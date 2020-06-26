Спецоперація на Закарпатті: оперативники затримали організатора замовного вбивства, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті оперативники карного розшуку затримали організатора замовного вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Нацполіції, про це повідомив начальник управління організації розшукової роботи Департаменту карного розшуку Нацполіції Роман Крилевич.

За його словами, у жовні 2018 року на одній з автотрас Херсонщини був обстріляний автомобіль 59-річного місцевого мешканця. Зокрема зловмисник спровокував зіткнення транспортного засобу, на якому пересувався, з автомобілем потерпілого. Підозрюваний здійснив 20 пострілів у бік автівки потерпілого.

"На момент скоєння злочину в автомобілі перебувало троє осіб. Вогнепальних поранень зазнали двоє - обрана жертва та один із пасажирів", - зазначив Крилевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік за $140 тис. "замовив" приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству. ФОТО

Він додав, що стрільця правоохоронці затримали відразу. Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що фігурант отримав зброю та детальну інструкцію дій від замовника злочину. "За роботу" з ним розрахувалися наперед.

Цього тижня оперативники Департаменту карного розшуку за участю співробітників управління карного розшуку поліції Закарпаття встановили місце перебування та затримали виконавця замовного вбивства. 37-річний чоловік переховувався в Ужгороді. Спецоперація проводилася за підтримки роти поліції спеціального призначення.

"Підозрюваному інкримінують замах на вбивство на замовлення та незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому загрожує довічне ув’язнення. Слідчі дії тривають", - сказав начальник управління організації розшукової роботи Департаменту карного розшуку Нацполіції Роман Крилевич.