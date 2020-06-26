НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вопреки протесту всех участников рынка намерена инициировать повышение тарифа на передачу электроэнергии госкомпанией "Укрэнерго" в 2 раза, что приведет к подорожанию электроэнергии для всех предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления НКРЭКУ согласовала на заседании 26 июня.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, регулятор намерен принять решение именно о повышении тарифов Укрэнерго вдвое 11 июля. При этом до этой даты игроки рынка и депутаты могут передавать свои предложения, которые помогут избежать такого повышения тарифов для "Укрэнерго", а затем и промышленности.

"Мы открыты, слушаем и если увидим источники для улучшения тарифной ситуации - мы будем только "За", - подчеркнул Тарасюк.

Напомним, НКРЭКУ планировало 24 июня рассмотреть вопрос о повышении тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в 4 раза с августа 2020 года. Такое решение регулятор инициировал якобы из-за подписания меморандума между Кабмином и инвесторами в зеленую энергетику, но при этом оно существенно повышает тарифы на электроэнергию для промышленности.

На данную инициативу резко негативно отреагировало Министерство энергетики, все ключевые потребители электроэнергии – предприятия, металлургические заводы, а также энергетические компании. После этого НКРЭКУ перенесло заседание на 26 июня и все равно предложило повысить тариф "Укрэнерго", но уже в 2 раза.

Как заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением.

По ее мнению, пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" должен происходить в последнюю очередь, когда будут исчерпаны все другие возможности. Она считает, что повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения.

При этом в компании ДТЭК выступили против кратного повышения тарифов "Укрэнерго" и назвали действия НКРЭКУ провокацией с целью создания конфликта промышленности с энергетическими предприятиями. По словам генерального директора компании Д.Трейдинг (входит в ДТЭК) Виталия Бутенко, попытка повысить тариф "Укрэнерго" инициируется для того, чтобы навредить меморандуму между Кабинетом министров Украины и инвесторами в зеленую энергетику, ставшего основой для законопроекта №3658, который снижает зеленые тарифы и решает проблему споров государства с иностранными инвесторами.