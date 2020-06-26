УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12374 відвідувача онлайн
Новини
2 420 28
Конституція (547) Крим (14079) поправки (81) росія (63568)

Нардепи пропонують посилити санкції проти РФ через голосування в Криму щодо правок до Конституції РФ

Нардепи пропонують посилити санкції проти РФ через голосування в Криму щодо правок до Конституції РФ

Група народних депутатів внесла в парламент проєкт постанови про посилення санкцій проти Росії через голосування в Криму щодо правок до Конституції РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, в Раді зареєстрували відповідний проєкт постанови №3736.

Парламенту пропонують просити членів парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій дати принципову оцінку незаконним діям РФ стосовно організації та проведення загальноросійського голосування щодо поправкок до Конституції Росії на тимчасово окупованій території АР Крим.

У постанові пропонують закликати іноземних парламентарів засудити проведення такого голосування.

"Верховна Рада закликає демократичні країни світу до продовження і посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною республікою Крим та містом Севастополь", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни в Конституції РФ не зможуть перешкодити деокупації Криму, - Кулеба

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
какие санкции???, продать мертветчуку еще пару каналов???)))
показати весь коментар
26.06.2020 15:17
+8
Предлагаю ввести визовый режим с Россией, национализировать все российские активы (банки, бизнес, всякую недвижимость и т. д.), запретить транзит российских грузов через Украину, прекратить торговать, форсировать вступление в НАТО, разместить войска НАТО в Украине, национализировать каналы Медведчука и прочих врагов.
показати весь коментар
26.06.2020 15:24
+6
Введите санкции на российских собственников украинских Облэнерго. Почему украинцы должны платить на Россию деньги? Григоришину, Гинеру, Бабакову, Воеводину.
показати весь коментар
26.06.2020 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шесть лет прошло . Прозрели ?
показати весь коментар
26.06.2020 15:14 Відповісти
Не прозрели. Усилить санкции агрессору? А почему мы за 6 лет не прекратили торговлю с врагом? Сколько еще нужно лет войны, сколько нужно убить украинцев, чтобы прекратили торговать и барыжить с врагом? Они только санкции хотят усилить, твари.
показати весь коментар
26.06.2020 15:47 Відповісти
какие санкции???, продать мертветчуку еще пару каналов???)))
показати весь коментар
26.06.2020 15:17 Відповісти
Ну не может он поступить иначе . Всё его убогое "творчество" родилось в раше .
показати весь коментар
26.06.2020 15:25 Відповісти
кто тут пишет заголовки?
показати весь коментар
26.06.2020 15:19 Відповісти
zaholovkopisatel neprytomnyi Lineus
показати весь коментар
26.06.2020 15:38 Відповісти
а що це за "група депутатів" і в чому саме полягають ті санкції?
показати весь коментар
26.06.2020 15:20 Відповісти
"призвать иностранных парламентариев осудить"
показати весь коментар
26.06.2020 16:37 Відповісти
Предлагаю ввести визовый режим с Россией, национализировать все российские активы (банки, бизнес, всякую недвижимость и т. д.), запретить транзит российских грузов через Украину, прекратить торговать, форсировать вступление в НАТО, разместить войска НАТО в Украине, национализировать каналы Медведчука и прочих врагов.
показати весь коментар
26.06.2020 15:24 Відповісти
михаил николаевич, перелогиньтесь, ваши очень простые решения слишком бросаются в глаза.
показати весь коментар
26.06.2020 15:28 Відповісти
Введите лучше уголовную ответственность за посещение крыма без разрешения сбу, так чтоб каждый кацап знал - поедет в крым, а потом в Украину ему дорога закрыта - навсегда или пойдет в тюрьму - и рос туриста в крыму не будет - как нет ин туриста
показати весь коментар
26.06.2020 15:25 Відповісти
Тогда и нашим хахлам надо при туре в Крым на паспортах дырку пробивать специальным компостером. Лучше дыру в ухе, но Евросоюз будет против.
показати весь коментар
26.06.2020 15:26 Відповісти
так правильно пуская ставят - а еще гражданства лишать нужно, а Европу послать куда подальше
показати весь коментар
29.06.2020 17:46 Відповісти
Введите санкции на российских собственников украинских Облэнерго. Почему украинцы должны платить на Россию деньги? Григоришину, Гинеру, Бабакову, Воеводину.
показати весь коментар
26.06.2020 15:25 Відповісти
тра' постоянно писати такі пісьма. І обязатєльно нада красіво распісивать мотіваціонную часть обращєній - тіпа, вам всєм, *****, достанєцца как прі гітлярє - ніхто не ізбєжіт жертв і потєрь, йєслі нє остановім бєсноватого ***** - нагнєтать надо с чувством - і це не буде обманом, бо те ***** вже неодноразово заявляло шо граніца фєдєрації нігдє нє заканчівайєцца і шо всє здохнут, а ми в рай попадьом
показати весь коментар
26.06.2020 15:35 Відповісти
тільки ж нема при владі жодного хоча б завалящєго патріота
показати весь коментар
26.06.2020 15:36 Відповісти
Шо, и пэтя тоже не?))
показати весь коментар
26.06.2020 15:43 Відповісти
Твой арахамия=зверек патриот
показати весь коментар
26.06.2020 15:46 Відповісти
Понятно, пэтя таки не патриот, во дела!)))
показати весь коментар
26.06.2020 15:49 Відповісти
зебила сразу видно
показати весь коментар
26.06.2020 16:03 Відповісти
а зачєм воно йєму?
показати весь коментар
26.06.2020 15:55 Відповісти
Как это зачем? Хотя, если не патриот, то правильно, незачем, шо и доказывает пэтина позиция.
Вот и разобрались))))
показати весь коментар
26.06.2020 15:59 Відповісти
а хто самнєвался? кон'юнктура всьо опрєдєляйєт
показати весь коментар
26.06.2020 16:35 Відповісти
Ну, наголосовали-то 73% поцев Откуда патриоты?
показати весь коментар
26.06.2020 15:44 Відповісти
Ціна цим всім кацапським голосуванням- копійка в базарний день. А якщо у цей фарс ще й крисчани з даунбасятами своє рило вмочили,то тоді взагалі все це дійство опустилось набагато нижче плінтуса. До речі,в кацапії можна голосувати,де хочеш.Можна біля під"їзду на лавочці,можна дистанційно, можна двічі.У Владивостоці,наприклад,голосування проводилось у багажнику якоїсь машини. І весь цей цирк на дроті буде тривати цілу неділю. А просити уряди іноземних демократичних країн про посилення санкцій,звісно ж, треба.
показати весь коментар
26.06.2020 15:41 Відповісти
герус с каломойшей возят уголь из парашии зарабатывая миллиарды и все это на глазах у криворогульного кретина. а вы говорите о каких-то санкциях. лучшие санкции - это перестать покупать кацапские газ, нефть, уголь, а банду мертведчука отправить в ад.
показати весь коментар
26.06.2020 15:59 Відповісти
Щас как усилят и все, развалится сразу
показати весь коментар
26.06.2020 17:11 Відповісти
Много лет не живу в Украине-может действительно ситуация при зелёных улучшается?
показати весь коментар
26.06.2020 20:34 Відповісти
 
 