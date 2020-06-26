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Місцевих журналістів не пустили до Зеленського через коронавірус, - Херсонська ОДА

Місцевих журналістів не пустили до Зеленського через коронавірус, - Херсонська ОДА

У Херсонській облдержадміністрації відсутність акредитації для місцевих ЗМІ на візит Зеленського пояснили коронавірусом.

Пояснення опубліковано на сторінці ОДА в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулась чудова та значуща пресподія для Херсонської області за участю президента України та представників уряду", - сказано в повідомленні.

"У зв’язку зі збільшенням числа випадків захворювання на COVID-19 та щоденну фіксацію антирекордів інфікувань кількість присутніх представників ЗМІ на заході була обмежена. Ми були вимушені сфокусуватись на медіаканалах, які мають більше поширення та охоплюють більшу аудиторію. Було зроблено акцент на зареєстрованих ЗМІ, тому що це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики та журналістської етики", - стверджують в ОДА.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні херсонські ЗМІ влаштували бойкот візиту в регіон президента Володимира Зеленського. Видання почали публікувати сатиричні новини про президента або порожні сторінки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського
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Топ коментарі
+46
та є....

Местных журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса, - Херсонская ОГА - Цензор.НЕТ 2018
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26.06.2020 20:19
+31
https://twitter.com/P22067877
https://twitter.com/P22067877

Колбаса по 2.20

@P22067877

·https://twitter.com/P22067877/status/1276417840975941632 9 ч

Стоило только назвать ребенка в честь ЗЭ и понеслась - наводнения, землетрясения
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26.06.2020 20:16
+30
Местных журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса, - Херсонская ОГА - Цензор.НЕТ 6001
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26.06.2020 20:26
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т.е местный коронавирус очень отличается от столичного? или шо???
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26.06.2020 20:48 Відповісти
нарiду запрещается:
- смотреть на величайшего без телевизора;
- смотреть как слуги стругают корабельную сосну;
- смотреть как дальнобойщики "взвешивают" зе.
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26.06.2020 20:49 Відповісти
Местных журналистов не пустили к
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26.06.2020 20:52 Відповісти
Да чего уж там:негласно сформирован пул придворных жополизов из СМИ которые "соблюдают журналистские стандарты
" ну т.е "правильно" доносят до народа новости.Скоро будет "Один в один" в смысле никакой разницы между бубочкой и российским обнулителем
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26.06.2020 21:09 Відповісти
Я бы на месте жителей Херсона напрягся. Осел апокалипсиса ничего хорошего привезти не может
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26.06.2020 21:12 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3837466386269666&set=p.3837466386269666&type=3&eid=ARBVFcmdb_ozkMtZLC4aTPpW1pEtpDJ6
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26.06.2020 21:22 Відповісти
Місцевих журналістів не пустили до Зеленського через коронавірус, - Херсонська ОДА - Цензор.НЕТ 1295
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26.06.2020 21:24 Відповісти
Важливе питання до порохолюбів: це уже обіцяний вами весь останній рік РЕВАНШ чи ще нє? Уточніть, а то у мене ще методички немає
Основний інформаційний ТВ-канал регіонала-олігарха Порошенко висвітлює регіональні передвиборчі піар-поїздки іншого регіонала - Бойко.

https://twitter.com/olegperviy17/status/1276503457868865536/photo/1
Місцевих журналістів не пустили до Зеленського через коронавірус, - Херсонська ОДА - Цензор.НЕТ 6927
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26.06.2020 23:40 Відповісти
а це вже перемоги зеленої плісняви? Чи ще почекати декілька років?
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27.06.2020 01:06 Відповісти
А чего ж ты,ботва зеленая.на форум без методички вылезла?
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27.06.2020 08:35 Відповісти
Новости показывают новости, странно, да?
Хотя подпись снизу мне не нравится! Может на правах рекламы?
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27.06.2020 11:08 Відповісти
В Херсоне за весь карантин было выявлено 15 случаев Ковид . За последний месяц ро области не больше 20 случаев . Гнилая отмазка .Бояться что бы царю нихто вопросов не позадавал почему Херсонская область это задний проход Украины.
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26.06.2020 21:26 Відповісти
зелена муха повинна відкладати яйця в тиші
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26.06.2020 21:26 Відповісти
Ну под кайфом прэзыдент. Что вы все пристали к ослу.
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26.06.2020 21:59 Відповісти
Боялись заразить журналистов медвежий болезнью презика.
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26.06.2020 22:05 Відповісти
Смердить гнилою відмазкою сцикуна.
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26.06.2020 22:34 Відповісти
Очень интересно узнать, кто же в Херсонской ОГА является высоким спецом "профессионализма, соблюдения стандартов журналистики и журналистской этики"?!
Примитивная форма местечкового запрета на профессию!
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26.06.2020 22:37 Відповісти
придурки.. в Херсоні немає вірусу..
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26.06.2020 23:25 Відповісти
Если взять во внимание, тот факт что в Херсонской области один из самых низких уровней заболевания коронавирусом по Украине (по официальной статистике), то "официальная отмазка" выглядит, мягко говоря глупо... Или "текст по дебильному написан?"
P.s. Или это пытались защитить журналистов от возможно зараженных "столичных гостей"?)
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27.06.2020 01:49 Відповісти
Оправдание деблное, стандартное. Мендель-стайл. Она и писала.
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27.06.2020 08:44 Відповісти
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