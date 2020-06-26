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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у дітей: у Європі 16% не мали симптомів, 25% - потребували лікування, 8% - потрапили в реанімацію, померли - менше 1%, - вчені

COVID-19 у дітей: у Європі 16% не мали симптомів, 25% - потребували лікування, 8% - потрапили в реанімацію, померли - менше 1%, - вчені

Перші клінічні дослідження дітей і підлітків віком від трьох днів до 18 років, які заразилися коронавірусом, продемонстрували переважно легку форму перебігу хвороби і низький показник летальності - менше 1%.

Про результати європейського дослідження, опублікованого в спеціалізованому журналі Lancet Child & Adolescent Health, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Смерть унаслідок COVID-10 серед дітей трапляється рідше ніж у 1% випадків, оскільки захворювання в їхньому організмі переважно протікає у легкій формі", - про це свідчать результати дослідження, проведеного у 82-х європейських закладах охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві зростає кількість дітей, які хворіють на коронавірус, - Кличко

Група експертів з Великої Британії, Австрії та Іспанії дослідила стан здоров’я 582 дітей віком від 3 днів до 18 років, заражених коронавірусом. Лише чверть із них потребувала медичного лікування через наявність супутніх захворювань. При цьому померли чотири підлітки віком від 10 років, двоє з яких мали серйозні проблеми зі здоров’ям. 8% або 48 дітей із 582 потребували лікування у відділеннях інтенсивної терапії

Дослідження, засноване на даних лікарень, не містить легких випадків, у яких не потрібна була медична допомога. Понад 90 дітей, або 16%, не мали симптомів, тому, переконані експерти, справжній показник летальності у дітей, імовірно, є значно нижчим, ніж визначило дослідження.

Водночас фахівці зауважують, що діти, у яких виявлені додаткові віруси в дихальних шляхах разом із SARS-CoV-2, найімовірніше, потребуватимуть інтенсивної терапії. "Це матиме важливі наслідки для майбутнього зимового сезону, коли простудні та грипові інфекції зустрічатимуться частіше", - підкреслила одна з авторів дослідження, доктор Бегонья Сантьяго Гарсія університетської лікарні Мадрида. Її колега з Інституту дитячого здоров’я при університетському коледжі Лондона Марк Тебрюгге підсумовує, що "в цілому переважна більшість дітей та молоді має лише легку форму хвороби".

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Топ коментарі
+3
"Померли менше 1%"

Так, 0% - це теж менше 1%.
А журналюшки просто відпрацьовують свої брудні гроші.
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26.06.2020 18:12
+2
"Исследование, основанное на данных больниц не включает легкие случаи, в которых не требуется медицинская помощь. Более 90 детей, или 16%, не имели симптомов, поэтому, убеждены эксперты, настоящий показатель летальности у детей, вероятно, значительно ниже, чем определило исследования." - Цікаво, як діти без симптомів потрапили в лікарні і в статистику по коронавірусу? Прийшли в лікарню з гематомами після активної гульні, а їх на тестування на коронавірус відправили?
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26.06.2020 15:56
+2
16% - это сколько человек?
1% - это сколько человек?
На всю Европу?
А то проценты штука "хорошая", за ними информацию очень удобно скрывать.

Например,в 50-х годах прошлого века на Земле ежегодно(!) малярией заболевали 300 миллионов (!) человек, а ежегодно от малярии умирали 3 миллионна (!) человек.
Как это в сравнении с макароновирусом?
Мало или много?
Границы не закрывали, нет?
Экономику не останавливали?
Что же это онитак то, в 50-х годах?
Неужто масок из марли нашить не догадались и впеддюривать их за деньги?
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26.06.2020 16:02
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"Исследование, основанное на данных больниц не включает легкие случаи, в которых не требуется медицинская помощь. Более 90 детей, или 16%, не имели симптомов, поэтому, убеждены эксперты, настоящий показатель летальности у детей, вероятно, значительно ниже, чем определило исследования." - Цікаво, як діти без симптомів потрапили в лікарні і в статистику по коронавірусу? Прийшли в лікарню з гематомами після активної гульні, а їх на тестування на коронавірус відправили?
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26.06.2020 15:56 Відповісти
Думаю, что всех, кто требовал стационарного лечения, перед этим тестировали на антитела. Как, впрочем и у нас, по крайней мере у нас декларируется, что так должно быть.
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26.06.2020 16:00 Відповісти
Цікаво, як діти без симптомів потрапили в лікарні і в статистику по коронавірусу?

Мнда.... например, нашли вирус у кого-то в семье, стали проверять всю семью.
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27.06.2020 10:29 Відповісти
16% - это сколько человек?
1% - это сколько человек?
На всю Европу?
А то проценты штука "хорошая", за ними информацию очень удобно скрывать.

Например,в 50-х годах прошлого века на Земле ежегодно(!) малярией заболевали 300 миллионов (!) человек, а ежегодно от малярии умирали 3 миллионна (!) человек.
Как это в сравнении с макароновирусом?
Мало или много?
Границы не закрывали, нет?
Экономику не останавливали?
Что же это онитак то, в 50-х годах?
Неужто масок из марли нашить не догадались и впеддюривать их за деньги?
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26.06.2020 16:02 Відповісти
Что за хрень ты тут пишешь? от кого границы закрывали? От малярийных комаров?
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26.06.2020 16:45 Відповісти
Так и вижу африканцев из 50-х годов прошлого века, активно международным туризмом занимающихся, лоукосты там всякие, трудовая миграция)))))))))))
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26.06.2020 17:35 Відповісти
После службы в армии в районе неблагополучном по малярии на моей мед. карточке сделали яркую наклейку. Приступ малярии может произойти через несколько лет после укуса зараженного комара. Вроде бы до 7 лет.
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26.06.2020 22:10 Відповісти
Жестко про 7 лет, не знал. Слышал про полгода контроля после посещения таких мест.

Но той пост был больше иронией, почему Африку в 50-х не "закрывали" при малярии а при ковиде "закрывают" границы
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27.06.2020 09:22 Відповісти
Обычно малярийный плазмодий поражает эритроциты, но в клетках печени может годами пребывать в "спящем" состоянии. Но в клетках печени Это открыли только в 80-х годах прошлого века.
А Африку закрывать не было смысла. Больной человек не представляет угрозы там, где нет переносчиков маляриии, а там, где они есть, есть и сама малярия.
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27.06.2020 10:10 Відповісти
Смотрю малярия, как и палочка Коха, умеет ждать балгоприятных условий. Я правильно понимаю, малярия тоже ждет ослабления иммунитета до какой-то степени и после этого активируется? Или другой механизм активации (алкоголь, иные поражения печени)?
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27.06.2020 12:28 Відповісти
Думаю, ждет разрушения клетки, где она в спящем режиме, те обострения болезни печени.
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27.06.2020 13:03 Відповісти
Хотите математическо-логическую задачку, или почему у нас 73% дегенератов, причем, скорее всего, Супрун тоже в их числе?)))
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09.07.2020 19:34 Відповісти
почему Африку в 50-х не "закрывали" при малярии а при ковиде "закрывают" границы
Малярия не передается от чела к челу, ковид - передается, потому для людей границы не закрывали. Пытались закрыть границы от комаров - беспилотников не было, потому не получилось.
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27.06.2020 10:32 Відповісти
А он просто нашёл циферки с ноликами и радостно вывалил) Ну, вдруг ещё кто-то не знает, как заражаются малярией... глядишь и впечатлятся)
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26.06.2020 17:45 Відповісти
Невідомі довгострокові наслідки. Хоча в США і Японії діти розвивали деяки проблеми зі здоров'ям після хвороби.
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26.06.2020 16:17 Відповісти
У нас народ масово готовий і від всієї іншої вакцинації відмовитися під впливом москальської пропаганди.
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26.06.2020 16:35 Відповісти
Не бачу в цьому проблеми, коли така з"явиться
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26.06.2020 16:39 Відповісти
Ну, Кеннеди это ж известный иммунолог... Но уантипрививочников них есть другой ученый Эндрю Уэйкфилд.

Эндрю Джереми Уэйкфилд (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Andrew Jeremy Wakefield) - бывший британский врач, получивший известность после сфальсифицированного исследования 1998 года, в котором ложно утверждалось о связи между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_MMR вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC аутизмом , а также за его последующую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE антивакцинаторскую активность. Публичная шумиха вокруг исследования привела к резкому снижению уровня вакцинации, что привело к ряду вспышек https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8C кори во всем мире.
Уэйкфилд опубликовал свою статью о новой форме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82 энтероколита , связанной с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC аутизмом , в престижном медицинском журнале https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Lancet The Lancet . Другие исследователи не смогли воспроизвести выводы Уэйкфилдаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-black-2002-2 [2] , а расследование, проведенное в 2004 году репортером Sunday Times Брайаном Диром, выявило нераскрытый финансовый конфликт интересов со стороны Уэйкфилдаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-3 [3] . Большинство из соавторов впоследствии отказались от интерпретации результатов исследования, опубликованных в статьеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-4 [4] .
Британский https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1 Генеральный медицинский совет (https://en.wikipedia.org/wiki/General_Medical_Council англ. ) (GMC) провел расследование по обвинениям в мошенничестве Уэйкфилда и двух его бывших коллег, сосредоточив внимание на выводах Брайана Дираhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-6 [6] . В 2010 году GMC обнаружил, что Уэйкфилд фальсифицировал свои исследования, действовал против интересов своих пациентов и плохо обращался с детьми с задержкой развитияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-7 [7] и «не справился со своими обязанностями в качестве ответственного консультанта»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-**************-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-BBC_GMC_result-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-10 [10] . The Lancet отозвал публикацию Уэйкфилда 1998 года на основе результатов GMC, отметив, что элементы статьи были сфальсифицированы и что журнал был обманут Уэйкфилдомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-retraction-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-12 12
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27.06.2020 10:33 Відповісти
https://itc.ua/news/issledovanie-rossiyskie-botyi-i-trolli-stoyat-za-nedavney-kampaniey-protiv-vaktsinatsii/ Исследование: Российские боты и тролли стоят за недавней кампанией против вакцинации
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26.06.2020 16:48 Відповісти
Це просо невіглас.
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27.06.2020 10:35 Відповісти
Як зустрінете Кеннеді, передайте йому ось це. Щоб не ніс такої брехні, як в інтерв"ю, на яке Ви дали посилання

4/25/1954
Massive Polio Vaccine Trial Begins in U.S.
The Vaccine Advisory Committee approved a field test of Salk's polio vaccine. The trial began the next day, with the vaccination of thousands of schoolchildren.
In all, over 1.3 million children participated in the trial. The trial was a randomized, ******-blinded test, meaning that children were randomly assigned to either the control group or the vaccine group. Neither the children (nor their parents) nor health officials knew which children had received the vaccine and which had received the injected placebo fluid. (A smaller control group received no injection. Rather, officials observed them throughout the trial period for signs of polio infection.)
It would take almost a year to analyze the results and determine whether the vaccine provided protection against polio.
https://www.historyofvaccines.org/timeline#EVT_100324
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27.06.2020 10:52 Відповісти
Ось, власне, і сама та брехня
2. Вакцини не проходять тестування
По-друге, виробники не мають зобов'язання тестувати вакцини. Це єдиний медичний продукт, який ніколи не піддається подвійному сліпому плацебо-тестуванню, що є єдиним способом визначити профіль ризику для продукту і визначити, чи дійсно цей продукт запобігає більшій кількості проблем, ніж викликає. Тому нема ніякого стимулу - вони не знають, чи безпечно те, що вони продають вам, чи ні. Вони не можуть цього знати, бо жодна з 72-х вакцин, які зараз продаються американській громадськості з метою безпеки, не була тестована.https://www.ar25.org/article/7-argumentiv-proty-vakcynaciyi-intervyu-z-robertom-kennedi-molodshym-video-z-***********
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27.06.2020 11:00 Відповісти
Ну, казламордые попы вообще про геев рассказывали, что только они ковидом болеют, а потом сами поболели и дохнуть начали))
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26.06.2020 17:36 Відповісти
Та ні, просто в мене є знайомі шграмотні лікарі і науковці не в Україні. То мені ЗМІ не потрібні щоб знати ситуацію. До того ж у одного знайомого було тестами підтверджено цей вірус. Легка форма. Ну його в д***у таку "легку форму".
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27.06.2020 11:51 Відповісти
Довгостроковим наслідком буде пожиттєва пам"ять нині існуючих про просраний 2020 рік
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26.06.2020 16:38 Відповісти
А с остальными 50% что случилось?
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26.06.2020 17:04 Відповісти
Вони аріфметиці не вчились. Вони вчились джинсу писати.
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26.06.2020 20:10 Відповісти
"Померли менше 1%"

Так, 0% - це теж менше 1%.
А журналюшки просто відпрацьовують свої брудні гроші.
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26.06.2020 18:12 Відповісти
Киздеть - не мешки ворочать
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30177-2/fulltext This multicentre cohort study involved 82 participating health-care institutions across 25 European countries, using a well established research network-the Paediatric Tuberculosis Network European Trials Group (ptbnet)-that mainly comprises paediatric infectious diseases specialists and paediatric pulmonologists. Four children died (case-fatality rate 0·69%, 95% CI 0·20-1·82); at study end, the remaining 578 were alive and only 25 (4%) were still symptomatic or requiring respiratory support.
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27.06.2020 11:11 Відповісти
Для подорожуючих: маска з фільтром захищає лише її носія, бо фільтрує лише в один бік, в бік носія. Для всіх оточуючих така людина є без маски. Носити маски просять для того, щоб виділення при диханні не розліталися навкруги, а залишалися у масці або не розлітались на 2 метри. Маска з фільтром не виконує цієї функції.
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26.06.2020 19:35 Відповісти
 
 