Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування. АНОНС

Перше ексклюзивне опитування: чого найбільше бояться росіяни? Чи підтримують вони політику Путіна щодо України? Чи впорається влада з повінню на Західній Україні? Чому РФ намагається приватизувати перемогу у Другій світовій війні?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);

Ірина Верещук, народна депутатка, "слуга народу";

Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;

Єлизавета Ясько, народна депутатка, "слуга народу", голова української делегації в ПАРЄ;

В'ячеслав Кириленко, ексвіцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань;

Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;

Єгор Фірсов, виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020)

Василь Онутчак, міський голова Яремча;

Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;

Андрій Зубов, російський вчений-історик;

Емануеліс Зінгеріс, член Сейму Литовської Республіки;

Наталя Гуменюк, журналістка.

Вони говорять, а вирішує народ.