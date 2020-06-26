Замані, який очолював Генштаб ЗСУ за Януковича, повідомлено про підозру в зраді
Повідомлено про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних Сил України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) при співучасті з експрезидентом України Януковичем та двома колишніми міністрами оборони України (Лебедєвим та Саламатіним)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, ексначальник Генерального штабу ЗСУ за співучасті з експрезидентом України Януковичем і двома колишніми міністрами оборони (Павлом Лебедєвим та Дмитром Саламатіним) України впродовж 2012-2014 років здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних Сил України, яке полягало в скороченні чисельності, розформуванні окремих військових частин і підрозділів, зміну місця дислокації тощо. Такі дії відбувалися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що пізніше призвело до окупації півострова.
Таким чином, чиновники надали іноземній державі - Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.
Володимир Замана обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ в період з 18 лютого 2012 по 19 лютого 2014.
Будь ласка, зачекайте...
а в замани треба запитати, які в збройних силах були наслідки після цієї заяви?
Рашка чекала що Україна як Грузія (коли почала непідготовлено воювати) клюне на провокацію,та піде відкритою війною,щоб захватити правобережну частину країни. А так за пів року Україна заснувала біля 30 добровольчіх батальонів та наростила живу силу в ЗСУ та почала відновлювати війскову техніку.
Не вірю!
Кожен рік звільнялось на пенсію до 3000 військовослужбовців ЧВВФ РФ.
Тим більш при Янику було незаконно у рази збільшено військовий контингент РФії що базувався у Криму, ніхто на це не реагував......
У період з 17 по 20.02-2014 р. військові автомобілі ЧВВФ РФії безперешкодно їздили по території КРИМУ, розвозили зелених чоловічків і дислокували їх по підготовлених базах, Ніхто не реагував на цю інформацію. потім чоловічки з"явились "несподівано".
Когда еще весной 2013 года кроль бегал пытаясь собрать майдан под лозунгом "Юле волю", а затем "Вставай Украина", то никто не выходил. Потому что когда его спросили есть ли у него и его партии план, что они будут делать после прихода к власти, то он ответил: Прийдем к власти, то напишем план. Вот у них и не было плана в том числе, как они будут Украину защищать. План один - дорваться до власти.
И пока они делили портфели, не имея план как они будут защищать Украину, а может и вообще не понимая что такое армия, хутин воспользовался и забрал Крым.
А потом примитизируя говорят, что они ни при чем. Что во всем путин виноват. Конечно путин виноват. А что они сделали, чтобы не допустить путина. Все власти и даже претенденты на власть, в первую очередь, заранее должны иметь план противостоянию путину.
Для меня Валентиныч утратил авторитет после того, как распорядился закрыть Заману накануне выборов.
Опуститься до открытой мести за справедливую критику - это надо ещё постараться.