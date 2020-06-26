RAB-тариф поможет создать "умную" энергетическую инфраструктуру, - СМИ

RAB-тариф путем создания стимулов для инвестиций в электросети поможет развивать "умную" систему электроснабжения в Украине (Smart Grid). Это подтверждает опыт европейских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказывается в статье посвященной внедрению стимулирующего тарифа в Украине.

Отмечается, что RAB-тариф позволяет европейским странам инвестировать в модернизацию сетей. Так, в Италии "умные" сети (Smart Grid) покрывают почти всю страну. Умные счетчики стоят у 100% потребителей. Для сравнения: в Украине у 10%. Умные счетчики позволяют потребителям самостоятельно управлять своим потреблением электроэнергии, например, в большей степенью пользоваться энергоемкими бытовыми приборами ночью по низкому ночному тарифу.

"Шестнадцать стран Евросоюза запланировали поставить умные счетчики в 80% домов до конца 2020 года. В четырнадцати из этих стран действует RAB-регулирование, в двух (Люксембурге и Греции) — гибридное", - отмечают журналисты.

Сейчас при аварийной ситуации компании не могут ликвидировать аварию достаточно быстро, что приводит к длительному отсутствию света. Развитие Smart Grid поможет сделать энергосистему эффективной - при аварии сеть переключает потребителя на резервное снабжение, а энергетики не будут вручную искать место аварии. "Скорее всего, человек этого даже не заметит. Зато компания-оператор увидит место аварии благодаря цифровому диспетчерскому управлению и датчикам, отправит туда ремонтников", - отмечается в материале РБК. Сегодня украинцы часами сидят в темноте пока аварийщики ликвидируют последствия аварий.

Для того, чтобы RAB-тариф был эффективным и выполнил задачу диджитализации электросетей он должен быть внедрен по европейской практике, отмечено в спецпроекте.

"Система RАВ-регулирования в большинстве стран Европы основывается на том, что все активы операторов системы распределения не делятся на базы. Существует единая база и единая ставка возврата инвестиций, которая равна средневзвешенной стоимости капитала" - цитируют ОС "Умные электросети Украины".

Напомним, ранее энергоэксперт Сергей Чех отмечал, что отсутствие стимулов для инвесторов, включая устаревший и экономически неэффективный метод тарифообразования "Расходы+", привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии и низкому уровню качества электроснабжения.

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