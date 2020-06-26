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Новини Окупація Криму
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державна зрада (1638) Замана Володимир (16) Офіс Генпрокурора (3157)

Замані, який очолював Генштаб ЗСУ за Януковича, повідомлено про підозру в зраді

Замані, який очолював Генштаб ЗСУ за Януковича, повідомлено про підозру в зраді

Повідомлено про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних Сил України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) при співучасті з експрезидентом України Януковичем та двома колишніми міністрами оборони України (Лебедєвим та Саламатіним)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, ексначальник Генерального штабу ЗСУ за співучасті з експрезидентом України Януковичем і двома колишніми міністрами оборони (Павлом Лебедєвим та Дмитром Саламатіним) України впродовж 2012-2014 років здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних Сил України, яке полягало в скороченні чисельності, розформуванні окремих військових частин і підрозділів, зміну місця дислокації тощо. Такі дії відбувалися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що пізніше призвело до окупації півострова.

Таким чином, чиновники надали іноземній державі - Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

Володимир Замана обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ в період з 18 лютого 2012 по 19 лютого 2014.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР викликає колишніх міністрів оборони часів Януковича Лебедєва та Саламатіна у справі Замани
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Топ коментарі
+47
Ребята, вы копайте глубже, кто разоружил страну в 90х, отдал стратегические вооружения за бусы и бумажку под названием Будапештский меморандум для дебилов? Кто разграбил одну из сильнейших армий Мира на начало 90х, в обмен на позволение создать карманный олигархат? И это не Кучма в одном лице, там крупная коммуно КГБшная прокацапленная шобла. А они нашли крайнего, Замана, тыц-песдыц...
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26.06.2020 17:55
+30
А как там нынешний министр? Идёт проторенным путём Заманы?
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26.06.2020 17:54
+30
Экс-начальнику Генштаба ВСУ Замане сообщено о подозрении в госизмене - Цензор.НЕТ 7763
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26.06.2020 17:58
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Кретини,рішення про скорочення ЗСУ приймає ВР а не НГШ.Він лише виконує ці рішення....Ви так швидко доберетесь до зварювальників,слюсарів що демонтували ракетні шахти та їхнього бригадира.Вперед,полудурки!
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26.06.2020 18:38 Відповісти
Наскільки пам'ятаю коли було прийнято рішення про неправомірне застосування ЗСУ,то Замана відмовився,(можливо ви згадаєте ще якийсь подібний випадок)в решті випадків йому залишалося казати "єсть і так точно"...А Збройні Сили з найбільшого воєнного угрупування Європи до тодішнього стану скорочували всі,без винятку,президенти,прем'єри,ВР при активній підтримці всього населення України.Цькуванням військових займалися кому не лінь,особливо запам'ятався мені випадок коли по всіх газетах та ефірах ганяли-проклинали ротного-розвідника з 95,за котика.Та кому ж я розповідаю,ви ж також в цій державі живете з 91р,значить все бачили самі... Замана якщо зраджував Україні в інтересах ворога повинен понести покарання.Але перетворювати систему правосуддя України в шоу,балаган 95 кварталу не треба(бо з армією вже було).Він не може нести покарання за рішення ВР,Президента ,Прем'єра,та всього суспільства.
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26.06.2020 19:15 Відповісти
авжеж...в листопаді 13-го прем,єр азаров наголошував - не можна підписувати асоціації з єс, БО БУДЕ ВІЙНА...знав, але не готувався до неї...
а в замани треба запитати, які в збройних силах були наслідки після цієї заяви?
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26.06.2020 21:56 Відповісти
Начальник генерального штабу не може оголосити війну,в нього немає для цього повноважень.А до бойових дій армія готується завжди,вона для цього і створена.Але ж ви доросла людина і повинні розуміти,що для якісної підготовки потрібно забезпечення ,людські ресурси і тому подібне.Цього ж не робилося в достатньому обсязі.
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26.06.2020 22:14 Відповісти
що ж, бачу вам важко дається прочитане
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26.06.2020 22:39 Відповісти
Оперативно.😂
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26.06.2020 18:58 Відповісти
У нового на пиці написано - крот
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26.06.2020 19:07 Відповісти
А ты подпись поставил - дебил...
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26.06.2020 19:20 Відповісти
Замана выше на целую голову всех нынешних военначальников. Его потому и сняли 19 февраля 2014 г чтобы беспарепятственно сдать Крым. Читайте стенограммы СНБО.
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26.06.2020 19:26 Відповісти
Ідіот ти, в Криму 80% військових приняли присягу РФ! Кому там було воювати проти Рашки?
Рашка чекала що Україна як Грузія (коли почала непідготовлено воювати) клюне на провокацію,та піде відкритою війною,щоб захватити правобережну частину країни. А так за пів року Україна заснувала біля 30 добровольчіх батальонів та наростила живу силу в ЗСУ та почала відновлювати війскову техніку.
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27.06.2020 14:57 Відповісти
В этой стране .только Огнем и мечем .другого нет .
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26.06.2020 19:30 Відповісти
Так и есть . В этой расийской стране нужн6о путина уничтожить.
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26.06.2020 20:26 Відповісти
Там таких, як путін, 130 мільйонів.
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26.06.2020 20:34 Відповісти
Расстрелять, мудака!
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26.06.2020 20:40 Відповісти
Ні.По цій справі виходить,що попередники самі тоді ще під час Майдану домовилися під столом винищити Майданну опозицію олігархату за "в один тур взамін за Крим",а винним зробили "стрілочника" Заману,котрий був замінений хряком на Ильина в Криму в 2014-му,бо був "силовиком",а не шісткою хряків.За відмову застосувати ВСУ 18-го лютого його хряк звільнив взагалі,а вже в березні за "танки з Львова треба на Крим,а не на Донбас" його нові хряки замінили Тенюхом,а москалі включили в "санкційний список" та потребували від пороса того посадити.От вам і вишенька на торт:Порос таки відкрив на "державного зрадника"Заману,який по суті спас Майдан, провадження і 28-го лютого 2019-го той був затриманий.Мафія двох ПП безсмертна!
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26.06.2020 21:00 Відповісти
Зачем тебя расстреливать?
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27.06.2020 16:20 Відповісти
Невже перший раз у цієї влади Порох не винуватий?
Не вірю!
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26.06.2020 21:10 Відповісти
Не рівняй зезулю з круком.
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26.06.2020 21:29 Відповісти
тю мля , в разгар президентской кампании 18 го все кругом гудело со всех радиов и телевизий шо все продал Гриценко .... єто когда по соц опросам он начал приближаться к ...8 % ... и пархатая команда вдруг начала бздеть во все дырки , и следств . комиссию собирались в ВР создавать .... мол всех собак на него повесим а потом и его ... усе цука продал и пропил ... ну а потом когда коломой сделал неожиданный ход своей зеленой пешкой , которая быстрым темпом приближалась к королевской клетке , стало не до того .. и про грыця как то резко все замолчали и забыли .... ....ну не судить же лебедя с соломатиным в сам деле , путлер и рассердиться может !
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26.06.2020 21:20 Відповісти
Вопросов к МО конечно просто до хера. И знать стоит всё. Но время прошло, может что можно просто опустить---ведь уже не исправить абсолютно. Но вот одну тему категорически стоит выкопать до грамма. Ну ведь был или приказ, или циркуляр, указание итд по части того что все призывники Крыма служили срочную только в Крыму!!! И на сверхсрочную там же всё те же служили. Лафа конечно! А надо было категорически наоборот, и как то при Ющенко эта темка вылазила---но замялось. Но крепко откликнулось в конце февраля, начале марта 2014г! Но ведь есть конкретные люди, имена, фамилии, должности в МО! Ну не могло само собой такое быть! Статус автономии тут не работает---это оборона страны ведь. Там и по МВД кстати в таком вот варианте есть кое что, и не только. Копать обязательно. И имена назвать обязательно. Судить то будет видно.
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26.06.2020 21:26 Відповісти
Гениальное паскудство... Нашли крайнего... Сдача территорий в период войны, абсолютное превосходство в телевизоре опзж и шариястов, мусоратака против добровольцев и активистов борьбы с рашизмом... Это зе-мразей не волнует... Товариство, влада ух...уїла! Виносити!
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26.06.2020 21:55 Відповісти
Два ПП наказали посадити-зелепня сказала "Так точно"
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27.06.2020 06:44 Відповісти
При чучмі було дозволено особам, які закінчували військову службу у лавах ЧВВФ РФ і виходили на пенсію, залишатись проживати у Криму, перевозити у Крим свої родини.........
Кожен рік звільнялось на пенсію до 3000 військовослужбовців ЧВВФ РФ.
Тим більш при Янику було незаконно у рази збільшено військовий контингент РФії що базувався у Криму, ніхто на це не реагував......
У період з 17 по 20.02-2014 р. військові автомобілі ЧВВФ РФії безперешкодно їздили по території КРИМУ, розвозили зелених чоловічків і дислокували їх по підготовлених базах, Ніхто не реагував на цю інформацію. потім чоловічки з"явились "несподівано".
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26.06.2020 22:07 Відповісти
Не рівняйте бі-бі-сі з бу-ту-сi-журнашлю не скаже правду.
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27.06.2020 06:52 Відповісти
вот потому-то и нет аналогов, потому что анало говнет...
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27.06.2020 08:53 Відповісти
Крым сдали не из-за Заманы, а из-за и.о. президента, который обосрался и не отдал приказ защищать Украину. Но этому уроду почему то измену не шьют.
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27.06.2020 10:58 Відповісти
Это потому что люди которые стояли на трибуне майдана, а затем пришли к власти, не готовы были защищать территории, потому что не готовились.
Когда еще весной 2013 года кроль бегал пытаясь собрать майдан под лозунгом "Юле волю", а затем "Вставай Украина", то никто не выходил. Потому что когда его спросили есть ли у него и его партии план, что они будут делать после прихода к власти, то он ответил: Прийдем к власти, то напишем план. Вот у них и не было плана в том числе, как они будут Украину защищать. План один - дорваться до власти.
И пока они делили портфели, не имея план как они будут защищать Украину, а может и вообще не понимая что такое армия, хутин воспользовался и забрал Крым.
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27.06.2020 13:05 Відповісти
Преступно, рваться к власти, не имея четких и детальных планов по защите страны. Тем более в наших условиях, когда враг не дремлет.
А потом примитизируя говорят, что они ни при чем. Что во всем путин виноват. Конечно путин виноват. А что они сделали, чтобы не допустить путина. Все власти и даже претенденты на власть, в первую очередь, заранее должны иметь план противостоянию путину.
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27.06.2020 14:26 Відповісти
Не неси пурги про "преступно рваться", потому что нет такой статьи. Это было временное правительство, задача перед которым стояла организовать честные выборы.
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12.08.2020 18:41 Відповісти
Подождите радоваться - Венедиктова с компанией его ещё и оправдать может и не будет никакой измены.
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27.06.2020 15:18 Відповісти
А хто радіє?Два ПП-пітарня с путлерньою та їхні рошенівці з рашистами?Багато адекватних хочуть відкритих судів тільки для того,аби вивести на чисту воду цю олігархічну правлячу тоді гидоту,яка узурпувала ідеї Майдану та продала Крим взамін за "водинтур",де гарантом(мочити Майдан на Донбасі)став Путлер.
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27.06.2020 20:00 Відповісти
Владимир Замана - один из немногих адекватных людей в высшем военном руководстве Украины в довоенный период.
Для меня Валентиныч утратил авторитет после того, как распорядился закрыть Заману накануне выборов.
Опуститься до открытой мести за справедливую критику - это надо ещё постараться.
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27.06.2020 16:23 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ!!!
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27.06.2020 19:12 Відповісти
и что?посадите?брыхуны.
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27.06.2020 19:53 Відповісти
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