Угорщина направить інженерний батальйон для подолання наслідків негоди на заході України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпорядився направити в Україну багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Щиро вдячний, що мій колега і друг Петер Сійярто так швидко відгукнувся на українську пропозицію залучити Багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА" для подолання наслідків негоди в західних українських областях. Саме так мають діяти справжні партнери та добрі сусіди", - написав він.

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