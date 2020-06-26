Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування. АНОНС
Перше ексклюзивне опитування: чого найбільше бояться росіяни? Чи підтримують вони політику Путіна щодо України? Чи впорається влада з повінню на Західній Україні? Чому РФ намагається приватизувати перемогу у Другій світовій війні?
Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);
Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);
Ірина Верещук, народна депутатка, "слуга народу";
Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;
Єлизавета Ясько, народна депутатка, "слуга народу", голова української делегації в ПАРЄ;
В'ячеслав Кириленко, ексвіцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань;
Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;
Єгор Фірсов, виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020)
Василь Онутчак, міський голова Яремча;
Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;
Андрій Зубов, російський вчений-історик;
Емануеліс Зінгеріс, член Сейму Литовської Республіки;
Наталя Гуменюк, журналістка.
Вони говорять, а вирішує народ.
Будь ласка, зачекайте...
Шустер продовжує гнути перервану в 2014 лінію про "адін нарот".
А ці лярви створюють масовку.
))
пусть сам и смотрит.... в записи !
Шавіка не дивлюсь. Про фуйла та його раьів слухати бажання теж не виникає.
Из всего этого списка россиян насчитал одного. А вот это выражение в конце: "Они говорят, а решает народ." - точно из "Рассмеши комика."
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzc4NjUxMzk1Mw%3D%3D Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
В тім-то й річ - люди вже не реаґують на маркери, від яких полу вріж та втікай. "Діти" були начебто останнім, але недавно виявила, що ніхто вже не пам'ятає, як 3 рр. тому директорка (здається) Громадського обурювалася тими, хто постить у фб "своє генетичне сміття" (дітей тобто), і який це викликало тоді скандал, - тепер вона опублікувала книжку "інтерв'ю з Криму за 2016-2019" (в т.ч. "з військовими"!!), і нормальні, здорові, недурні й не божевільні люди, в чиїх душевних чеснотах я не сумніваюсь, лепечуть, що "хотіли б це прочитати", - жодної реакції типу "а, це та фашистка, що дітей генетичним сміттям називала!".
Повний розмив бар'єрів соціально неприйнятного.
село неначе погоріло.
Агенти окупанта.
Реально 86% россіян, зараз кулуарно незадоволені, що Путін не зміг знищити Україну.
І чекають.
Хххххххххххххххххх
Да как-то пох что коцапье думает о их фюрере Путине.
А вот почему залетному пуделю Шустрику ето не пох - вопрос.
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013);
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
Ирина Верещук, народный депутат, "слуга народа";
Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва; Источник: https://censor.net/n3204670
На фоні мега зашкварів Слуг з соснами та неякісними дітьми тема розмови - "русскіє і путін".
Де хитренько проштовхуватимуть тези - "русскіє нєвіновати, оні харошіє єто все
злой волк, путін".
А гниди типу добкіна, будуть легенько намікать що і путін нічо так парєнь, а во всєм віновати "майдауни" і порошенко "развязавшие гражданскую вайну", - під 90% одобрямс в студії. Шустер відомий маніпулятор...
шустіки одні?...
На центральных телекАналах точно ни одного нет . Одни шуйстеры . ЖурнаШлюхи тоесть .
https://www.facebook.com/100009206265537/videos/2489058288077689/UzpfSTEwMDAyNTM2NjAyOTEzODo2NTk5ODc0NjgxOTAxMTU/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2764112267164780&id=100006981015136&__cft__[0]=****************************************************************************************************************-LFyDo5q7Imrh6PSH9yi_Eo6pxCRGxE85g5g1ewu&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Вы гляньте, какая прелесть. Зеленая плесень раздерибанила госрезерв, украла и продала 500 ТОНН масок. Но самая мякотка вот: "Китаю продавали по 45.000$ за тонну, Польщі по 18.700$, а Росії найдешевше - лише по 3.300$ або по 25 копійок за маску(!!!)".
Любимкам, братюнечкам кам масочки пошли по 25 копеек за штуку. А ты, украинец, мудро проголосовавший за говорящую собачку Коломойского-Медведчука, покупай по 12 грн. Это сейчас, когда бизнес нашил/завез. А в начале эпидемии по 25 грн.
Не удивлюсь, кстати, если покраденное из Госрезерва зерно тоже поехало любимкам запоребрик. Ну а что? Традиция же. Забрать у украинцев зерно - и в россиюшку, в россиюшку.»
Глава государства отметил, что у военнослужащих некоторых стран из 70-80 солдат, принимавших участие в параде, коронавирус выявили у 40-50. То есть, как минимум, у половины.