До вченого Інституту фізики Сененка, який виступає проти Шкарлета, прийшов "на розмову" представник СБУ
Співробітник Служби безпеки України прийшов на розмову в Інститут фізики НАН України до кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка, який 18 червня брав участь в акції протесту проти призначення міністром освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Сененко на своїй сторінці в Facebook.
"Ну що, друзі, сьогодні до мене в Інститут приходив куратор з СБУ. Поспілкуватися про акцію протесту, що відбулася минулого четверга, проти вчорапризначеного міністра. Тобто прийшов не минулої п'ятниці, не в понеділок, а на наступний день після призначення. Звісно, це збіг", - написав Сененко.
За словами Сененка, він не давав ніяких розписок, "що не може повідомляти своїм друзям і колегам про надцікаве спілкування зі службою безпеки в свій неробочий день" і припустив, що подібні візити відбудуться і до інших учасників акції.
Він закликав усіх повідомляти про це.
"Куратор виявився дуже доброзичливим, якими вони зазвичай і бувають. Його цікавили питання хто організатор акції, чи не сплачувалися учасникам акції за це кошти, хто ще був на акції з мого Інституту?" - перерахував науковий діяч.
За словами Сененка, також співробітник спецслужби цікавився, на якій сторінці в соцмережах він дізнався про проведення акції і чому він взагалі прийшов на неї. Правоохоронець заявив, що перевіряє інформацію про акцію протесту і чи не відбулося там правопорушення.
Сененко також зазначив, що представник СБУ ставив йому питання про науку в цілому, про співпрацю з "Прометеус" і міжнародними організаціями.
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.
Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.
Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.Джерело: https://censor.net/ua/n3204458
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Зе-скоты у власти.
Зе-скоты за них проголосовали.
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Back in the US
Back in the USSR"
в US чi in the USSR? - а тильки б вы розумiли....
строили-строили и все прое-ли