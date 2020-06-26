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НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников

НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вопреки протесту всех участников рынка намерена инициировать повышение тарифа на передачу электроэнергии госкомпанией "Укрэнерго" в 2 раза, что приведет к подорожанию электроэнергии для всех предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления НКРЭКУ согласовала на заседании 26 июня.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, регулятор намерен принять решение именно о повышении тарифов Укрэнерго вдвое 11 июля. При этом до этой даты игроки рынка и депутаты могут передавать свои предложения, которые помогут избежать такого повышения тарифов для "Укрэнерго", а затем и промышленности.

"Мы открыты, слушаем и если увидим источники для улучшения тарифной ситуации - мы будем только "За", - подчеркнул Тарасюк.

Напомним, НКРЭКУ планировало 24 июня рассмотреть вопрос о повышении тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в 4 раза с августа 2020 года. Такое решение регулятор инициировал якобы из-за подписания меморандума между Кабмином и инвесторами в зеленую энергетику, но при этом оно существенно повышает тарифы на электроэнергию для промышленности.

На данную инициативу резко негативно отреагировало Министерство энергетики, все ключевые потребители электроэнергии – предприятия, металлургические заводы, а также энергетические компании. После этого НКРЭКУ перенесло заседание на 26 июня и все равно предложило повысить тариф "Укрэнерго", но уже в 2 раза.

Как заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением.

По ее мнению, пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" должен происходить в последнюю очередь, когда будут исчерпаны все другие возможности. Она считает, что повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения.

При этом в компании ДТЭК выступили против кратного повышения тарифов "Укрэнерго" и назвали действия НКРЭКУ провокацией с целью создания конфликта промышленности с энергетическими предприятиями. По словам генерального директора компании Д.Трейдинг (входит в ДТЭК) Виталия Бутенко, попытка повысить тариф "Укрэнерго" инициируется для того, чтобы навредить меморандуму между Кабинетом министров Украины и инвесторами в зеленую энергетику, ставшего основой для законопроекта №3658, который снижает зеленые тарифы и решает проблему споров государства с иностранными инвесторами.

Автор: 

тарифы (2040) НКРЭКУ (1816)


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Топ коментарі
+14
НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников - Цензор.НЕТ 9955
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26.06.2020 20:51
+10
тарифы на ток прямо пропорциональны тарифам на напряжение ) при постоянном сопротивлении потребителей.
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26.06.2020 20:45
+9
Зупинили АЕС з найдешевшою енергією. Тепер піднімаєм ціни в рази бо рентабельність просіла. Ваші геніальні трускавецькі менеджери.
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26.06.2020 20:50
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При этом в компании ДТЭК

Ну, понятно откуда ноги тут ратут.
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26.06.2020 20:44 Відповісти
И не говори, - все остальные радуются повышению в два раза. Только ДТЄК воду мутит)
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26.06.2020 20:46 Відповісти
Кто владелец ДТЭК?Ну, ты в курсе. Какое он отношение имеет к зелёной энергетике и соглашению по тарифам?Думаю тоже в курсе. Просто нелепо выглядит, когда он изображает себя человека, у которого левая рука не ведает, что творит правая.
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26.06.2020 20:50 Відповісти
Оч. я сомневаюсь в таких сложностях при наличии собственного премьера.
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26.06.2020 21:01 Відповісти
Я бы даже сказал своего карманного премьера..
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26.06.2020 21:07 Відповісти
ахмэд на второй замок копит, не ест не пьёт, давайте ему поможем, все товары подорожают и в каждой цене будет процент мученика ахмета, отнеситесь с пониманием, он просто хочет новую яхту как у кацапского патриарха с вкраплением брюликов на руле.
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27.06.2020 09:01 Відповісти
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26.06.2020 20:44 Відповісти
А на напряжение что не хотят повышать??😃
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26.06.2020 20:44 Відповісти
На це не хочуть, а тим, хто користується законом Ома ціни треба збільшити.🥴
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26.06.2020 20:47 Відповісти
тарифы на ток прямо пропорциональны тарифам на напряжение ) при постоянном сопротивлении потребителей.
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26.06.2020 20:45 Відповісти
Зупинили АЕС з найдешевшою енергією. Тепер піднімаєм ціни в рази бо рентабельність просіла. Ваші геніальні трускавецькі менеджери.
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26.06.2020 20:50 Відповісти
Ввести реактивний опір в цей ланцюг! А потім додати ще кілька, які будуть увімкнені як послідовно, так і паралельно! Най в них кукушка на перехідних процесах у дальню путь рушить!
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26.06.2020 21:01 Відповісти
НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников - Цензор.НЕТ 9955
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26.06.2020 20:51 Відповісти
и это при том, что своего...тока ))))...некуда девать, приходиться отключать блоки у некоторые АЭС...
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26.06.2020 20:51 Відповісти
НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников - Цензор.НЕТ 8810
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26.06.2020 20:52 Відповісти
мы будем только "Зе", так правильней. Нус, поднимать так поднимать. Чего уж там... Зебилятки, чего проблеете? вы же не против?
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26.06.2020 20:53 Відповісти
Короче, бей красных, пока не побелеют - или наоборот, да не в том суть (девиз 100-летней давности времен гражданской войны).
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26.06.2020 20:58 Відповісти
НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников - Цензор.НЕТ 2085
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26.06.2020 21:00 Відповісти
Таке підвищення для пром. підприємств призведе до збільшення витрат як на комуналку, так і продукти харчування, одяг, паливо і т.д....
Саме час викласти портрет барана з підписом "Ти ж обіцяв!" або "А зниження тарифів не буде?"
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26.06.2020 21:04 Відповісти
Упыри олигархи будут грабить страну пока их не передавят!
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26.06.2020 21:06 Відповісти
НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников - Цензор.НЕТ 1069
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26.06.2020 21:20 Відповісти
НКРЭКУ вскоре будет сидеть на электрическом стуле в полном составе за все содеянное !!!
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26.06.2020 21:26 Відповісти
Те кто горой стоял за Ахметова и его *зеленые тарифы* радуйтесь. Грядет очередное повышение цен и тарифов.
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26.06.2020 21:33 Відповісти
У шыкаладных, как всегда, две беды: увидеть дальше своего носа и осознать понятие "причинно-следственные связи". На вопрос, кто нагнал в Украину строителей ветряков и кому мы теперь обязаны киловаттом по шесть гривень, они начинают невнятно мычать, опускают глазенки и тушат носочком несуществующий окурок.
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26.06.2020 21:49 Відповісти
Закон про зеленый тариф подписал Янукович. Обтекай любитель зеленых соплей.
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26.06.2020 22:22 Відповісти
В частности, он обозначил основные положения принятого 4 июня 2015 года Закона Украины № 514-VIII, который стал ключевым для формирования конкурентоспособного рынка возобновляемых источников энергии.

"Важно, что, согласно этому закону, "зеленый" тариф привязан к курсу евро до 2030 года. А это означает защиту инвестиций от инфляции. Также мы отменили требование относительно местной составляющей, которая ранее сдерживала приход иностранных инвесторов на отечественный рынок. Теперь, чтобы получить "зеленый" тариф, оборудование не обязательно должно быть отечественного производства
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3009812

Шыкаладный алень - он такой
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26.06.2020 22:48 Відповісти
побыстрее нужно положить остатки промышленности на пути к житнице-кукурузятнице Европы
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26.06.2020 21:50 Відповісти
Чому в Україні кожна наступна влада( за часів самостійності) гірша за попередню в рази і обирається завжди з лайна.?
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26.06.2020 21:54 Відповісти
Ждете предложений? Попробуйте Роттердам+, цены автоматически пойдут вниз)))
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27.06.2020 00:04 Відповісти
роттердам+ это при барыге Пэтре было, он так грабил нашу страну шо бабки получали субсидию по 3000, сейчас субсидия 26 грн. и в этом тоже виноват марадер на крави Пэтро.
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27.06.2020 09:05 Відповісти
все должна платить побольше Коломойскому и его ставленнику Зеленскому.. и не важно, голосовали вы за Зе или нет, платить придётся
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27.06.2020 14:14 Відповісти
 
 