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Білорусь (7834) житло (1011) Лукашенко (2620) росія (63568)

У Мінську дорожчає житло через те, що москвичі кинулися в Білорусь, - Лукашенко

У Мінську дорожчає житло через те, що москвичі кинулися в Білорусь, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Мінську дорожчають квартири через те, що їх купують росіяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

Лукашенко зазначив, що і за кордоном, зокрема росіяни, вже зрозуміли, що Білорусь - це спокійна, тиха країна, де можна жити не тільки їм, але і їхнім дітям.

"Чому в нас дорогі квартири в Мінську ... Москвичі кинулися просто в Білорусь. Вони гроші не рахують, коли купують у Мінську та інших містах квартири", - сказав президент Білорусі.

"Ми дуже багато житла будуємо для черговиків. Суть у тому, щоб своїм дати квартири. А вже все інше - елітне житло ... Будь ласка, нехай приїжджають москвичі", - додав Лукашенко.

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Топ коментарі
+15
О, а вот и русскоговорящие подтянулись, чтобы их защитили)))
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26.06.2020 15:00
+14
Дурак ? Нет у вас страны . Про@бали .
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26.06.2020 14:56
+9
В Минске дорожает жилье из-за того, что москвичи ринулись в Беларусь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1924
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26.06.2020 14:59
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таки нерезиновая лопнула аж до беларуси долетело
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26.06.2020 14:56 Відповісти
Дурак ? Нет у вас страны . Про@бали .
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26.06.2020 14:56 Відповісти
і Лука вже на айкосах.. Ой, лишенько
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26.06.2020 14:57 Відповісти
Наверно рассчитывают, что Беларусь скоро станет частью россии.
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26.06.2020 14:58 Відповісти
знають і не напевно
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26.06.2020 15:42 Відповісти
В Минске дорожает жилье из-за того, что москвичи ринулись в Беларусь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1924
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26.06.2020 14:59 Відповісти
О, а вот и русскоговорящие подтянулись, чтобы их защитили)))
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26.06.2020 15:00 Відповісти
А там других нет .
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26.06.2020 15:02 Відповісти
Я одного бачив біларуськогаваращего ..
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26.06.2020 15:08 Відповісти
в кіно?
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26.06.2020 15:43 Відповісти
Та ні ..в Берліні , навіть поспілкувався з ним - він до мене біларуською я до нього украінською , і розумілися безпроблемно
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26.06.2020 16:00 Відповісти
ну значит скоро минск, для начала, сдадут в аренду параше.
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26.06.2020 15:02 Відповісти
Прусак здурив окончательно.Поздно гавкать- шея уже в кацапской петле
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26.06.2020 15:06 Відповісти
підозрюю, що тобі Лукашенко не так розтлумачили:
в теорії, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.
на практиці- это страна, но их детям. (тьху-тьху)
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26.06.2020 15:20 Відповісти
Москалів треба відстрілювати на підльоті. Бо буде як у 68му.
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26.06.2020 15:21 Відповісти
как ідьот под гром ова... аплодісмєнтов пєрємєна дєкораций в рб

https://twitter.com/wallesins

https://twitter.com/wallesins раян гослинг https://twitter.com/wallesins @wallesins https://twitter.com/wallesins/status/1274251919930818560 20 июн.

здесь стартует тред о президентских выборах в беларуси 2020 года, альтернативных кандидатах, репрессиях и протестах, то есть о том, что происходит в стране прямо сейчас
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26.06.2020 15:40 Відповісти
Лука, а вы проведите контроль, по "языковому принципу"... Кто знает беларуский язык, оставляете, а всех остальных - в "сяло"... И в Минске будет куча пустого жилья...
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26.06.2020 15:45 Відповісти
потім референдум і скажуть-ето наша земля
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26.06.2020 15:45 Відповісти
"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Источник: https://censor.net/n3204606" - плешывый у*бан, если они куда то и рынулись в своё время так это в Чехию, Прага, Карловы Вары.
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26.06.2020 15:49 Відповісти
Идioтъ
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26.06.2020 15:55 Відповісти
Не бійся Лука, це ті, хто заробив гроші своїм розумом, до нас теж їхали такі, їх обмаль.
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26.06.2020 16:14 Відповісти
А чего сразу в Минск?! Распределить их по селам. Минск не резиновый.
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26.06.2020 16:27 Відповісти
они, как опарыши...
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26.06.2020 16:32 Відповісти
Лукашенко косит под дурака?! как-будто не понимает, что это те же голоса россии против беларуси, но уже в самом минске!! Скоро они (эти вежливые человечки) пожалуются *****, как в Крыму, что их в минске притесняют и притесняют русский язык и лукашенко и всеё беларуси прийдёт пипец!!
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26.06.2020 16:44 Відповісти
Да гоните вы этих мышебратьев наХ назад в парашу.
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26.06.2020 17:28 Відповісти
Ой, Лука, не поспішав би ти радіти, бо оті "мааасквічі" оберуть білорусам замість тебе, батьки, якогось там хйла
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26.06.2020 21:45 Відповісти
Будуть партизанити
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05.08.2020 19:22 Відповісти
 
 