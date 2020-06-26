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арешт (2497) Муждабаєв (20)

Російський суд заочно заарештував журналіста Муждабаєва

Російський суд заочно заарештував журналіста Муждабаєва

Суд у Москві санкціонував арешт журналіста, заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, якого в Росії звинувачують у закликах до тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс"

Російський суд задовольнив клопотання слідчого про обрання Муждабаєву запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно.

Термін арешту у вигляді двох місяців має обчислюватися з моменту затримання журналіста на території РФ або його екстрадиції в країну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за "тероризм"
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Топ коментарі
+16
Пук в лужу от кремлефашистов. Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы ездить в ********.
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26.06.2020 19:53
+13
Айдер молодець! Ну і звичайно - Смерть російським окупантам Бажаю москалям, щоб Москва знову згоріла!
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26.06.2020 20:06
+10
у зебилов и кацапов и враги общие
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26.06.2020 19:55
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Пук в лужу от кремлефашистов. Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы ездить в ********.
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26.06.2020 19:53 Відповісти
Айдер достойный, смелый, честный, порядочный журналист, а такие люди ненавистны кацапским сатанистам, их колбасит и плющит от таких людей. Айдер бесит бесов и это отличный признак его человечности.
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26.06.2020 20:57 Відповісти
у зебилов и кацапов и враги общие
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26.06.2020 19:55 Відповісти
Тобі особисто обіцяв,чи хтось переказував тобі в омерику?
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26.06.2020 20:00 Відповісти
в Рашке своя шиза.. а у нас Генпрокуратура и ГБР сходят с ума по своему..
Российский суд заочно арестовал журналиста Муждабаева - Цензор.НЕТ 8195
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26.06.2020 19:59 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1275821457961111552 24 июн.

Слідчі Головного слідчого управління ДБР, за процесуального керівництва прокурорів ОГП, повідомили про підозру колишньому Президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім Міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В.
Вони підозрюються у вчиненні державної зради

https://twitter.com/dneprlena/status/1275821457961111552
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26.06.2020 20:00 Відповісти
Российский суд заочно арестовал журналиста Муждабаева - Цензор.НЕТ 5579
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26.06.2020 20:04 Відповісти
Айдер молодець! Ну і звичайно - Смерть російським окупантам Бажаю москалям, щоб Москва знову згоріла!
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26.06.2020 20:06 Відповісти
А нам треба заочно арештувати Скабєєву.
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26.06.2020 20:11 Відповісти
Какая там соСкаБеева ? Тут хотя бы кремлёвскую 5ю колону в Украине - ************ арестовать !
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26.06.2020 21:02 Відповісти
за это украинский суд должен арестовать московского судью
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26.06.2020 20:11 Відповісти
Муждабаеву похоже пора на лыжи становиться-при определённых обстоятельствах зелёные могут выдать на "раз-два"
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26.06.2020 20:13 Відповісти
Кстати , что мешает ГПУ открьіть дело против Соловьева(Жириновского , Симоньян и т.п.) за призьівьі к войне с Украиной , к применению ЯО , к захвату украинских городов и областей? А суду оперативно рассмотреть ходатайство ГПУ и избрать меру пресечения в виде ареста. Тут же обратится к РФ с требованием об єкстрадиции и в Интерпол - о розьіске.
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26.06.2020 20:14 Відповісти
Ще кілька років тому про це тут писав... Особливо проти Соловйова треба справу, бо в нього вілла в Італії (до речі недалеко від вілли Зе).
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26.06.2020 20:25 Відповісти
С одного счета лубянского купленные?
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27.06.2020 01:45 Відповісти
Пора аналогичное решение выкатывать нам и по Киселеву с Пометом! С подачей в ИНТЕРПОЛ.
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26.06.2020 20:32 Відповісти
Мои поздравления Айдер! Этот высочайшее признание.
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26.06.2020 20:46 Відповісти
Завтра бубочка ради рейтинга возьмет и обменяет Муждабаева на какого-нибудь алкаша из ДНР
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26.06.2020 20:56 Відповісти
К счастью тут бубочка безсилен, Айдер гражданин Украины. Хотя, дибилов недооценивать не стоит.
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26.06.2020 21:02 Відповісти
То же мне, проблема для бубочки? Цемах тоже гражданин Украины, и что, это помешало его обменять? И выкрасть могут. Скажут - сам границу пересек, не законно, естественно. Ну, все по методичкам.
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27.06.2020 20:34 Відповісти
Это будет перебор даже для него. Хотя это сейчас. Что будет через пару месяцев, кто его знает.
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27.06.2020 21:34 Відповісти
только в рашистком рейхе такое воевать в украине и заводить дела а навальный гуляет по парашке не сидит как так
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26.06.2020 21:52 Відповісти
Я говорил и говорю - Вижу время, когда флаг Крымских татар, Украины и Чечни встанет над масквой
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26.06.2020 21:58 Відповісти
А український суд в унісон з рашистським наочно пресує Дугарь, Антоненко, Кузьменко, Порошенко, Стерненко...
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26.06.2020 22:46 Відповісти
 
 