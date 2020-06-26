Паводки на Західній Україні затопили близько 5000 колодязів із питною водою, - Аваков

Воду і продукти харчування в постраждалі від паводків регіони доставляють гелікоптерами ДСНС і Нацгвардії. Інакше доставити туди питну воду неможливо, тому що стихія зруйнувала дороги.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас через ці триденні катаклізми затопило близько 5 тисяч колодязів із питною водою. Сьогодні я переглядав, як працюють наші вертольоти там - ДСНС і Національної гвардії. Вони везуть у відрізані райони питну воду і продукти харчування", - сказав він.

Нестачу питної води в постраждалих регіонах Аваков назвав "гігантською проблемою".

"Важко її доставити, бо безліч доріг перекрито або пошкоджено. Приблизно 205 кілометрів різних доріг перекрито", - пояснив він.

Читайте також: Від повені в Івано-Франківській області постраждало 13 тисяч будинків, - ОДА

За словами міністра, особливі проблеми з доставкою питної води - у Верховинському і Галицькому районах Івано-Франківщини. Сьогодні туди здійснили 5 рейсів вертольоти, кожен із яких доставив від 3 до 5 тонн води.

"Це вирішена проблема, але вона вирішена не на постійній основі. Води ніколи не буває багато, ви знаєте. Тим більше, зараз літо, і ми дуже переживаємо з приводу відповідних спалахів інфекції. ... Коли весь цей бруд вийшов, води з джерел немає, вона починає висихати, починаються мухи, спека, і так далі", - сказав Аваков.