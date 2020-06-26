СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины
Оперативники Службы безопасности Украины зафиксировали факты незаконной вырубки лесов, которая могла привести к экологической катастрофе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Ивано-Франковской области.
"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной порубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", - сказано в сообщении.
В СБУ отмечают, что в июне на западной Украины выпало осадков сверх нормы. Причины и предпосылки затоплений изучаются.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Перевернутые машины, разрушенные дома и затопленные улицы: как приходит в себя после паводка поселок Ланчин, который вчера посетил Зеленский. ФОТОрепортаж
"По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти", - сказано в сообщении.
Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса.
Также на Цензор.НЕТ: Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дожди идут от вырубаного леса (странно что в Сахаре их мало там леса вообще нет). А лес вырубал Порошенко. Профит - дело в ГБР
І ще. Для вас головне не еко-катастрофа, не "лисі" Карпати, не знищені бидло-елітою ліси, а те щоб у цьому не звинуватили "сивочолого "батька нації"?
І ваша ботоферма вкупі з оцими ідіотськими справами "про екоцид" дає наглядну картину просування темника)
У вирубці лісів винуваті не президенти а таке от тупе малоосвічене бидло як ти, впевнене що йому всі кругом винні. Таке саме бидло копає бурштин, ловить електровудками рибу і винуватий в нього хто завгодно але не він. От в твоєму вутломозкому випадку винуваті президенти, неважливо які. Подивись на себе з боку...
До речі про природознавство: екваторіальні ліси (джунглі) під час сезону дощів... Ну ніяк кількість дерев там не впливає на кількість опадів! (з року в рік)
Кстати, очень давно в журнале "Всесвіт" писали, что вокруг очень больших водохранилищ в радиусе до 200км наоборот количество осадков снижается из-за того что испарения с них далеко не сразу конденсируются в дождевые облака, а только через какое-то время и растояние.
Пути
господниприроды неисповедимы (если её матчастью не интересоваться)
Якщо випало більше, ніж земля може втримати, то сповзе все. Здається в Греції (чи може в Італії) є поселення, яке поповзло лише тому, що туди провели централізоване водопостачання. Кількість дерев не зменшувалась, а от воду з ґрунту перестали відбирати (колодязі перестали бути потрібні). В решті решт та вода зрушила селище (чи містечко - не пам'ятаю) у низ по горі...
Ты наверно не знаеш всю подноготную этого кагала.
Под видом дров из Украины для нужд европейских производителей мебели экспортируется качественная древесина. При этом наибольшими экспортерами являются государственные лессовхозы, которые контролируются людьми, близкими к генпрокурору Луценко.
Об этом говорится в опубликованном сегодня расследовании издания «Наші гроші».
https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D1%83.html
Не, ну а шо он дожди насылает?
- Там де стіна Кролика.