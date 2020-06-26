Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині. ФОТО

У Київській області відбулися командні змагання з прикладної стрільби Mutants Match-III, організовані громадською ініціативою Mutants Squad.

Матч відбувся 21 червня на спеціалізованій території у 45 км від столиці. Змагання 16 тактичних груп, серед яких були військовослужбовці резерву і запасу, спецпризначенці і спортсмени-чемпіони, проходили одночасно на 6 локаціях з переміщенням стрілецьких команд за круговим принципом. Партнером Mutants Match стало конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка".











На полігоні на учасників чекали вправи з подолання смуги перешкод, ведення вогню з укріплених позицій, евакуації поранених, зачистки міського середовища, відбиття нападу на автотранспорт під час руху тощо. Подібна програма не лише розвиває уміння конкретного бійця, а й дозволяє злагодити дії у групі в умовах бою. Вправи були побудовані таким чином, аби грамотна комунікація і командна робота давали значну перевагу над індивідуальними діями.

За словами організаторів, з часу крайнього матчу (у листопаді 2019-го – прим. ред) рівень команд суттєво підвищився. Кожен учасник відпрацював навички, що підвищать його ефективність в реальних бойових умовах. Подібні заходи є необхідними для підтримки професійного рівня бійців тероборони у мирних містах.

В рамках змагань учасники також мали можливість ознайомитись з тактико-технічними характеристиками і перевірити ходові якості броньованих машин "Варта" і "Новатор", які постачаються силовим відомствам України.









"Такі заходи, як Mutants Match направлені на формування резерву територіальної оборони та відпрацювання навичок роботи тактичних груп", – сказав генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Створення сприятливих тренувальних умов для діючих і колишніх військовослужбовців, а також цивільних стрільців – розумна інвестиція у систему національної безпеки та запорука оперативних і адекватних відповідей України на агресивні дії ворога.