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НАН України (156) протест (2377) СБУ (12500) учені (180) Шкарлет (353)

До вченого Інституту фізики Сененка, який виступає проти Шкарлета, прийшов "на розмову" представник СБУ

До вченого Інституту фізики Сененка, який виступає проти Шкарлета, прийшов

Співробітник Служби безпеки України прийшов на розмову в Інститут фізики НАН України до кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка, який 18 червня брав участь в акції протесту проти призначення міністром освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Сененко на своїй сторінці в Facebook.

"Ну що, друзі, сьогодні до мене в Інститут приходив куратор з СБУ. Поспілкуватися про акцію протесту, що відбулася минулого четверга, проти вчорапризначеного міністра. Тобто прийшов не минулої п'ятниці, не в понеділок, а на наступний день після призначення. Звісно, це збіг", - написав Сененко.

За словами Сененка, він не давав ніяких розписок, "що не може повідомляти своїм друзям і колегам про надцікаве спілкування зі службою безпеки в свій неробочий день" і припустив, що подібні візити відбудуться і до інших учасників акції.

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Він закликав усіх повідомляти про це.

"Куратор виявився дуже доброзичливим, якими вони зазвичай і бувають. Його цікавили питання хто організатор акції, чи не сплачувалися учасникам акції за це кошти, хто ще був на акції з мого Інституту?" - перерахував науковий діяч.

За словами Сененка, також співробітник спецслужби цікавився, на якій сторінці в соцмережах він дізнався про проведення акції і чому він взагалі прийшов на неї. Правоохоронець заявив, що перевіряє інформацію про акцію протесту і чи не відбулося там правопорушення.

Читайте: "Голос" після призначення Шкарлета вніс до ВР законопроєкт про заборону займати посади міністрів та ректорів особам, викритим у плагіаті

Сененко також зазначив, що представник СБУ ставив йому питання про науку в цілому, про співпрацю з "Прометеус" і міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.Джерело: https://censor.net/ua/n3204458

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Топ коментарі
+63
чекісти вернулись,чи шо?
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26.06.2020 15:53
+63
Їхні нащадки.
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26.06.2020 15:54
+41
Война с Россией для СБУ закончилась. Теперь им надо уничтожить всё украинское в Украине
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26.06.2020 15:55
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Сторінка 2 з 2
Зеленський надзвичайно боїться вуличних акцій. А найбільше - нового Майдану. Він вважає, що залякуючи учасників протесту, зможе зупинити протести. Чи хоч зменшити кількість учасників акцій. Дарма сподівається. Для зниження протестних настроїв треба розвертатися геть від Москви. І в зовнішній, і у внутрішній політиці.
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26.06.2020 20:12 Відповісти
Учёный имеет право отвечать на вопросы,тем, что ему ближе-- языком науки. Объяснить представителю,что всё подчинено "общей теории относительности" и СБУ в том числе, а что касается всего остального,пусть ищет ответы в "преобразованиях Лоренца"))))) --вопросы к учёному мужу, после такого ответа,отпали бы сами по себе--ввиду их прозрачности)))).
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26.06.2020 20:12 Відповісти
Поздравляю всех с возвращением "русского мира".
Зе-скоты у власти.
Зе-скоты за них проголосовали.
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26.06.2020 20:16 Відповісти
власть конченных ублюдков.
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26.06.2020 20:33 Відповісти
Антон Сененко обиженный наверное что не его министром образования назначили вот и ходит от нечего делать на дурацкие митинги
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26.06.2020 21:13 Відповісти
верно Саша,сидим по будкам и не высовываемся
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26.06.2020 21:18 Відповісти
Олександр Єсипчук, наверное, обиженный природой, что ему ума не дала.
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26.06.2020 21:56 Відповісти
''Дурацкий'' міністр, а не мітинги проти нього.
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26.06.2020 22:14 Відповісти
Ты, наверное, шутишь. Но если бы даже он был действительно "обиженным", КГБ зачем присылать к нему?
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26.06.2020 22:50 Відповісти
Па ка шьта-єта єСЬБєУ.
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27.06.2020 02:06 Відповісти
фсбу
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27.06.2020 08:23 Відповісти
Какой пздц! Мы, что, в рашке? У нас КГБ?
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26.06.2020 21:55 Відповісти
И что тут мадам удивительного?!Что у руля СБУууууу,что у руля НКВДКГБеееее одни и те же СОВЕТСКИЕ люди и используются одни и те же советские методы воздействия!!!!
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27.06.2020 09:55 Відповісти
Хто там плае за ссср ?! Совок вертається.
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26.06.2020 22:13 Відповісти
Боже, какие же совки пришли к власти!!!
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26.06.2020 22:49 Відповісти
Т.н. СБУ занимается всякой галиматьей, но полностью самоустранилось от своих прямых обязанностей. СБУ абсолютно, как минимум бесполезная структура, которую мы задаром кормим. Помню, как в 2014 году пошли митинги на Донбассе. Можно было элементарно переловить путинских наемышей и все бы сразу захлохло бы. Звонили в СБУ, говорим, стоят на площади и со сцены призывают к свержению Конституционного строя. А в ответ, мы знаем, там наши сотрудники, состава преступления НЕТ. Это все что нужно знать про это СБУ.
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26.06.2020 22:58 Відповісти
..короче говоря, предлагал стучать на всех...
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27.06.2020 00:09 Відповісти
Это элементы тоталитаризма. Это означает: не протестуйте, не возмущайтесь, чтобы власть не делала. И тогда у вас все будет в порядке. Этот абсурд, это беззаконие творится именем народа и за деньги народа. Мы сами все это оплачиваем. Вся эта огромная армия дармоедов и "ку" - "чего изволите" по-прежнему, как и в брежневские и как и в сталинские времена готова за лишнюю миску похлебки изгибаться перед своим руководством в порыве "політичної доцільності", хотя закон регламентирует их деятельность. Они до сих пор живут в парадигме того, что безопасность государства - это вовсе не безопасность и свободы его граждан, а как раз безопасность только 1 лица, какие бы команды это "лицо" не дало.
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27.06.2020 01:00 Відповісти
Довлатов, Аксенов и Кабаков в одном месте. Концентрат.
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27.06.2020 01:12 Відповісти
По сюжету очень хотелось бы, чтобы "представитель" тоже оказался кандидатом наук.
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27.06.2020 01:14 Відповісти
Как должно было поступить государство, будь у его чиновников, во главе с 1 лицом немного мозгов? Немедленно отстранить Шкарлета от любой гос. службы. Назначить расследование и ждать решения суда. Как должен был поступить сам Шкарлет, низость и позор которого вскрылся? Да сам должен был немедленно подать в отставку, чтобы не позорится самому и не позорить своих близких. Но это человек другой породы. Без чести и совести, без чувства собственного достоинства. А нам власть в очередной раз демонстрирует, что для нее народ - это "никто" и звать его "никак" - так бесправная и терпеливая биомасса. Эта открытая и наглая демонстрация властного "всесилия" и народного "бесправия" идет по многим фронтам, вы это все видите сами, каждый день. Но народ - не биомасса и образованные люди, думающие люди выражают свои протесты и поддержку патриотов и героев Украины, в пику массовому тупому и упрямому самодурству государственных чиновников. Государство само своим поведением провоцирует такие акции, но ему страшно и оно хочет всех запугать.
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27.06.2020 01:17 Відповісти
«Бэк ин зе юсса!» (с)
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27.06.2020 02:01 Відповісти
back in the USSR!
You don't know how lucky you are, boy! N
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27.06.2020 02:03 Відповісти
"Back in the US
Back in the US
Back in the USSR"
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27.06.2020 02:11 Відповісти
Ви теж послухали зараз цю пісню, як і я?
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27.06.2020 02:22 Відповісти
перслухав, да - на Beatles писняx вирос ))))
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27.06.2020 02:26 Відповісти
до сих не розумию так куди ж бeк?
в US чi in the USSR? - а тильки б вы розумiли....
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27.06.2020 04:16 Відповісти
28 червня в Україні "святкують" День Конституції України. Одним із перших пунктів Конституції написано, що влада в Україні - це народ України. А ось вся їнша ******** - це дійсно слуги народу України. Хотілось би нагадати слугам, що вони дійсно слуги, а не тільки так, як назвали свій осередок, І дійсна влада, я маю на увазі народ України, має сама визначати що робити та хто їй потрібен для виконання функції слуг та на яких посадах в державі. Я так думаю, що всім слугам потрібно це казати, з якого б відомства не був слуга, з перших слів спілкування слуги з представником влади України. І ще одне. Як тільки но на вищу посаду слуги в Україні заступає новообраний слуга, я маю на увазі посаду президента країни, у нього зразу виникає тваринне бажання переписати основний Закон держави - Конституцію України, під себе, щоб йому жилось комфортно і радісно. По-моєму пора з цим закінчувати. Потрібно, щоб зміни до основного Закону держави, самі найдрібніші, якими би вони не були, повинна вирішувати влада - народ України, через всеукраїнський референдум. І ось ця норма має бути прописана на законодачому рівні. Я маю таку особисту думку.
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27.06.2020 03:20 Відповісти
и не боятся
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27.06.2020 04:09 Відповісти
Определенный процент плагиата допустим,вроде как до 30. Лучше бы занялись женой Кириленео,у которой плагиата 100 процентов в работе.
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27.06.2020 07:25 Відповісти
довго ще терпітимо цей кремлівський зецирк, який прийшов шо б знищити Україну, чи повернемо справжнього Гетьмана шо б він врятував Україну?!
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27.06.2020 08:05 Відповісти
Всё возвращается на круги своя...
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27.06.2020 10:47 Відповісти
А где в Украине студентчестао? Кто кроме молодых может быть более радикален и воинственен? Это они должны устраивать массовые беспорядки в государственных учреждениях, жечь покрышки,закидывать дымовыми шашками, разбивать стекла в администрации президента, в правительственных зданиях и учреждениях!
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27.06.2020 10:55 Відповісти
СБУ снова начинает заниматься брелками и тарелками спутниковой связи..
строили-строили и все прое-ли
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27.06.2020 11:53 Відповісти
Вовік грає на стороні Пуйла.
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27.06.2020 15:08 Відповісти
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