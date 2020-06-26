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МОЗ оновило список країн зі значним поширенням COVID-19, тепер туди увійшла Україна. СПИСОК
Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 належать до "червоної" і "зеленої" зон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Згідно з рішенням Кабміну, державами із широким розповсюдженням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тис. населення.
Серед країн "червоної зони" - США, Росія, Бельгія, Португалія, Білорусь, Франція, Молдова, Єгипет, Оман та інші країни.
Водночас Україна також потрапила до "червоної зони" з показником 50,6.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар26.06.2020 15:44
+2 Вольф Ларсен
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+1 Андрей Титов 0d99ad0d
показати весь коментар26.06.2020 15:49
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Президент сам без маски скрізь з'являється. А 73 % зебілів рівняються на свого лідера.
Де іде зростання?
Там де маски не носять.
Їдеш в маршрутці - з десяти пасажирів один обов'язково без маски.
Як кажуть в народі - в країні не без порохосмоктунця.