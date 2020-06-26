Зеленський доручив "слузі народу" Корявченкову відродити ФК "Кривбас": "Не тому, що ми з Кривбасу, просто неправильно закривати клуби"

Президент України Володимир Зеленський доручив народному депутату "Слуги народу" Юрію Корявченкову відродити футбольний клуб "Кривбас".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це Зеленський розповів під час відвідин нового поля на стадіоні "Енергія" в Новій Каховці.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що місцева "Енергія" постійно змагається з "Гірником" з Кривого Рогу.

Це зацікавило Зеленського.

"Гірник нормальний клуб. Був ще Кривбас. На жаль, закрили. Я цьому, нашому Юрію Корявченкову ... ми йому поставили завдання, він зараз говорить з федерацією, щоб у Кривому Розі "Кривбас" повернути. Навіть не тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати клуби", - сказав він.

ФК "Кривбас" засновано в 1927 році. З 1992 до 2013 року виступав у вищій лізі чемпіонату України, після чого був розформований. У 1999 і 2000 роках "Кривбас" ставав бронзовим призером чемпіонату України.

У 2015-2018 роках однойменний клуб брав участь в аматорському чемпіонаті Дніпропетровської області.

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