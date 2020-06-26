Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні
Глава держави взяв участь у церемонії підписання угоди щодо передачі ДП "Херсонський морський торговельний порт" у концесію грузинсько-швейцарській компанії-консорціуму "Рисоіл-Херсон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"У нас сьогодні прекрасна подія для України. Перш за все – для Херсонщини. У нас перша за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх", – сказав Зеленський.
Президент подякував парламенту й, зокрема, фракції "Слуга Народу", яка підтримала закон про концесію.
"Також хочу подякувати інвесторам. З ними ми проговорили найважливіші деталі – це збільшення робочих місць і нескорочення людей, які працюють. Збільшення заробітних плат. Будуть створюватися нормальні, законні умови, і жодного бандитизму. Мені здається, це логічно з точки зору країни, яку ми будуємо: вільну, ринкову, демократичну", – наголосив Глава держави.
Відповідно до угоди, концесіонер має забезпечити обсяги перевалки вантажів у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн за рік; протягом трьох з половиною років після закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт концесії щонайменше 216 млн грн; здійснити внесок у розвиток місцевої інфраструктури щонайменше на 18 млн грн.
Також планується покращити якість стивідорних послуг, які здійснюються з використанням переданого в концесію майна, для споживачів.
Угода щодо передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" і майна ДП "Адміністрація морських портів України" підписана на 30 років.
Концесіонер повинен щороку сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 млн гривень з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера.
Крім того, найближчим часом планується підписання концесійної угоди з катарським інвестором щодо спеціалізованого порту Ольвія.
Будь ласка, зачекайте...
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шмаркля не втримався та обісрався в телеграмі, після чого вимушенний був поїхати в "командировку"))
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158537723043953?__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=-R 5 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Просто хочу нагадати, звідки та самиця серванта скачувала свій фашистський спіч про "детей низкого качества", стерилізацію, Лі, прости Господи, Куан Ю і отетовсьо.
Звідки вони ВСІ списують, от уже рік, нон-стопом.
Якщо хто досі не зрозумів, поруч із нами - класична фашистська держава, а "зелений квартал" - тільки її зозулине яєчко, знесене в голови українського народу.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSxgRynHQWrvsxQsU0EzU8NuF_Yz3dGBkbZtB0Urj1CRANCLugtPNcRRUXF_kxEFPA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=kCH-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10152770618213953?__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=H-R 6 октября 2014 г. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
З розповіді таксиста:
- Вьоз тут одного... в Борисполь, термінал С... говорю, шо за термінал, нєт такого термінала - оказуєцца, єсть, Колєсніков построїв: для частних самольотов...
Русскій говор, пальци вєєром - і то у вас нє так, і ето нє так...
Говорю йому: а шо ж у вас страна такая огромная, а насєлєнія всєго 140 міліонов, ви ж єйо нє удєржитє?..
Знаєте, шо он мнє сказал? Знаєтє?! (з торжеством у голосі)
А ШОБ ОБСЛУЖІВАТЬ ТРУБУ, І 20 МІЛІОНОВ ХВАТІТ!..Завіса. Без коментарів.
В тім-то й річ - люди вже не реаґують на маркери, від яких полу вріж та втікай.
"Діти" були начебто останнім, але недавно виявила, що ніхто вже не пам'ятає, як 3 рр. тому директорка (здається) Громадського обурювалася тими, хто постить у фб "своє генетичне сміття" (дітей тобто), і який це викликало тоді скандал, - тепер вона опублікувала книжку "інтерв'ю з Криму за 2016-2019" (в т.ч. "з військовими"!!), і нормальні, здорові, недурні й не божевільні люди, в чиїх душевних чеснотах я не сумніваюсь, лепечуть, що "хотіли б це прочитати", - жодної реакції типу "а, це та фашистка, що дітей генетичним сміттям називала!". Повний розмив бар'єрів соціально неприйнятного. село неначе погоріло.
Возрадуемся же.
Об управленцах, не пропитанных коррупцией, промолчу.
из Василия Рыбникова :
....Руководство государства перебралось в самое безопасное место страны - Херсонский порт. На дорогах пошаливают дальнобойщики. Универсальной валютой стала корабельная сосна. Президент Владимир Зеленский не теряет надежды построить Зе-ковчег и спасти на нем всех праведников.... - цитата
Концессионный платеж 12 млн. грн. = 400 000 Евро в год или 33 333 Евро в месяц!!! Снова БРАВО!!! Аплодисменты!!!))))
https://seaport.kherson.ua/ru/opis-portu/plan-portu/
Господа, нас развели на бабки!!! )))))
Это еще не барыжничество? Не?)))))
Говорите Порох барыга?)))) Ну ну! Он нервно курит.))))