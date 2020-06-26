В Одесі обмежили доступ на пляж через витік палива з танкера Delfi
В Одесі для відпочивальників обмежили доступ на пляж "Дельфін" у зв'язку з триваючим витоком палива із затонулого танкера Delfi і забрудненням моря.
Про це йдеться в повідомленні міської ради Одеси, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що вчора міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити додаткові заходи безпеки на території пляжу "Дельфін" і закрила його для відпочивальників.
У мерії додали, що в районі траверсів 10 і 10а пляжу "Дельфін" перевищена концентрація нафтопродуктів і забруднення води.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.06.2020 18:02 Відповісти Мені подобається 1
✘
Johnny English
показати весь коментар26.06.2020 20:03 Відповісти Мені подобається 0
WiM
показати весь коментар26.06.2020 20:12 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...