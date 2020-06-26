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Новини Паводки на Західній Україні
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Угорщина (2147) паводок (233) Кулеба Дмитро (3604)

Угорщина направить інженерний батальйон для подолання наслідків негоди на заході України

Угорщина направить інженерний батальйон для подолання наслідків негоди на заході України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпорядився направити в Україну багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Щиро вдячний, що мій колега і друг Петер Сійярто так швидко відгукнувся на українську пропозицію залучити Багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА" для подолання наслідків негоди в західних українських областях. Саме так мають діяти справжні партнери та добрі сусіди", - написав він.

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Топ коментарі
+10
"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды.

Что ты ему наобещал, падло?
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26.06.2020 21:23
+8
даже не знаешь - радоваться или переживать...
ибо Сиярто тот еще... альтруист
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26.06.2020 21:24
+7
о ***.. зеленые мадяро-чепушилы готовят оккупацию западной Украины !?
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26.06.2020 21:22
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о ***.. зеленые мадяро-чепушилы готовят оккупацию западной Украины !?
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26.06.2020 21:22 Відповісти
"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды.

Что ты ему наобещал, падло?
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26.06.2020 21:23 Відповісти
заправить солярой на выходе назад, по самое нехочу!!
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26.06.2020 22:19 Відповісти
Ну як так, ми ЗСУ не задіяли для ліквідації наслідків, а угорці надсилають свої військові частини! Виходить що угорці краще реагують на надзвичайні ситуації в Україні ніж український уряд, МВС, ДСНС, НГУ, міноброни та Генштаб ЗСУ!
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26.06.2020 21:23 Відповісти
Приймемо це , як дружню допомогу в важкий час . Може , й навчать чого важливого і корисного .
І хіба Угорщина сама не постраждала від повеней , там же такі самі зливи були ?
В будь-якому разі дружню допомогу треба ввічливо приймати , із вдячністю , адже це зобов'язує порядних людей до взаємності .
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26.06.2020 22:32 Відповісти
До того ж в цьому батальйоні і українці є з однієї з найкращих військових частин України !
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26.06.2020 22:35 Відповісти
даже не знаешь - радоваться или переживать...
ибо Сиярто тот еще... альтруист
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26.06.2020 21:24 Відповісти
Смотрите как бы там те инженерные человечки не оказались рузгоговорящими и не основали новую республику
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26.06.2020 21:31 Відповісти
Немає необїідності. Зелені самі про мад'ярську федерацію подбали Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины - Цензор.НЕТ 4970
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26.06.2020 21:36 Відповісти
венгрию надо направлять нах
вместе с сітром
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26.06.2020 21:35 Відповісти
Как только помогут самой Украине оттуда слезть, так сразу...
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26.06.2020 21:53 Відповісти
Если конечно это так НАТО нам помогает батальоном инженерным из Венгрии---спасибо конечно. Капля в море---то же вода!
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26.06.2020 21:35 Відповісти
нам помогает батальоном инженерным из Венгрии

Каждая страна - участница обеспечивает до 200 солдат. В январе 2012 года общий размер был 703. украинская часть из https://ru.qwe.wiki/wiki/128th_Mechanized_Brigade_(Ukraine) 128 - й механизированной бригады . Венгрия предоставляет солдатам 5 - й стрелковой бригады и 37 - й инженерно полка Румыния предоставляет пятьдесят второй инженерный батальон «Тиса». Словакия предоставляет компания из инженерного батальона в https://ru.qwe.wiki/wiki/Sere%C4%8F Sereď
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26.06.2020 22:12 Відповісти
Спасибо за инфу, мне полегчало---осталось теперь спросить у тех кто на крышах сидел там. Безусловно любая помощь всегда помощь. Но помощь и участие---разные вещи совсем.
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26.06.2020 22:36 Відповісти
осталось теперь спросить у тех кто на крышах сидел там. Безусловно любая помощь всегда помощь.
Плачу от сострадания. И о помощи вспомнили. В вывозе леса помощь не требовалась? А деньги посчитать помощь просили?
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26.06.2020 22:57 Відповісти
А нахріна ми утримуємо незрозумілу армію ДСНС ? 15 ярдів на шарагу виділено цього року !
80000 дармоїдів !
А якщо приспічило запросити допомогу угорців,-нехай допомогають де завгодно,крім Берегівщини !
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26.06.2020 21:41 Відповісти
Помощь от Венгрии? Бескорыстная? Кто-то в это верит? У меня предчувствия очень недобрые....
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26.06.2020 21:46 Відповісти
Я вірю , бо буквально тільки що трохи більше Вас дізнався про цей батальйон .
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26.06.2020 22:39 Відповісти
Да Венгры своё продвигают, автономию для Закарпатья. Не следует на это вестись!
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26.06.2020 21:53 Відповісти
Зачем бред писать? Какая может быть там автономия? Национальный состав Закарпатья:
Украинцы - 1 010 127 (80,5 %)
Венгры - 151 516 (12,1 %)
Румыны - 32 152 (2,6 %)
Русские - 30 993 (2,5 %)
Цыгане - 14 004 (1,1 %)
Русины - 10 100 (0,8 %)
Словаки - 5 695 (0,5 %)
Немцы - 3 582 (0,3 %)
Белорусы - 1 540 (0,1 %)
Евреи - 565 (0,05 %)
Поляки - 518 (0,04 %)
Молдаване - 516 (0,04 %)
Закарпатье-это чудесный край с очень добрыми людьми, не нужно там искусственно создавать национальные проблемы,пусть они живут там все вместе в полном согласии. Межнациональные браки в Закарпатье главное свидетельство того, что там, слава Богу, отсутствует межнациональная рознь!
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27.06.2020 14:09 Відповісти
батальон на Восток, рота с лопатами месить грязь в Закарпатье....
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26.06.2020 21:53 Відповісти
А причем тут КГБ?
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26.06.2020 21:54 Відповісти
1,В Вене И Братиславе тоже когда-то топило , но были сделаны серьёзные гидротехнические работы . В Братиславе НА ДЕНЬГИ ЕС
Надо ехать и учиться у этих стран

2. ВЕДЬ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ СОВМЕСТНЫЕ ЦЕНТРЫ УКРАИНЫ ВЕНГРИИ РУМЫНИИ И СЛОВАКИИ . Украинский центр в Ужгороде , там был толковый руководитель , но когда пришёл янек , поставили РЫГА шобы деньги мыл

С этим центром надо работать - у них общее оповещение о паводках
3. Заторы водные получается из-за пробок мусора и пластиковых бутылок - почему МЧС об жтом молчит - Аваков не в курсе жтих проблем ?
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26.06.2020 23:33 Відповісти
Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины - Цензор.НЕТ 9266
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26.06.2020 23:36 Відповісти
Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины - Цензор.НЕТ 4468
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26.06.2020 23:37 Відповісти
https://wwf.panda.org/wwf_news/?200748/Garbage-in-Carpathians
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26.06.2020 23:38 Відповісти
КОРОЧЕ ВОТ ВАМ РЕЗУЛЬТАТ , шо Аваков подмял под МВД и погранвцов и МЧС - и везде у него теперь бардак
Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины
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26.06.2020 23:39 Відповісти
Головне, щоб не забули вивести.
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27.06.2020 00:45 Відповісти
ну да...будут свой береговский район восстанавливать
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27.06.2020 05:47 Відповісти
 
 