В Одесі обмежили доступ на пляж через витік палива з танкера Delfi

В Одесі для відпочивальників обмежили доступ на пляж "Дельфін" у зв'язку з триваючим витоком палива із затонулого танкера Delfi і забрудненням моря.

Про це йдеться в повідомленні міської ради Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вчора міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити додаткові заходи безпеки на території пляжу "Дельфін" і закрила його для відпочивальників.

У мерії додали, що в районі траверсів 10 і 10а пляжу "Дельфін" перевищена концентрація нафтопродуктів і забруднення води.

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