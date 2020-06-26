Аваков і міністр економіки Франції Ле Мер обговорили програми будівництва патрульних катерів і станцій питної води на Донбасі. ФОТО

26 червня відбулася телефонна розмова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та міністра економіки і фінансів Французької Республіки Бруно Ле Мера за участі послів двох держав Вадима Омельченка та Етьєна де Понсена. Сторони обговорили стан співпраці між країнами у головних вже наявних та у майбутніх економічних і соціальних програмах останнього часу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департамент комунікацій МВС України

Зокрема йшлося про фактичну готовність до початку реалізації нового проєкту побудови патрульних катерів для Держприкордонслужби України компанією ОСЕА за участі вітчизняних суднобудівників у м.Миколаїв. Окрім цього було обговорено подальший розвиток успішної співпраці з Airbus Helicopters у створенні єдиної системи авіабезпеки і цивільного захисту МВС України.

Також голови міжурядової комісії говорили про розв`язання проблем французьких інвесторів Total Eren і Akuo Energy у галузі відновлювальної енергетики та про можливість будівництва енергонакопичувальних потужностей у співпраці Укренерго із RTE/SAFТ.

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Окрім цього міністри А.Аваков і Б.Ле Мер обмінялися думками щодо можливого залучення французьких фінансових установ для забезпечення житлом працівників МВС на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу, а також про залучення від уряду Французької Республіки міжнародної технічної допомоги для посилення громадської безпеки та соціальної сфери Донбасу. Щодо цього українського регіону особливо було приділено увагу покращенню гуманітарної ситуації у Маріуполі. Там вже починається реалізація проекту будівництва станції питної води у Маріуполі компаніями Beten Ingeniere та Stereau. Сторони обговорили можливість розширення аналогічної програми на Попаснянський район Луганської області.

"Ми готові вже стартувати і підписувати контракт із ОСЕА про початок будівництва патрульних прикордонних кораблів для посилення морської безпеки та охорони України. Цей проєкт загальною вартістю у 136 мільйонів євро є другим за значенням для наших країн після вертольотного проєкту з компанією Airbus. Його реалізація має стратегічну важливість для співпраці наших держав і виводить її на якісно новий рівень. Компанію OCEA обрано з-поміж понад 10 постачальників-лідерів галузі. Міжурядовий договір про надання підтримки Францією вже ратифіковано нашим парламентом. Ми запрошуємо представників Уряду Франції на церемонію підписання контракту, яка відбудеться в Україні всередині липня цього року за участі українського партнера - суднобудівного заводу у Миколаєві, який збудує 5 із загалом 20 сучасних кораблів ", - заявив Арсен Аваков.

Протягом цього року планується поставка в Україну ще чотирьох французьких вертольотів H 225 для НГУ і ДСНС, двох гвинтокрилів Н 145 для НПУ і тренажерного комплексу Н225 для бази учбового центру Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ та запасних запчастин для сервісного центру. Як відомо вертольоти Airbus активно залучені до подолання наслідків стихійного лиха у західних областях України.

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Щодо початку гуманітарного проекту покращення водозабезпечення у Маріуполі вартістю у 64 млн. євро міністр А.Аваков повідомив своєму французькому колезі: "Маріуполь має для нас стратегічне значення і ми дуже раді, що найближчими тижнями відбудеться офіційний початок реалізації проєкту. Водночас ми розглядаємо можливість наступним етапом розпочати переговори щодо його розширення і на Луганську область, а саме на Попаснянський район. Ці території зараз переживають нелегкі часи і все, що спрямоване на поліпшення гуманітарної ситуації там, завжди є в пріоритеті української влади".

Міністр економіки і фінансів Французької Республіки Бруно Ле Мер подякував Арсену Авакову за співпрацю і висловив готовність спільно працювати над реалізацією вже наявних і майбутніх взаємовигідних проєктів.

"Від імені уряду України висловлюю вдячність французькому уряду та французькому народу за незмінну політичну та економічну підтримку нашої країни. Незважаючи на всі труднощі, Україна та Франція завжди стоять пліч-о-пліч та разом долають виклики, що стоять перед нами", - заявив Арсен Аваков.









