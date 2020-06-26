Найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС

Найманці Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку 26 червня. Один український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"26 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомили в ООС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Кримське російські збройні формування тричі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і 120-ти міліметрових мінометів, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення, а також станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Під прицілом мінометів калібру 82 мм опинилися й околиці Катеринівки, а по оборонцях Хутору Вільний агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів позиції ОС біля Кримського, - Міноборони

Крім того, обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї був зафіксовано поблизу н.п. Шуми.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу та надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.