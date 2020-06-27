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Новини Паводки на Західній Україні
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Закарпаття (1998) ОДА (1623) паводок (233) збитки (1375) збиток (95) Петров Олексій (17)

19 населених пунктів постраждали від повені на Закарпатті, на відновлення потрібно 176 млн грн

19 населених пунктів постраждали від повені на Закарпатті, на відновлення потрібно 176 млн грн

Попередня вартість інфраструктурних втрат від паводків у Закарпатській області, де постраждали 19 населених пунктів, становить понад 176 млн грн.

Про це голова обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Петров повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Через сильні опади негативних наслідків стихії зазнали 19 населених пунктів у 9 районах області, з яких найбільше постраждали Міжгірський, Рахівський, Тячівський та Хустський райони. Затоплено (підтоплено): 535 домогосподарств; 90 га пасовищ", - написав Петров.

Він зазначив, що на сьогодні в області пошкоджено 30 автодоріг комунальної власності; 4 ділянки автодоріг державної власності; 2 підвісні мости; 8 мостів (мостових переходів) і 3 дерев'яні мости. Також зруйновано 6 підвісних мостів, 15 мостових переходів, 26 об'єктів у водному господарстві.

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"За попередніми підрахунками для відновлення пошкоджених об'єктів необхідні кошти в сумі 176,3 млн грн", - зазначив голова ОДА.

Регіональна комісія прийняла рішення визнати ситуацію в області надзвичайною ситуацією регіонального рівня і направити документи в Кабінет міністрів України.
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Топ коментарі
+3
Кому нужно ? Чем меньше автодорог уцелело , тем меньше леса вывезут .
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26.06.2020 19:51
+3
тут главное за руками следить.. а то на разных уровнях требуются разное количество миллионов (а в результате, пока дойдет до нужд в пострадавших населенных пунктах.. так вообще кроме резиновых сапог (и то снятых с кого-то) шиш что оставят)
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26.06.2020 19:56
+3
19 населенных пунктов пострадали от паводков на Закарпатье, на восстановление нужно 176 млн грн - Цензор.НЕТ 8734

..
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26.06.2020 20:11
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Кому нужно ? Чем меньше автодорог уцелело , тем меньше леса вывезут .
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26.06.2020 19:51 Відповісти
***... Дыра безразмерная. Может, им ЕС поможет? Они ж там клубнику собирают и недорого берут.
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26.06.2020 19:54 Відповісти
Ивропа нам поможет!
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26.06.2020 19:54 Відповісти
тут главное за руками следить.. а то на разных уровнях требуются разное количество миллионов (а в результате, пока дойдет до нужд в пострадавших населенных пунктах.. так вообще кроме резиновых сапог (и то снятых с кого-то) шиш что оставят)
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26.06.2020 19:56 Відповісти
лісовози хай скинуться. в них кури в золоті ходять
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26.06.2020 20:02 Відповісти
зарплата коболева за год, вместе со всеми надбавками- 124 миллиона, это нормально? не верите -погуглите, за 1,5 года, зарплаты этого мародера, можно всю область отремонтировать
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26.06.2020 20:06 Відповісти
Може нехай скинуться ті, що нажилися на вирубці Карпат? Мені ще оплачувати моральну шкоду бурштинокопачам, за те, що вони не в змозі збирати ягоди і гриби у винищених лісах.
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26.06.2020 20:07 Відповісти
19 населенных пунктов пострадали от паводков на Закарпатье, на восстановление нужно 176 млн грн - Цензор.НЕТ 8734

..
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26.06.2020 20:11 Відповісти
Як мило, влада маріонеток, яка залізла в борги 82 млрд доларів, яка вбила економіку роздає кошти, які вона так і не заробила. Міністр Аваков зі своїми дармоїдам нацгвардійцями обіцяє сотні мільйонів коштів на ліквідацію того, що він і його поліціно-есбеушна мафія кришувала і давала зелене світло фурам лісовирубувачів і вивезла діловий ліс в невідомому напрямку. Результатом дії цих київських і місцевих упирів і стало затоплення.
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27.06.2020 06:56 Відповісти
Хрен им в задницу а не 176 млн! Они твари свои же леса вырубывали и продавали за границу,а теперь им помощь!? Пускай достают из под подушек деньги от продажи вырубленных лесов,и восстанавливаются.
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27.06.2020 07:47 Відповісти
 
 