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Зеленський (22411) концесія (239) порт (2014) Херсонщина (5364)

Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні

Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні

Глава держави взяв участь у церемонії підписання угоди щодо передачі ДП "Херсонський морський торговельний порт" у концесію грузинсько-швейцарській компанії-консорціуму "Рисоіл-Херсон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"У нас сьогодні прекрасна подія для України. Перш за все – для Херсонщини. У нас перша за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх", – сказав Зеленський.

Президент подякував парламенту й, зокрема, фракції "Слуга Народу", яка підтримала закон про концесію.

"Також хочу подякувати інвесторам. З ними ми проговорили найважливіші деталі – це збільшення робочих місць і нескорочення людей, які працюють. Збільшення заробітних плат. Будуть створюватися нормальні, законні умови, і жодного бандитизму. Мені здається, це логічно з точки зору країни, яку ми будуємо: вільну, ринкову, демократичну", – наголосив Глава держави.

Відповідно до угоди, концесіонер має забезпечити обсяги перевалки вантажів у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн за рік; протягом трьох з половиною років після закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт концесії щонайменше 216 млн грн; здійснити внесок у розвиток місцевої інфраструктури щонайменше на 18 млн грн.

Також планується покращити якість стивідорних послуг, які здійснюються з використанням переданого в концесію майна, для споживачів.

Угода щодо передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" і майна ДП "Адміністрація морських портів України" підписана на 30 років.

Концесіонер повинен щороку сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 млн гривень з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера.

Крім того, найближчим часом планується підписання концесійної угоди з катарським інвестором щодо спеціалізованого порту Ольвія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд розблокував концесію порту "Херсон", - Криклій
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Топ коментарі
+8
Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о первой морской концессии в Украине - Цензор.НЕТ 460
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26.06.2020 16:12
+8
ленку так и держат под замком, где-то на "даче" - шоб в турцию не збежала от шмаркли..

Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні - Цензор.НЕТ 6775
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26.06.2020 16:18
+7


из Василия Рыбникова :
....Руководство государства перебралось в самое безопасное место страны - Херсонский порт. На дорогах пошаливают дальнобойщики. Универсальной валютой стала корабельная сосна. Президент Владимир Зеленский не теряет надежды построить Зе-ковчег и спасти на нем всех праведников.... - цитата
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26.06.2020 16:13
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ух ты вавий принял участие а контрка то не часом с беней не афелитрованна
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26.06.2020 16:00 Відповісти
У Бені хата в Швейцарії а тут грузино-швейцарська компанія. Совпаденіє ?
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26.06.2020 17:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GfUtQ9glvXU

Натівські академії в Україні, Вову прорвало, піхвець у Лівії, вирваний контекст Арахамії

шмаркля не втримався та обісрався в телеграмі, після чого вимушенний був поїхати в "командировку"))
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26.06.2020 16:03 Відповісти
ленку так и держат под замком, где-то на "даче" - шоб в турцию не збежала от шмаркли..

Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні - Цензор.НЕТ 6775
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26.06.2020 16:18 Відповісти
Чтобы понять действия манипулятора и политического Шулера,надо вниамтельно следить за его действиями в Грузии,Украине,Сирии и Ливии.... А действует он всегда по шаблону КГБиста....
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26.06.2020 16:03 Відповісти
вони всі з того кишла, уже не шифруються

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSP1UuNmTIFN4qHjNk30FyLRu-Xip6Wbf0ky8eY0levC5NuK0BhnVqCxzcbgzBZ8GE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158537723043953?__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=-R 5 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Просто хочу нагадати, звідки та самиця серванта скачувала свій фашистський спіч про "детей низкого качества", стерилізацію, Лі, прости Господи, Куан Ю і отетовсьо.
Звідки вони ВСІ списують, от уже рік, нон-стопом.
Якщо хто досі не зрозумів, поруч із нами - класична фашистська держава, а "зелений квартал" - тільки її зозулине яєчко, знесене в голови українського народу.

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSxgRynHQWrvsxQsU0EzU8NuF_Yz3dGBkbZtB0Urj1CRANCLugtPNcRRUXF_kxEFPA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=kCH-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10152770618213953?__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=H-R 6 октября 2014 г. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

З розповіді таксиста:
- Вьоз тут одного... в Борисполь, термінал С... говорю, шо за термінал, нєт такого термінала - оказуєцца, єсть, Колєсніков построїв: для частних самольотов...
Русскій говор, пальци вєєром - і то у вас нє так, і ето нє так...
Говорю йому: а шо ж у вас страна такая огромная, а насєлєнія всєго 140 міліонов, ви ж єйо нє удєржитє?..
Знаєте, шо он мнє сказал? Знаєтє?! (з торжеством у голосі)
А ШОБ ОБСЛУЖІВАТЬ ТРУБУ, І 20 МІЛІОНОВ ХВАТІТ!..Завіса. Без коментарів.
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26.06.2020 16:15 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzc4NjUxMzk1Mw%3D%3D Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

В тім-то й річ - люди вже не реаґують на маркери, від яких полу вріж та втікай.
"Діти" були начебто останнім, але недавно виявила, що ніхто вже не пам'ятає, як 3 рр. тому директорка (здається) Громадського обурювалася тими, хто постить у фб "своє генетичне сміття" (дітей тобто), і який це викликало тоді скандал, - тепер вона опублікувала книжку "інтерв'ю з Криму за 2016-2019" (в т.ч. "з військовими"!!), і нормальні, здорові, недурні й не божевільні люди, в чиїх душевних чеснотах я не сумніваюсь, лепечуть, що "хотіли б це прочитати", - жодної реакції типу "а, це та фашистка, що дітей генетичним сміттям називала!". Повний розмив бар'єрів соціально неприйнятного. село неначе погоріло.
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26.06.2020 16:23 Відповісти
Придут новые барыги. Они будут еще барыжнее.
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26.06.2020 16:05 Відповісти
Концессия, конфессия - та оно таких словов не знает!
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26.06.2020 16:05 Відповісти
Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о первой морской концессии в Украине - Цензор.НЕТ 460
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26.06.2020 16:12 Відповісти
"У нас сегодня прекрасное событие для Украины"(с) - мы отдали порт в частное пользование на 30 лет.Потому что мы сами им управлять неспособны.

Возрадуемся же.
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26.06.2020 16:13 Відповісти
Так, ми будемо отримувати прибуток та інші плюси, а за цей час виховаємо своїх, непросякнутих корупцією, керівників.
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26.06.2020 18:06 Відповісти
Прибыль будет получать собственник, государству останутся только налоги.

Об управленцах, не пропитанных коррупцией, промолчу.
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26.06.2020 18:19 Відповісти


из Василия Рыбникова :
....Руководство государства перебралось в самое безопасное место страны - Херсонский порт. На дорогах пошаливают дальнобойщики. Универсальной валютой стала корабельная сосна. Президент Владимир Зеленский не теряет надежды построить Зе-ковчег и спасти на нем всех праведников.... - цитата
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26.06.2020 16:13 Відповісти
Вася пророк))
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26.06.2020 16:17 Відповісти
Порт Роттердам в год переваливает 650 млн. тонн грузов.Хана Роттердаму,Херсон обгонит за месяц.... Зелемойские,вперед к паБЕДЕ каммунизьмы...
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26.06.2020 16:14 Відповісти
***** мріє відрізати Україну від моря, тому у Зе, як головнокомандувачу треба зараз щось вирішувати. Керченська криза здасться маячнею. Карма вона така, з гумором
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26.06.2020 16:16 Відповісти
То ти транслятор *********** думок?
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26.06.2020 18:07 Відповісти
Ретранслятором є ви)).
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26.06.2020 18:10 Відповісти
Украинская разведка получила данные о том что Путлер готовит вторжение в Украину в сентябре,одновременно из Крыма и Дамбасса...
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26.06.2020 16:20 Відповісти
Ты год не указал. Но, впрочем, и не нужно
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26.06.2020 16:23 Відповісти
Дроны Байрактар которые есть в Украине замочать рюсских мудаков как в Ливии...не сцы пацаны...Эрдоган зна как обучить Украину...
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26.06.2020 16:26 Відповісти
России досдавали морские порты в Крыму. Агент "зеленый человечек" хочет и Херсон отдать врагу?
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26.06.2020 16:30 Відповісти
Интерессно,стоит ли там подпись Шмаркли?Если да,то он функции Президента опустил ниже плинтуса.Это уровень руководителя агенции морских портов.Но его возят в качестве свад**ного генерала. Чем бы дитя не тешилось,лишь бы **@ть не просило.А там и до "коабельной сосны" лишь 60 км.
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26.06.2020 16:49 Відповісти
Кобельной сестры
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26.06.2020 16:50 Відповісти
блин вы уверены шо оно во всех словах разобралось?
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26.06.2020 17:00 Відповісти
НЕ аккредитованные журналисты объявили преЗЕденту своеобразный бойкот

Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні - Цензор.НЕТ 9601
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26.06.2020 19:21 Відповісти
НЕ аккредитованные журналисты объявили преЗЕденту своеобразный бойкот

Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні - Цензор.НЕТ 4553
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26.06.2020 19:22 Відповісти
В какой еще европейской стране можно взять в концессию порт пообещав вложить в него 10 млн. Евро и 600 тыс. Евро в инфраструктуру? т.е. вы берете на 30 лет стоимостью пару сотен миллионов Евро и эксплуатируете его за 400 000 евро в год!!!)))) Главное при этом, пообещать, что вы вложите еще 10 000 000 евро. Звучит красиво, но ..... 10 млн. на 30 лет это 333333 Евро в год или 27 777 Евро в месяц!!!! Вот это инвестиция!!! Браво!!! Аплодисменты !!! )))))
Концессионный платеж 12 млн. грн. = 400 000 Евро в год или 33 333 Евро в месяц!!! Снова БРАВО!!! Аплодисменты!!!))))
https://seaport.kherson.ua/ru/opis-portu/plan-portu/

Господа, нас развели на бабки!!! )))))
Это еще не барыжничество? Не?)))))
Говорите Порох барыга?)))) Ну ну! Он нервно курит.))))
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27.06.2020 02:27 Відповісти
 
 