МОЗ оновило список країн зі значним поширенням COVID-19, тепер туди увійшла Україна. СПИСОК

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 належать до "червоної" і "зеленої" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Згідно з рішенням Кабміну, державами із широким розповсюдженням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тис. населення.

Серед країн "червоної зони" - США, Росія, Бельгія, Португалія, Білорусь, Франція, Молдова, Єгипет, Оман та інші країни.

Водночас Україна також потрапила до "червоної зони" з показником 50,6.

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