Суд у Нідерландах щодо МН17 може розпочати розгляд справи по суті в лютому 2021 року

Розгляд справи по суті в суді щодо збитого рейсу МН17 може розпочатися в лютому 2021 року, проте точна дата ще не відома.

Відповідну інформацію розміщено на сайті суду щодо МН17 у п'ятницю, після чергового судового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки захист і адвокат родичів заявили, що їм треба більше часу для підготовки, обвинувачення пропонує призначити слухання по суті справи на лютий і березень 2021 року і надати родичам слово в травні та червні 2021 року", - сказано в повідомленні.

Коментуючи хід засідання в п'ятницю, в суді констатували, що обвинувачення відреагувало на запити захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова щодо проведення додаткового слідства і запропонувало, щоб суд відхилив більшість цих запитів.

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"Проте обвинувачення пропонує провести ще одне додаткове розслідування, призначивши для цього експертів. Обвинувачення також підтримує прохання допитати обмежену кількість свідків і готове відповісти на додаткові запитання захисту, наприклад про телекомунікаційні дані", - йдеться в повідомленні.

Реагуючи на позицію обвинувачення, адвокати Пулатова поінформували обвинувачення про право допитувати свідків і подавати запити на проведення розслідування, за винятком випадків, коли захист не має до них обґрунтованого інтересу. "Захист наполягає на багатьох своїх запитах на розслідування і вважає, що слідство було неповним", - сказано в пресрелізі.

Очікується, що суд оголосить своє рішення стосовно того, які запити захисту відхилено, а які задоволено, в п'ятницю 3 липня. "Усе це служить для підготовки до розгляду справи по суті. Коли справу буде розглянуто по суті, поки ще не визначено", - повідомили в суді.

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