У Мінську дорожчає житло через те, що москвичі кинулися в Білорусь, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Мінську дорожчають квартири через те, що їх купують росіяни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
Лукашенко зазначив, що і за кордоном, зокрема росіяни, вже зрозуміли, що Білорусь - це спокійна, тиха країна, де можна жити не тільки їм, але і їхнім дітям.
"Чому в нас дорогі квартири в Мінську ... Москвичі кинулися просто в Білорусь. Вони гроші не рахують, коли купують у Мінську та інших містах квартири", - сказав президент Білорусі.
"Ми дуже багато житла будуємо для черговиків. Суть у тому, щоб своїм дати квартири. А вже все інше - елітне житло ... Будь ласка, нехай приїжджають москвичі", - додав Лукашенко.
Топ коментарі
+15 Александр Юр
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+14 Envoy
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+9 olele
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в теорії, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.
на практиці- это страна, но их детям. (тьху-тьху)
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https://twitter.com/wallesins раян гослинг https://twitter.com/wallesins @wallesins https://twitter.com/wallesins/status/1274251919930818560 20 июн.
здесь стартует тред о президентских выборах в беларуси 2020 года, альтернативных кандидатах, репрессиях и протестах, то есть о том, что происходит в стране прямо сейчас