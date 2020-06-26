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Новини Агресія Росії проти України
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росія (63568) санкції (11290) Донбас (22348) Нуланд (175) мінські угоди (2227)

Потрібно почати переговори про реалізацію Мінських угод: якщо Кремль не погодиться, то санкції проти РФ мають посилюватися, - Нуланд

Потрібно почати переговори про реалізацію Мінських угод: якщо Кремль не погодиться, то санкції проти РФ мають посилюватися, - Нуланд

Необхідно почати серйозні переговори про реалізацію Мінських угод, а якщо це не буде можливим, санкції проти Російської Федерації повинні поступово посилюватися, заявила старший радник Albright Stonebridge Group, посол США при НАТО 2005-2008 рр., помічник держсекретаря США з європейських та євразійських справ в 2013-2017 рр. Вікторія Нуланд.

"Я думаю, що ми повинні почати серйозні переговори щодо реалізації Мінських угод. І якщо це не буде можливим, наші санкції проти Росії мають поступово посилюватися. Необхідно встановити період – пів року, щоб Росія сіла за стіл переговорів, і після цього санкції мають почати підсилюватися. Якщо Росія і далі буде продовжувати ухилятися від переговорів, санкції повинні надалі посилюватися", - сказала вона в ході онлайн-дискусії в рамках "Київського форуму безпеки" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нуланд зазначила, що США повинні бути безпосередньою стороною цих переговорів, враховуючи, зокрема, їхні сильні позиції в стосунках з РФ.

"Так що я сподіваюся, що нас запросять стати стороною цього процесу якщо і коли США повернуться до того, щоб розглядати Україну як важлива запорука майбутнього демократії. Я сподіваюся, що це станеться після наших виборів в листопаді", - додала вона.

Також читайте: Путін і Макрон говоритимуть про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі, - Кулеба

Дипломат зазначила, що не знає іншого шляху вивести Росію з України, ніж той документ, який президент РФ Путін сам підписав, перебуваючи на своїй посаді, тобто Мінські угоди.

"Іронія Мінського процесу полягає в тому, що українська Рада вже наділила такими автономними повноваженнями інші українські території. Так що, фактично, те, що пропонується Донбасу, це той же самий статус, який нині мають інші регіони України в тому плані, що вони мають місцеві органи судової влади, місцеву поліцію і т.д. Але жодне з цих рішень не буде можливим, якщо Україна і міжнародне співтовариство від імені України не зможуть відновити контроль над зовнішньою межею, щоб Росія не могла продовжити дестабілізувати і підігрівати конфлікт", - підкреслила вона.

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Топ коментарі
+6
Що запропонують зєексперди?
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26.06.2020 17:07
+6
Зкоротити ЗСУ, надлишкове майно продати!
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26.06.2020 17:18
+4
Нуланд имела рашку когда єто еще не було в тренде.
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26.06.2020 17:12
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Що запропонують зєексперди?
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26.06.2020 17:07 Відповісти
Зкоротити ЗСУ, надлишкове майно продати!
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26.06.2020 17:18 Відповісти
Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений: если Кремль не согласится, то санкции против РФ должны усиливаться, - Нуланд - Цензор.НЕТ 7778
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26.06.2020 17:25 Відповісти
Не підказуй їм, бо з дуру зроблять!
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26.06.2020 17:51 Відповісти
так ужо, это коротенькая компиляция их решений.
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26.06.2020 17:59 Відповісти
Прашу вас в прілічном домє нє виражаться!
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26.06.2020 18:00 Відповісти
Нуланд имела рашку когда єто еще не було в тренде.
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26.06.2020 17:12 Відповісти
Х**лоботы ещё за "печеньки" не ответили.
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26.06.2020 17:23 Відповісти
ее вроде бы уже несколько лет как уволили... но все равно молодец, несгибаемая борцунья с русней...
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26.06.2020 17:15 Відповісти
Кацапов уже давно надо было отключить от свифта.., для начала. Кремлядские счета и недвижимость арестовать на Западе. Да много чего "приятного" можно этим ублюдкам сделать. Что же тяните.., Виктория !?
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26.06.2020 17:17 Відповісти
"Умом роSSию не понять.."
да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
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26.06.2020 17:19 Відповісти
- Украинец, мы же братья, давай мириться.
- Иди *****.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов *****.
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26.06.2020 17:20 Відповісти
Нуланд из демократов, а эти ребята Украину ненавидят. Поэтому обеспечили Путину комфортную аннексию Крыма И даже не в том дело, что так Ростик Шапошников про демократов говорит, а просто надо было читать мемуары Барака Обамы об Украине, когда он с Лугаром нас посещал.
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26.06.2020 17:44 Відповісти
Фактически Нуланд предложила расширить Нормандский формат , подключив в него США. Для Украиньі єто отличньій вариант , жаль , что Обама в свое время отдал переговорьі по Украине на попечение Европьі. Про Трампа можно вообще не говорить , остается надеяться на смену хозяина Белого Дома в конце года.
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26.06.2020 17:46 Відповісти
нуланд прыйдэ, порядок навэдэ
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26.06.2020 18:09 Відповісти
Правда , тьі попал пальцем в ...! РФ-ия не хочет и не может вьіполнить Минские соглашения , им нужньі безлимитньіе переговорьі в Минске и замороженая ситуация на Донбассе , в качестве рьічага давления на Украину.
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26.06.2020 19:46 Відповісти
///
З'явилося відео, як російський військовий на параді у Москві напав зі зброєю на машину спецслужб (Відео)



https://lenta.ru/news/2020/06/25/soldatpara
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26.06.2020 18:13 Відповісти
говорильня і обєспокоєнность..це все.невірю .що можна звільнити папірцем землю.коли на протилежній стороні ворог з автоматом
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26.06.2020 18:19 Відповісти
побольше полезных, для эрэфии, санкций. ибо, по откровению "вождей" эрэфии санкции очень полезны для её экономики
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26.06.2020 18:22 Відповісти
мертвечук в минске совместно с донецими сепаратистами строчит об изменении конституции Украины,признании особого статуса и о выборах...от имени 80% процентов украинского народа в микрофоны раша сми далдонит
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26.06.2020 19:15 Відповісти
Скільки можна говорити.Добавляйте щомісяця нові санкції щоб московити побачили що це серйозно і буде діло.Криза під руку-вибивайте москалів з світового ринку.Хай вчаться самозабезпечуватись.
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26.06.2020 22:40 Відповісти
Это та нуланд, которая предлагала изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса? Бойня под ВР- результат тех договорняков.
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26.06.2020 23:04 Відповісти
 
 