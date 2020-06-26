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ток-шоу (15) Шустер Савік (362)

Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування. АНОНС

Що насправді росіяни думають про Путіна, - на

Перше ексклюзивне опитування: чого найбільше бояться росіяни? Чи підтримують вони політику Путіна щодо України? Чи впорається влада з повінню на Західній Україні? Чому РФ намагається приватизувати перемогу у Другій світовій війні?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);

Ірина Верещук, народна депутатка, "слуга народу";

Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;

Єлизавета Ясько, народна депутатка, "слуга народу", голова української делегації в ПАРЄ;

В'ячеслав Кириленко, ексвіцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань;

Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;

Єгор Фірсов, виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020)

Василь Онутчак, міський голова Яремча;

Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;

Андрій Зубов, російський вчений-історик;

Емануеліс Зінгеріс, член Сейму Литовської Республіки;

Наталя Гуменюк, журналістка.

Вони говорять, а вирішує народ.
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Топ коментарі
+10
добкин, кравчук, саакашвили, тимошенко) Вся продажная шваль в одном месте...
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26.06.2020 18:08
+4
Вже було сьогодні.
Шавіка не дивлюсь. Про фуйла та його раьів слухати бажання теж не виникає.
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26.06.2020 18:10
+4
А Пеца?
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26.06.2020 18:11
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добкин, кравчук, саакашвили, тимошенко) Вся продажная шваль в одном месте...
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26.06.2020 18:08 Відповісти
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26.06.2020 18:10 Відповісти
Ну от скажи, - на кой мені знать що там козломорді думають про фюрера?

Шустер продовжує гнути перервану в 2014 лінію про "адін нарот".

А ці лярви створюють масовку.
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26.06.2020 18:14 Відповісти
Ну ты и ПДРС. А про это ты ничего не знаешь?

Что на самом деле россияне думают о Путине, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос - Цензор.НЕТ 401
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26.06.2020 18:37 Відповісти
И про это тоже?

Что на самом деле россияне думают о Путине, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос - Цензор.НЕТ 1562
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26.06.2020 18:39 Відповісти
Жалкое животное,дурновато хихикающее рядом с безумным карликом-убийцкй--вот твоя тимошенка настоящая. А эти лубянские картинки оставь для коллег-олигофренов,ее поклонников.
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27.06.2020 02:18 Відповісти
давай подивимся хто єсть ХУ
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26.06.2020 18:11 Відповісти
ху завжди є ху. Тільки зю досі не знає, чи можна довіряти ху, чи ні.
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26.06.2020 18:17 Відповісти
А Пеца?
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26.06.2020 18:11 Відповісти
Что на самом деле россияне думают о Путине, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос - Цензор.НЕТ 6793
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26.06.2020 18:40 Відповісти
Чета когото прропустили,НЄ??
))
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26.06.2020 18:14 Відповісти
Савка умудрился СОБРАТЬ ВСЕ УКРАИНСКОЕ ДНИЩЕ в одном месте !

пусть сам и смотрит.... в записи !
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26.06.2020 20:04 Відповісти
******.
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26.06.2020 18:09 Відповісти
Пишется с маленькой буковки, оно же недоросток.
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26.06.2020 18:29 Відповісти
Вже було сьогодні.
Шавіка не дивлюсь. Про фуйла та його раьів слухати бажання теж не виникає.
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26.06.2020 18:10 Відповісти
Что на самом деле россияне думают о Путине, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос.

Из всего этого списка россиян насчитал одного. А вот это выражение в конце: "Они говорят, а решает народ." - точно из "Рассмеши комика."
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26.06.2020 18:10 Відповісти
_Путлер - больной ублюдок, нравственный идиот и психопат, нарцисс и параноик с ЯО. Вот что главное!
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26.06.2020 18:11 Відповісти
А чем Думают- интерресней будет!!)))
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26.06.2020 18:12 Відповісти
Цікавить сюжет Шустера ;Що насправді думають українці про Зєлю;.
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26.06.2020 18:15 Відповісти
Что на самом деле россияне думают о Путине, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос - Цензор.НЕТ 6965
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26.06.2020 18:16 Відповісти
Жорстко він так про пуйла, жорстко...
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26.06.2020 18:33 Відповісти
работать надо было в свое время, стаж зарабатывать...
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26.06.2020 19:17 Відповісти
ну, от Гоменючку і спитаєте (хоч вона з хакнутого Гр вже й тово...)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzc4NjUxMzk1Mw%3D%3D Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

В тім-то й річ - люди вже не реаґують на маркери, від яких полу вріж та втікай. "Діти" були начебто останнім, але недавно виявила, що ніхто вже не пам'ятає, як 3 рр. тому директорка (здається) Громадського обурювалася тими, хто постить у фб "своє генетичне сміття" (дітей тобто), і який це викликало тоді скандал, - тепер вона опублікувала книжку "інтерв'ю з Криму за 2016-2019" (в т.ч. "з військовими"!!), і нормальні, здорові, недурні й не божевільні люди, в чиїх душевних чеснотах я не сумніваюсь, лепечуть, що "хотіли б це прочитати", - жодної реакції типу "а, це та фашистка, що дітей генетичним сміттям називала!".
Повний розмив бар'єрів соціально неприйнятного.
село неначе погоріло.
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26.06.2020 18:19 Відповісти
Якщо вже зовсім по великому рахунку,то мені абсолютно пох...що там кацапи думають. І що там звіздять персонажі у сравіка,які,замість того,щоб сидіти у тюрязі,не вилазять з телевізорів,та навчають нас жити.
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26.06.2020 18:20 Відповісти
Заради Юлі подивлюсь. Ще цікавить думка Криштафера Зануссі і члена сейма Литви. Все інше - нехай ватка дивиться.
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26.06.2020 18:29 Відповісти
Подивись своїй юлі в дупу яка зараз в об"єднаній опозиції з мертвечуком судиться з Україною.Та **** повинна сидіти в качанівці довічно.
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26.06.2020 18:40 Відповісти
Пдрс, это про тебя сказано.
Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 6373
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26.06.2020 18:44 Відповісти
Ти там руку міняй...на свою «сракату Валькірію»
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26.06.2020 18:49 Відповісти
Тимошенко та Медведчук проти анбандлінгу «Нафтогазу»: що відбувається і до чого тут «Газпром» Тримай в обідві руки **** *************.
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26.06.2020 18:55 Відповісти
ДурноВАТОе,когда картинки лубянские закончатся? Утомил безвкусным китчем про свою бахиню
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27.06.2020 02:22 Відповісти
Депутати «Батьківщини» та ОПЗЖ вимагають визнати закон про анбандлінг «Нафтогазу» неконституційним.З формальної точки зору Юлія Тимошенко, Віктор Медведчук та 45 їхніх соратників просто скористалися своїм депутатським правом вимагати в КСУ перевірки конституційності того чи іншого закону.
Агенти окупанта.
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26.06.2020 19:00 Відповісти
Перелік гостей - супер! Це точно "свобода слова" з об'єктивним висвітленням думок? Чи по сценарію об'єктивність не передбачена?
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26.06.2020 18:32 Відповісти
Серед запрошених не вистачає Стерненка, як на мене. Але Зєля тоді перекриє кисень Шустеру навіть влітку
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26.06.2020 18:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6cQszF8JM30 Стерненко вибачився, за свій негативний пост про Порошенка.
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26.06.2020 18:44 Відповісти
Вань,у тебя родители,случаем,не безработные? А то тут одна самка из выводка ,за который ты голосовал ,одну мысль подкинула...
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27.06.2020 02:26 Відповісти
Собрал один политический хлам . .Не представляю , что там можно услышать толкового .!?
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26.06.2020 18:51 Відповісти
В студії Шустера, россіянє?
Реально 86% россіян, зараз кулуарно незадоволені, що Путін не зміг знищити Україну.
І чекають.
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26.06.2020 18:37 Відповісти
Что на самом деле россияне думают о Путине, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос
Хххххххххххххххххх
Да как-то пох что коцапье думает о их фюрере Путине.
А вот почему залетному пуделю Шустрику ето не пох - вопрос.
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26.06.2020 18:39 Відповісти
Реально, это шоу еще кто то смотрит или нет?
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26.06.2020 18:40 Відповісти
Реально, от цих?

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013);
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
Ирина Верещук, народный депутат, "слуга народа";
Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва; Источник: https://censor.net/n3204670
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26.06.2020 19:24 Відповісти
По списку можно сажать сразу.
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27.06.2020 02:27 Відповісти
///
На фоні мега зашкварів Слуг з соснами та неякісними дітьми тема розмови - "русскіє і путін".
Де хитренько проштовхуватимуть тези - "русскіє нєвіновати, оні харошіє єто все злой волк, путін".
А гниди типу добкіна, будуть легенько намікать що і путін нічо так парєнь, а во всєм віновати "майдауни" і порошенко "развязавшие гражданскую вайну", - під 90% одобрямс в студії. Шустер відомий маніпулятор...
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26.06.2020 18:41 Відповісти
Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 5181
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26.06.2020 18:43 Відповісти
Кремлевский ГестаПоц отличился в Ливии,увалил кучу металлолома и Хмырей ЧВК в хлам....,хорошая работа султана Эрдогана...стоит обсудить у Шустера.....
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26.06.2020 18:43 Відповісти
Да кому это нахрен нужно ? ЗАЧЕМ украинцам мнение какой то кацапни , о своём ***** . ?? Шуйстер , тебе больше заняться нечем ? .
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26.06.2020 18:44 Відповісти
Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 9983
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26.06.2020 18:44 Відповісти
Лучше этот вопрос обсудить на цензоре, а то шо-то много поклонников Нелоха42 не могут ответить на вопрос "как зовут фюрера русни?". Не могут "почему-то" выдавить из себя слово *****.
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26.06.2020 18:45 Відповісти
сцавик со своей программой "а шо там у братушек?"
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26.06.2020 18:45 Відповісти
В Україні ,шо нема ні ведучих .ні журналістів?
шустіки одні?...
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26.06.2020 18:47 Відповісти
Увы ,, их действительно нет . ! Ну почти - нет . .
На центральных телекАналах точно ни одного нет . Одни шуйстеры . ЖурнаШлюхи тоесть .
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26.06.2020 18:55 Відповісти
На РАБссии 7 Путлеров...,Александр Невзоров каже, хватит на весь 21 век...Он прав... Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 6132
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26.06.2020 18:48 Відповісти
После первого числа ***** будет править еще лет этак 300 пока двойники не закончатся.
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26.06.2020 19:17 Відповісти
Славік, біднятко, думає, що москалі вміють думати. Невиправний оптиміст, не інакше...
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26.06.2020 18:50 Відповісти
Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 2797
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26.06.2020 18:52 Відповісти
Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 4412
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26.06.2020 18:54 Відповісти
Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 9134
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26.06.2020 18:55 Відповісти
хахлушка....
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26.06.2020 18:55 Відповісти
Один мудрый человек сказал о хохлах . Гениальней и не скажешь . .
https://www.facebook.com/100009206265537/videos/2489058288077689/UzpfSTEwMDAyNTM2NjAyOTEzODo2NTk5ODc0NjgxOTAxMTU/
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26.06.2020 19:03 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__cft__[0]=****************************************************************************************************************-LFyDo5q7Imrh6PSH9yi_Eo6pxCRGxE85g5g1ewu&__tn__=-UC%2CP-R Светлана Самборска

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2764112267164780&id=100006981015136&__cft__[0]=****************************************************************************************************************-LFyDo5q7Imrh6PSH9yi_Eo6pxCRGxE85g5g1ewu&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Вы гляньте, какая прелесть. Зеленая плесень раздерибанила госрезерв, украла и продала 500 ТОНН масок. Но самая мякотка вот: "Китаю продавали по 45.000$ за тонну, Польщі по 18.700$, а Росії найдешевше - лише по 3.300$ або по 25 копійок за маску(!!!)".

Любимкам, братюнечкам кам масочки пошли по 25 копеек за штуку. А ты, украинец, мудро проголосовавший за говорящую собачку Коломойского-Медведчука, покупай по 12 грн. Это сейчас, когда бизнес нашил/завез. А в начале эпидемии по 25 грн.

Не удивлюсь, кстати, если покраденное из Госрезерва зерно тоже поехало любимкам запоребрик. Ну а что? Традиция же. Забрать у украинцев зерно - и в россиюшку, в россиюшку.»
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26.06.2020 18:54 Відповісти
Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 9301 У Путлеров уши то у всех разные,не видят это только ИДИОТЫ...
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26.06.2020 18:54 Відповісти
Какая нам разница что думают "россеяне"? Нехай им тут шастать
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26.06.2020 18:54 Відповісти
Пи#дить не мешки ворочать...
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26.06.2020 18:55 Відповісти
Плевать что они себе думают.
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26.06.2020 18:58 Відповісти
Савик Шустер на гачку у Ахметки.потому там Королевская ,вилоносец,Бойко и другие рыги из передачи в передачу.Дань за предоставленный эфир.Моё такое мнение.Реанимировал даже жирную Дупу.Они давно должны зарасти на политическом цвинтаре.
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26.06.2020 19:01 Відповісти
Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 6104и вы хотите сказать что это один народ? Илья Репин без ошибки определил где холопье...,а где НАРОД
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26.06.2020 19:02 Відповісти
Типа одни работают, другие развлекаются?
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26.06.2020 19:12 Відповісти
Бараны работают,а козаки со србуей защищают себя,жен детей и стариков, от того быдла рюсскага ПРОЛЕТАЙрята сраного РАБотники РАБсии пля
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26.06.2020 19:25 Відповісти
Что то помнится лапотники разогнали вяликих воинов по степи как цыганский табор. А потом подумали - часть собрали и отправили служить ближе к Кавказу. Правда? Или брешут историки?
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26.06.2020 19:28 Відповісти
Ото завдяки от таким то Олегам Петренкам...
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26.06.2020 20:30 Відповісти
После поездки на военный https://sprotyv.info/analitica/gostej-putina-na-ego-fetish-shou-s-paradom-s-kazhdym-dnem-vse-menshe парад в Россию президент Молдовы Игорь Додон решил самоизолироваться в своей резиденции в Холерканах, поскольку у многих военнослужащих, участвовавших в военном параде, выявили коронавирус. Об этом он сказал в эфире телепрограммы «Президент отвечает», https://ghall.com.ua/2020/06/26/v-moskovskom-parade-uchastvovalo-bolshoe-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-soldat-prezident-moldovy/ сообщает ресурс Guildhall со ссылкой на телеканал TV8.
Глава государства отметил, что у военнослужащих некоторых стран из 70-80 солдат, принимавших участие в параде, коронавирус выявили у 40-50. То есть, как минимум, у половины.
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26.06.2020 19:11 Відповісти
...троЛі...
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26.06.2020 19:30 Відповісти
ваня - тебе нужно где-то достать себе мозг
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26.06.2020 19:40 Відповісти
Йому оно і спинного встачає. Срати.
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26.06.2020 20:32 Відповісти
Путина трольня негодуе,Савик не пригласил солнцеликого "гетмана",сразу ведро помоев и не журналист.А то что на прямом визиты бойка зажопинца освещают по полной,на это конечно верх журналистики)))
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26.06.2020 20:06 Відповісти
Шустрик має громадянство Італії і вже десять років не вилазить з українського інформ. простору ну набрид ,як так званий реформатор Саакашвілі і незаміний Аваков.
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26.06.2020 20:06 Відповісти
У шустрого еще и гражданство Канады.
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26.06.2020 22:15 Відповісти
 
 