Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони Павловському

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань ексзаступнику міністра оборони України Ігорю Павловському.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив строк дії обов’язків колишньому заступникові Міністра оборони України (2015-2019 роки)", - говорится в сообщении.

Підозрюваний зобов’язаний: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання документ для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 25 серпня 2020 року включно.

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Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника міністра оборони Павловського і директора департаменту державних закупівель та поставок матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в причетності до розтрати понад 149 млн грн держкоштів під час закупівлі пального для оборонного відомства (ч. 2 ст. 364 КК України).

29 квітня 2020 р ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис грн. 27 травня Апеляційна палата ВАКС замінила цей запобіжний захід на особисту поруку.

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