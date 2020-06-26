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На Буковині чиновник Держміграції попався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

У Чернівецькій області на хабарі затримано провідного спеціаліста відділу обласного управління Державної міграційної служби України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Буковині чиновник Держміграції попався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція 01

В ході слідства було встановлено, що чиновник за певну винагороду не помічав порушення міграційного законодавства. Зокрема, за непритягнення громадянина до адміністративної відповідальності за порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла в оренду провідний спеціаліст вимагав 2 000 доларів хабаря. Правоохоронці задокументували отримання ним двох частин від певної суми - 500 доларів.

На Буковині чиновник Держміграції попався на хабарі 2 тис. дол., - Нацполіція 02

Хабарника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання другого "траншу" в 250 доларів. За місцем роботи та проживання службовця проводяться процесуальні заходи.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Шановні правоохоронці - на Закарпатті з кожного буса, що виїжджає за кордон із заробітчанами "збирають" по 1000 євро. Ви, шановні, не тих ловите!!!
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26.06.2020 16:12 Відповісти
вони путають пєдалі
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26.06.2020 18:16 Відповісти
 
 