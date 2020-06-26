Заведения общепита и развлекательной сферы на Волыни будут закрываться в 22:00, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела в Волынской области дополнительные противоэпидемические меры.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация складывается не самая лучшая, поэтому мы вынуждены ввести дополнительные карантинные меры. Кроме того, необходимо усилить и проверки на соблюдение карантинных требований, особенно это касается баз отдыха, которые, несмотря на запрет, работают", - отметил глава Волынской ОГА Юрий Погуляко.

Было принято решение ограничить время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной сферы до 22:00 и обеспечить дополнительные единицы транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во времена пиковой нагрузки.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина. СПИСОК

Как сообщалось, Волынская область не перешла к следующему этапу послаблений противоэпидемических мероприятий, так как на протяжении последних недель там фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Также с 22 июня 2020 года на территории Волыни усилены противоэпидемические мероприятия путем запрета:

- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

- осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

- проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

- работы дошкольных учебных заведений.

Также на Цензор.НЕТ: Эпидситуация в Киеве ухудшилась. Мы все ближе к решению о возвращении к строгим ограничениям, - Кличко

Деятельность учреждений общественного питания разрешена на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешается деятельность по предоставлению услуг по осуществлению адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.