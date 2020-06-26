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хабар (4639) Кіровоградщина (532) Балонь (20)

Повідомлено про підозру в хабарництві очільнику Кіровоградської ОДА Балоню і його спільникові, - САП

Повідомлено про підозру в хабарництві очільнику Кіровоградської ОДА Балоню і його спільникові, - САП

26 червня за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА, викритих на одержанні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - говориться в повідомленні.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.

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Голову ОДА та його пособника затримали одразу після одержання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень. Попередньо зафіксовано факт отримання ними першого траншу грошей - 100 тис. гривень.

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голову Кіровоградської ОДА Балоня затримано на вимаганні 1,8 млн хабаря.
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Кировоградскому смотрящему кинули предъяву за крысятничество, бо мутил свои интересы в обход криворожской братвы и главного пахана. За такой косяк Чинарик сказал, шо спросит как с гада. Так шо баланду Балонь будет шамать дырявым веслом, падла буду.
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26.06.2020 19:37 Відповісти
А толку в том подозрении? Пока будут расследовать - он взяток надает. Там надо сразу садить.
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26.06.2020 19:37 Відповісти
Єто скоко ж он сам за должность заплатил если по 2 миллиона с подчиненних брал?)
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26.06.2020 19:38 Відповісти
Наконец-то застукали Кировоградского чи Криворожского (бо все нормальные люди в Украине эти два города путают). А призидент-нистриляйка любитель красивых путинских глаз в каком из этих городов городе родился, в Кривом Роге или в Кировограде ?
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26.06.2020 19:52 Відповісти
Похоже брат Ермака был не в курсе
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26.06.2020 20:39 Відповісти
Щас Вовк будет выть про политическое преследование правосудия. Даю два-три часа на реакцию.
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17.07.2020 18:45 Відповісти
 
 