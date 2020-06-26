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Суд у Нідерландах щодо МН17 може розпочати розгляд справи по суті в лютому 2021 року

Суд у Нідерландах щодо МН17 може розпочати розгляд справи по суті в лютому 2021 року

Розгляд справи по суті в суді щодо збитого рейсу МН17 може розпочатися в лютому 2021 року, проте точна дата ще не відома.

Відповідну інформацію розміщено на сайті суду щодо МН17 у п'ятницю, після чергового судового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки захист і адвокат родичів заявили, що їм треба більше часу для підготовки, обвинувачення пропонує призначити слухання по суті справи на лютий і березень 2021 року і надати родичам слово в травні та червні 2021 року", - сказано в повідомленні.

Коментуючи хід засідання в п'ятницю, в суді констатували, що обвинувачення відреагувало на запити захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова щодо проведення додаткового слідства і запропонувало, щоб суд відхилив більшість цих запитів.

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"Проте обвинувачення пропонує провести ще одне додаткове розслідування, призначивши для цього експертів. Обвинувачення також підтримує прохання допитати обмежену кількість свідків і готове відповісти на додаткові запитання захисту, наприклад про телекомунікаційні дані", - йдеться в повідомленні.

Реагуючи на позицію обвинувачення, адвокати Пулатова поінформували обвинувачення про право допитувати свідків і подавати запити на проведення розслідування, за винятком випадків, коли захист не має до них обґрунтованого інтересу. "Захист наполягає на багатьох своїх запитах на розслідування і вважає, що слідство було неповним", - сказано в пресрелізі.

Очікується, що суд оголосить своє рішення стосовно того, які запити захисту відхилено, а які задоволено, в п'ятницю 3 липня. "Усе це служить для підготовки до розгляду справи по суті. Коли справу буде розглянуто по суті, поки ще не визначено", - повідомили в суді.

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Топ коментарі
+2
Если докажут в судебном порядке участие раши в гибели самолета МН17, то доказывать то, что раша начала войну и воюет с Украиной не будет надобности, все будет и так ясно. Украине следует до конца ратифицировать Римское право.
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26.06.2020 21:10
+1
обычные рекетиры на кону 50 млрд. юкоса . торгуются за сумму с кацапами
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26.06.2020 21:04
+1
"Э не, тарапицца ненада, тарапицца ненада..."(с)
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26.06.2020 21:09
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обычные рекетиры на кону 50 млрд. юкоса . торгуются за сумму с кацапами
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26.06.2020 21:04 Відповісти
"Э не, тарапицца ненада, тарапицца ненада..."(с)
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26.06.2020 21:09 Відповісти
Если докажут в судебном порядке участие раши в гибели самолета МН17, то доказывать то, что раша начала войну и воюет с Украиной не будет надобности, все будет и так ясно. Украине следует до конца ратифицировать Римское право.
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26.06.2020 21:10 Відповісти
На жаль повільно, але ж справа просувається! Та й вирок більш-менш відомий. От тіко не відома сума, яка буде озвучена в кінці...
Якщо московія до того часу ще буде існувати в тих кордонах, що й зараз, то це значно підірве їх економіку (більш ніж Юкос)... А якщо розпадеться, то жодна з частин не заявить про правонаслідування, як це зробила московія після розпаду СРСР... Але це вже я вдався до фантастики та мрій!
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26.06.2020 21:13 Відповісти
Суд у Нідерландах щодо МН17 може розпочати розгляд справи по суті в лютому 2021 року - Цензор.НЕТ 1486
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26.06.2020 21:22 Відповісти
когда этот суд вынесет окончательный вердикт - фигуранты дела благополучно своей смертью по умирают
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26.06.2020 21:40 Відповісти
Решения международных судов для РФ не указ.
Она не признаёт их . Пример -- дело " Юкоса".
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26.06.2020 21:44 Відповісти
Мало того, на днях путен подписал законодательство что если кто-то надумает что-либо отбирать у паРашки - то он ёпнет атомной бомбой в свою защиту...
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26.06.2020 21:57 Відповісти
А піндоси взагалі запроваджують санкції проти міжнародних судів, які вони вважають незаконними.
І - що?.......
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27.06.2020 08:29 Відповісти
Ляпну не думая. До выборов преза в РФ НИКАКОГО приговора не будет! Обоссысь хоть в сапоги!
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26.06.2020 23:46 Відповісти
Всі ці суди не мають ніякого значення без справжнього розслідування.
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27.06.2020 08:26 Відповісти
 
 