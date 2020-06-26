Потрібно почати переговори про реалізацію Мінських угод: якщо Кремль не погодиться, то санкції проти РФ мають посилюватися, - Нуланд

Необхідно почати серйозні переговори про реалізацію Мінських угод, а якщо це не буде можливим, санкції проти Російської Федерації повинні поступово посилюватися, заявила старший радник Albright Stonebridge Group, посол США при НАТО 2005-2008 рр., помічник держсекретаря США з європейських та євразійських справ в 2013-2017 рр. Вікторія Нуланд.

"Я думаю, що ми повинні почати серйозні переговори щодо реалізації Мінських угод. І якщо це не буде можливим, наші санкції проти Росії мають поступово посилюватися. Необхідно встановити період – пів року, щоб Росія сіла за стіл переговорів, і після цього санкції мають почати підсилюватися. Якщо Росія і далі буде продовжувати ухилятися від переговорів, санкції повинні надалі посилюватися", - сказала вона в ході онлайн-дискусії в рамках "Київського форуму безпеки" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нуланд зазначила, що США повинні бути безпосередньою стороною цих переговорів, враховуючи, зокрема, їхні сильні позиції в стосунках з РФ.

"Так що я сподіваюся, що нас запросять стати стороною цього процесу якщо і коли США повернуться до того, щоб розглядати Україну як важлива запорука майбутнього демократії. Я сподіваюся, що це станеться після наших виборів в листопаді", - додала вона.

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Дипломат зазначила, що не знає іншого шляху вивести Росію з України, ніж той документ, який президент РФ Путін сам підписав, перебуваючи на своїй посаді, тобто Мінські угоди.

"Іронія Мінського процесу полягає в тому, що українська Рада вже наділила такими автономними повноваженнями інші українські території. Так що, фактично, те, що пропонується Донбасу, це той же самий статус, який нині мають інші регіони України в тому плані, що вони мають місцеві органи судової влади, місцеву поліцію і т.д. Але жодне з цих рішень не буде можливим, якщо Україна і міжнародне співтовариство від імені України не зможуть відновити контроль над зовнішньою межею, щоб Росія не могла продовжити дестабілізувати і підігрівати конфлікт", - підкреслила вона.

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