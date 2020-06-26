Повідомлено про підозру в хабарництві очільнику Кіровоградської ОДА Балоню і його спільникові, - САП

26 червня за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА, викритих на одержанні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - говориться в повідомленні.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.

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Голову ОДА та його пособника затримали одразу після одержання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень. Попередньо зафіксовано факт отримання ними першого траншу грошей - 100 тис. гривень.

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голову Кіровоградської ОДА Балоня затримано на вимаганні 1,8 млн хабаря.