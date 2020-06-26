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Мартиненко (315) вирок (1022) Швейцарія (841)

У Швейцарії засудили ексдепутата Мартиненка до 2 років і 4 місяців за ґратами, - ЗМІ

У Швейцарії засудили ексдепутата Мартиненка до 2 років і 4 місяців за ґратами, - ЗМІ

Колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка засуджено Федеральним кримінальним судом Швейцарії до 28 місяців ув'язнення за відмивання EUR 2,8 млн.

Про це з посиланням на три джерела повідомляють журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

"Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько EUR 2,8 млн через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання", - повідомляють "Схеми".

За даними журналістів, суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із Мартиненком фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ і САП.

Зокрема Мартиненкові оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув'язнення, 12 з яких "безумовного відбування", а Скаленкові - 24 місяці ув'язнення.

Засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

3 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд Києва передав кримінальне провадження, в якому фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко, у Вищий антикорупційний суд України.
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Топ коментарі
+16
В Швейцарии уже приговаривают наших аферистов, а в Украине всё никак, всё "расследуют". Кстати, взявшие его на поруки персонажи, готовы понести свою ответственность или снова в кусты?
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26.06.2020 21:14
+12
Якщо відбувати покарання у Швейцарії, то у нас погодяться майже усі пенсіонери.😁
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26.06.2020 21:04
+10
Тепер потрібно посадити всіх суддів які відпускали Мартиненка і знімали з нього всі зобов'язання! Ну і сам Мартиненко має сісти з конфіскацією на довічне!
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26.06.2020 21:27
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І де він зараз?
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26.06.2020 21:04 Відповісти
Тепер потрібно посадити всіх суддів які відпускали Мартиненка і знімали з нього всі зобов'язання! Ну і сам Мартиненко має сісти з конфіскацією на довічне!
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26.06.2020 21:27 Відповісти
Заради Бога...... , посадити суддів?!?!! суддівська мафія яка у звязці з усіма гілками влади в цій країні, керує цією країною як їй лишень заманеться. А при такому нікчемному гарантові(язик не повертається......), для неї взагалі нема нічого неможливого. Тому, хто накрав міліони і мільярди, в цій країні покараний не буде доти, поки позиції суддівської мафії не ослабнуть. А оскільки держава не здатна боротися з цією мафією послабити і врешті-решт знищити цього потворного спрута може лише народ. Суди Лінча - єдине, що зможе зрушити з мертвої точки кримінально-тотальне панування суддівської мафії.
А допоки, судити доморощених злодюг і пройдисвітів при владі і навколо неї, можна лише в судах цивілізованих країн.
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27.06.2020 13:03 Відповісти
Пока это вольный перепев журнализдов, если и есть первая инстанция, то апп6еляция впереди. Смешное "отмывание" у нас такую сумму каждый депутат"декларируе" наличными или типа занял другу, как Разумков.
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27.06.2020 12:43 Відповісти
Якщо відбувати покарання у Швейцарії, то у нас погодяться майже усі пенсіонери.😁
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26.06.2020 21:04 Відповісти
Слушай, друг, у тебя такие честные глаза.Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко к 2 годам и 4 месяцам за решеткой, - СМИ - Цензор.НЕТ 1145
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26.06.2020 21:08 Відповісти
Отакі у нас чесні депутати і того ми так бідно живемо! Зато як гарно розповідають чинуші та депутати казочки і обіцяють золоті гори !
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26.06.2020 21:12 Відповісти
долго наблиолиненный кошелёк Кролика дурака клеил ,в позу вставал ,мандатом кидался , НО сколько верёвочке не виться конец неизбежен ........ Сеня ,Петя ... напряглись...
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26.06.2020 21:12 Відповісти
В Швейцарии уже приговаривают наших аферистов, а в Украине всё никак, всё "расследуют". Кстати, взявшие его на поруки персонажи, готовы понести свою ответственность или снова в кусты?
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26.06.2020 21:14 Відповісти
Дима потому что у нас "судейская система" была куплена еще до "нэзалежносты"
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26.06.2020 21:21 Відповісти
Мне тут месяц назад "специалисты" по судебной реформе, рассказали что в 2014-2019 прошла чистка высших судов, а с 2020 она дошла до первички, так вот теперь мы с нетерпением ждём апофеоза правосудия и люстрации во всей своей красе
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26.06.2020 21:30 Відповісти
таких мартыненков у зелёного как вшей на бродячей собаке
в семье не без уродов и ищем бревна в своём глазу
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26.06.2020 21:28 Відповісти
Если будет сидеть как Паша Лазаренко, то за время отсидки сможет прикупить себе пару крутых особнячков в Швейцарии, ну и парочку яхт - внукам на забаву.
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26.06.2020 21:34 Відповісти
Теперь у нас должны посадить всех судей и прокуроров, которые этого вора отмазывали.
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26.06.2020 21:48 Відповісти
22 апреля 2017https://censor.net/news/437343/martynenko_otpustili_na_poruki_narodnyh_deputatov#_blank пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.Источник: https://censor.net/n3204703......... логично было бы посадить и кто его брал на ПАДЛЮКИ
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26.06.2020 21:52 Відповісти
При всём моём отвращении к этой воровской шобле, надо отметить, что "поруки", на сколько я понимаю, гарантируют только то, что подсудный "персонаж" не сбежит. А он и не сбежал. Ибо некуда. На Западе его точно посадятЬ, зато в Украине- на этот счёт он может не беспокоиться...
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27.06.2020 03:04 Відповісти
мартыненко - это комунист, шоли?
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26.06.2020 22:09 Відповісти
Мартиненки-комуняки-злодії,але після цього рішення-і Народний Фронт Яценюка можна сміливо вважати злодіями.Тодішні депутати і 4-и міністри,які взяли його на поруки мають бути також притягнуті до відповідальності однозначно,а це аж 21-н виродок: міністри Л.Гриневич, В.Омелян, И.Жданов,ЦИК А.Магера,нардепи - Л.Емец, Г.Логвинский, А.Тетерук, Н.Княжицкий, М.Поляков, В.Еленский, Е.Ледовских, Е. Масорина, П.Пинзеник, Г.Кривошея, В.Сташук, Х.Мепаришвили, В.Кривенко, В.Корчик, Е.Бойко, В.Пидберезняк, Ф.Бендюженко.
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26.06.2020 22:21 Відповісти
В Україні немае ні ОДНОГО ПРАКТИЧНО ТОПового чи ВІПа чиновника якого не можна "посадити" - тому НІХТО і не сидить
Кругова ПОВНА порука..."Система" -СПРУТ" - узаконена МАФІЯ...
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27.06.2020 11:27 Відповісти
С Мартыненко все ясно,теперь пора взяться за поручителей.За одного "гиперлупа" уже взялись,надо и за остальных не забыть.
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26.06.2020 22:12 Відповісти
От скотиняки ці швейцарці.Сєня точно їх суд назве агентами кремля,а Пеця їх рішення на весь світ обьявить "політичним переслідуванням" чесного петріота щирого українця Мартиненка.
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26.06.2020 23:21 Відповісти
А если народ был бы не быдлом - вышлибы на улицы с требованием ратифицировать Римский устав - верховенство высших судов центральных органов ЕС над нашими и такие новости были бы каждый день. Но 90% не знает что это такое.
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27.06.2020 01:30 Відповісти
Сидел я по молодости в немецкой тюрьме. Там лучше сидят,чем у нас 80% населения живет.
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27.06.2020 08:05 Відповісти
Потрібно змінити Карний кодекс і вилучити ганебну статтю--взяття на поруки..
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27.06.2020 10:57 Відповісти
А его однопартиицу Йулю когда?
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27.06.2020 10:58 Відповісти
Пока это вольный перепев журнализдов, если и есть первая инстанция, то апп6еляция впереди. Смешное "отмывание" у нас такую сумму каждый депутат"декларируе" наличными или типа занял другу, как Разумков.
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27.06.2020 12:42 Відповісти
 
 