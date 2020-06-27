19 населених пунктів постраждали від повені на Закарпатті, на відновлення потрібно 176 млн грн

Попередня вартість інфраструктурних втрат від паводків у Закарпатській області, де постраждали 19 населених пунктів, становить понад 176 млн грн.

Про це голова обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Петров повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Через сильні опади негативних наслідків стихії зазнали 19 населених пунктів у 9 районах області, з яких найбільше постраждали Міжгірський, Рахівський, Тячівський та Хустський райони. Затоплено (підтоплено): 535 домогосподарств; 90 га пасовищ", - написав Петров.

Він зазначив, що на сьогодні в області пошкоджено 30 автодоріг комунальної власності; 4 ділянки автодоріг державної власності; 2 підвісні мости; 8 мостів (мостових переходів) і 3 дерев'яні мости. Також зруйновано 6 підвісних мостів, 15 мостових переходів, 26 об'єктів у водному господарстві.

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"За попередніми підрахунками для відновлення пошкоджених об'єктів необхідні кошти в сумі 176,3 млн грн", - зазначив голова ОДА.

Регіональна комісія прийняла рішення визнати ситуацію в області надзвичайною ситуацією регіонального рівня і направити документи в Кабінет міністрів України.