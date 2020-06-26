СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины

Оперативники Службы безопасности Украины зафиксировали факты незаконной вырубки лесов, которая могла привести к экологической катастрофе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Ивано-Франковской области.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной порубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что в июне на западной Украины выпало осадков сверх нормы. Причины и предпосылки затоплений изучаются.

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"По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти", - сказано в сообщении.

Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса.

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