УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12343 відвідувача онлайн
Новини
2 275 4
Одеса (5320) танкер (280)

В Одесі обмежили доступ на пляж через витік палива з танкера Delfi

В Одесі обмежили доступ на пляж через витік палива з танкера Delfi

В Одесі для відпочивальників обмежили доступ на пляж "Дельфін" у зв'язку з триваючим витоком палива із затонулого танкера Delfi і забрудненням моря.

Про це йдеться в повідомленні міської ради Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вчора міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити додаткові заходи безпеки на території пляжу "Дельфін" і закрила його для відпочивальників.

У мерії додали, що в районі траверсів 10 і 10а пляжу "Дельфін" перевищена концентрація нафтопродуктів і забруднення води.

Читайте також: Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да? а я уж подумал из-за коронавируса ))))
показати весь коментар
26.06.2020 18:02 Відповісти
То витікає то ні, щось я заплутався. Допоможіть люди добрі розібратися в цій ситуації.
показати весь коментар
26.06.2020 20:03 Відповісти
Та им, пля, обмэжувать нравится - приучают быдло ходить в стаде...
показати весь коментар
26.06.2020 20:12 Відповісти
 
 