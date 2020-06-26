Угорщина направить інженерний батальйон для подолання наслідків негоди на заході України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпорядився направити в Україну багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова українського МЗС Дмитро Кулеба.
"Щиро вдячний, що мій колега і друг Петер Сійярто так швидко відгукнувся на українську пропозицію залучити Багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА" для подолання наслідків негоди в західних українських областях. Саме так мають діяти справжні партнери та добрі сусіди", - написав він.
Топ коментарі
+10 belge
показати весь коментар26.06.2020 21:23
+8 Вася Шевченко f77d76ba
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+7 Игорь Монахов c4e9a61d
показати весь коментар26.06.2020 21:22
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Будь ласка, зачекайте...
Что ты ему наобещал, падло?
І хіба Угорщина сама не постраждала від повеней , там же такі самі зливи були ?
В будь-якому разі дружню допомогу треба ввічливо приймати , із вдячністю , адже це зобов'язує порядних людей до взаємності .
ибо Сиярто тот еще... альтруист
вместе с сітром
Каждая страна - участница обеспечивает до 200 солдат. В январе 2012 года общий размер был 703. украинская часть из https://ru.qwe.wiki/wiki/128th_Mechanized_Brigade_(Ukraine) 128 - й механизированной бригады . Венгрия предоставляет солдатам 5 - й стрелковой бригады и 37 - й инженерно полка Румыния предоставляет пятьдесят второй инженерный батальон «Тиса». Словакия предоставляет компания из инженерного батальона в https://ru.qwe.wiki/wiki/Sere%C4%8F Sereď
Плачу от сострадания. И о помощи вспомнили. В вывозе леса помощь не требовалась? А деньги посчитать помощь просили?
80000 дармоїдів !
А якщо приспічило запросити допомогу угорців,-нехай допомогають де завгодно,крім Берегівщини !
Украинцы - 1 010 127 (80,5 %)
Венгры - 151 516 (12,1 %)
Румыны - 32 152 (2,6 %)
Русские - 30 993 (2,5 %)
Цыгане - 14 004 (1,1 %)
Русины - 10 100 (0,8 %)
Словаки - 5 695 (0,5 %)
Немцы - 3 582 (0,3 %)
Белорусы - 1 540 (0,1 %)
Евреи - 565 (0,05 %)
Поляки - 518 (0,04 %)
Молдаване - 516 (0,04 %)
Закарпатье-это чудесный край с очень добрыми людьми, не нужно там искусственно создавать национальные проблемы,пусть они живут там все вместе в полном согласии. Межнациональные браки в Закарпатье главное свидетельство того, что там, слава Богу, отсутствует межнациональная рознь!
Надо ехать и учиться у этих стран
2. ВЕДЬ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ СОВМЕСТНЫЕ ЦЕНТРЫ УКРАИНЫ ВЕНГРИИ РУМЫНИИ И СЛОВАКИИ . Украинский центр в Ужгороде , там был толковый руководитель , но когда пришёл янек , поставили РЫГА шобы деньги мыл
С этим центром надо работать - у них общее оповещение о паводках
3. Заторы водные получается из-за пробок мусора и пластиковых бутылок - почему МЧС об жтом молчит - Аваков не в курсе жтих проблем ?
Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины