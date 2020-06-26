Понад 40 людей, що застрягли в "сірій зоні" на Донбасі, відправлять на двотижневу обсервацію, - ОДА

Понад сорок людей, які через неможливість встановити мобільний додаток "Дій вдома" для проходження самоізоляції вимушено перебувають у районі КПВВ "Новотроїцьке", вирушать на обсервацію на 14 діб в одному з визначених для цього місць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Донецька облдержадміністрація надає транспорт. Харчування буде забезпечено за підтримки міжнародних організацій.

"Громадяни, які слідують з тимчасово окупованої території України, проходять безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Ця категорія громадян (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускається на підконтрольну українській владі територію лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації", - зазначили в пресслужбі ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три десятки українців застрягли в "сірій зоні" на Донбасі, тому що не можуть встановити додаток "Дій вдома".

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