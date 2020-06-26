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МОЗ оновило список країн зі значним поширенням COVID-19, тепер туди увійшла Україна. СПИСОК

МОЗ оновило список країн зі значним поширенням COVID-19, тепер туди увійшла Україна. СПИСОК

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 належать до "червоної" і "зеленої" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Згідно з рішенням Кабміну, державами із широким розповсюдженням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тис. населення.

Серед країн "червоної зони" - США, Росія, Бельгія, Португалія, Білорусь, Франція, Молдова, Єгипет, Оман та інші країни.

Водночас Україна також потрапила до "червоної зони" з показником 50,6.

Також читайте: Україна отримала від Польщі 134 тонни гумдопомоги для боротьби з коронавірусом

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Топ коментарі
+5
І нічого дивного.
Президент сам без маски скрізь з'являється. А 73 % зебілів рівняються на свого лідера.
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26.06.2020 15:44
+2
Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина - Цензор.НЕТ 5560
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26.06.2020 15:52
+1
А чому дивуватись?!
Їдеш в маршрутці - з десяти пасажирів один обов'язково без маски.
Як кажуть в народі - в країні не без порохосмоктунця.
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26.06.2020 15:49
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І нічого дивного.
Президент сам без маски скрізь з'являється. А 73 % зебілів рівняються на свого лідера.
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26.06.2020 15:44 Відповісти
Особенно в Черновцах, во Львове, в Тернополе, и т.д.
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26.06.2020 15:49 Відповісти
Хочу напомнить, что там половина проголосовала за зеленского, про черновцы вообще молчу, такого количества зебилов хватает для распространения вируса.
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26.06.2020 16:11 Відповісти
Справа ще у тому, що він впустив в країну тисячі неперевірених заробітчан. Найбільше їх на заході, тому і захворюваність там більша.
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26.06.2020 16:44 Відповісти
Сама собі суперечиш.
Де іде зростання?
Там де маски не носять.
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26.06.2020 16:51 Відповісти
Там де більше носіїв вірусу і менше масок.
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26.06.2020 17:25 Відповісти
Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина - Цензор.НЕТ 5560
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26.06.2020 15:52 Відповісти
Зеленский сказал что он неплохо справился с коронавирусом.
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26.06.2020 15:46 Відповісти
Ага, неплохо нелох справился.На борьбу с вирусом жену подставил.
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26.06.2020 16:41 Відповісти
А чому дивуватись?!
Їдеш в маршрутці - з десяти пасажирів один обов'язково без маски.
Як кажуть в народі - в країні не без порохосмоктунця.
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26.06.2020 15:49 Відповісти
если презек вместе с главным санитарным врачем ходят по офицально закрытым кафе (!) без масок и средств защиты, то почему же граждане должны вести себя по-другому. рыба гниет с головы, поэтому квартальный кретин и его шапито - главная причина короновируса в Украине.
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26.06.2020 15:50 Відповісти
И что удивительно, особенно часто подражают Зеленскому, именно, его противники.
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26.06.2020 15:54 Відповісти
список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина/ В прошлом погибших украинцев на 1 млн населения было больше чем таких у соседних стран- войны, Голодомор.В этой эпидемии Украине надо быть осторожнее и предусмотрительнее других стран.
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26.06.2020 16:05 Відповісти
 
 