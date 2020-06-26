Російський суд заочно заарештував журналіста Муждабаєва
Суд у Москві санкціонував арешт журналіста, заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, якого в Росії звинувачують у закликах до тероризму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс"
Російський суд задовольнив клопотання слідчого про обрання Муждабаєву запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно.
Термін арешту у вигляді двох місяців має обчислюватися з моменту затримання журналіста на території РФ або його екстрадиції в країну.
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Слідчі Головного слідчого управління ДБР, за процесуального керівництва прокурорів ОГП, повідомили про підозру колишньому Президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім Міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В.
Вони підозрюються у вчиненні державної зради
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