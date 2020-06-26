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Facebook (722) Кулеба Дмитро (3604)

Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv при позначенні української столиці, - Кулеба

Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv при позначенні української столиці, - Кулеба

Соціальна мережа Facebook офіційно перейшла до використання Kyiv при позначенні української столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 червня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше, якщо ви хотіли позначити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Відтепер це буде Kyiv - адреси та місця, в яких згадується столиця України, використовуватимуть саме таку транслітерацію з української, а не російської мови", - пояснив міністр.

За його словами, те саме стосується і відміток відвідуваних місць.

"Користувачі бачитимуть першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev", - сказав Кулеба.

Також він зазначив, що виставлені раніше теги і позначки ще існують, оскільки їх не можна поміняти "заднім числом".

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Топ коментарі
+7
Моксель звідти й не виповзав
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26.06.2020 20:38
+6
Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9768
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26.06.2020 20:15
+6
Особливо мене тішить ситуація, коли ті, що з "чєлюстью", кажуть "нужно расставить все точки над и"... А найбільшу радість приносить запитання у відповідь: "над якою "И"?"
Чого тіко я не вислухав у відповідь!
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26.06.2020 20:50
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долго,долго шёл
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26.06.2020 20:13 Відповісти
Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9768
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26.06.2020 20:15 Відповісти
Перемога!
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26.06.2020 20:21 Відповісти
Перемога правди.
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26.06.2020 20:26 Відповісти
ДО Ж...ПЫ!
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26.06.2020 20:35 Відповісти
Моксель звідти й не виповзав
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26.06.2020 20:38 Відповісти
Это маленькая, но победа! Слава Украине!
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26.06.2020 20:39 Відповісти
-Добрый день,Это СБУ ?
-Да.
-Мой сосед говорит по русски !!!
- А Вы почему говорите по русски ?
- А Вы ?
- Слава Украине !!!
- Героям слава!!!
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26.06.2020 20:41 Відповісти
Особливо мене тішить ситуація, коли ті, що з "чєлюстью", кажуть "нужно расставить все точки над и"... А найбільшу радість приносить запитання у відповідь: "над якою "И"?"
Чого тіко я не вислухав у відповідь!
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26.06.2020 20:50 Відповісти
Это выражение - калька с французского «mettre les points sur les i et les barres sur les t». Проникновение этого образа в русский язык связано с тем, что в старой русской орфографии применялась буква «и десятеричное», сходная по начертанию с французской «i».
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27.06.2020 04:37 Відповісти
Фейсбук - антиукраїнський ресурс , блокують і видаляють патріотів(Азов , Айдар) . Порядні люди фейсбуком не користуються .
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26.06.2020 21:06 Відповісти
Именно так. Пусть поклонники кацапии пользуются е*лолицом
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26.06.2020 21:13 Відповісти
Но пуцкие чалюсти говорят "Куев". На большее их обезьяньи мозги не способны.
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26.06.2020 22:45 Відповісти
ПОРА ЦУКЕРБЕРГУ ОПЕРАТИВКИ ДОБАВИТЬ ,А ТО ТОРМОЗИТ !!!
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27.06.2020 00:48 Відповісти
Там касперский всю память занял
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27.06.2020 01:42 Відповісти
а може просто хуцпу відключити
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27.06.2020 07:29 Відповісти
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29.06.2020 14:57 Відповісти
Це ЧУДОВО!! але і в Україні з географічними назвами вітбуваються ДУЖЕ ДИВНІ РЕЧІ і досі існують"кіровоґадська та дніпропердовська" області... Хоча шмарклі мають "монобільшість" і могли б ДАВНО ВЖЕ ПЕРЕІМЕНУВАТИ ті області... а в ДНІПРІ банда марамоїв на чолі з головою міськради філатовим ВПЕРТО перекручує назву міста Д Н І П Р О в якийсь дуркуватий сленг ґапоти 70х-"днєпґ" а президент та його оточення роспатякують про якихось "мерів-ґубіґнатарів" Ш О Ж Ц Е ТАКЕ як не свідоме паплюження ДЕРЖАВНОЇ МОВИ та порушення антикамуняцьких законів?
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27.06.2020 07:27 Відповісти
 
 