Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні

Глава держави взяв участь у церемонії підписання угоди щодо передачі ДП "Херсонський морський торговельний порт" у концесію грузинсько-швейцарській компанії-консорціуму "Рисоіл-Херсон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"У нас сьогодні прекрасна подія для України. Перш за все – для Херсонщини. У нас перша за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх", – сказав Зеленський.

Президент подякував парламенту й, зокрема, фракції "Слуга Народу", яка підтримала закон про концесію.

"Також хочу подякувати інвесторам. З ними ми проговорили найважливіші деталі – це збільшення робочих місць і нескорочення людей, які працюють. Збільшення заробітних плат. Будуть створюватися нормальні, законні умови, і жодного бандитизму. Мені здається, це логічно з точки зору країни, яку ми будуємо: вільну, ринкову, демократичну", – наголосив Глава держави.

Відповідно до угоди, концесіонер має забезпечити обсяги перевалки вантажів у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн за рік; протягом трьох з половиною років після закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт концесії щонайменше 216 млн грн; здійснити внесок у розвиток місцевої інфраструктури щонайменше на 18 млн грн.

Також планується покращити якість стивідорних послуг, які здійснюються з використанням переданого в концесію майна, для споживачів.

Угода щодо передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" і майна ДП "Адміністрація морських портів України" підписана на 30 років.

Концесіонер повинен щороку сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 млн гривень з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера.

Крім того, найближчим часом планується підписання концесійної угоди з катарським інвестором щодо спеціалізованого порту Ольвія.

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