити вам нового голову обласної державної адміністрації, Андрія Богдановича", - сказав тоді Трофімов.

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Як повідомлялося раніше, голову Кіровоградської ОДА Балоня затримали на вимаганні 1,8 млн хабаря.

25 червня Кабмін погодив звільнення Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації