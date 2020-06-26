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Новини Паводки на Західній Україні
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Аваков (2187) паводок (233) вода (1168)

Паводки на Західній Україні затопили близько 5000 колодязів із питною водою, - Аваков

Паводки на Західній Україні затопили близько 5000 колодязів із питною водою, - Аваков

Воду і продукти харчування в постраждалі від паводків регіони доставляють гелікоптерами ДСНС і Нацгвардії. Інакше доставити туди питну воду неможливо, тому що стихія зруйнувала дороги.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас через ці триденні катаклізми затопило близько 5 тисяч колодязів із питною водою. Сьогодні я переглядав, як працюють наші вертольоти там - ДСНС і Національної гвардії. Вони везуть у відрізані райони питну воду і продукти харчування", - сказав він.

Нестачу питної води в постраждалих регіонах Аваков назвав "гігантською проблемою".

"Важко її доставити, бо безліч доріг перекрито або пошкоджено. Приблизно 205 кілометрів різних доріг перекрито", - пояснив він.

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За словами міністра, особливі проблеми з доставкою питної води - у Верховинському і Галицькому районах Івано-Франківщини. Сьогодні туди здійснили 5 рейсів вертольоти, кожен із яких доставив від 3 до 5 тонн води.

"Це вирішена проблема, але вона вирішена не на постійній основі. Води ніколи не буває багато, ви знаєте. Тим більше, зараз літо, і ми дуже переживаємо з приводу відповідних спалахів інфекції. ... Коли весь цей бруд вийшов, води з джерел немає, вона починає висихати, починаються мухи, спека, і так далі", - сказав Аваков.
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Топ коментарі
+3
А вы куда смотрели и чем занимались? Опять рюкзаками?
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26.06.2020 21:25
+3
Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков - Цензор.НЕТ 4197
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26.06.2020 21:25
+1
що, цей юний азіровець і справді сказав "на Украінє"?
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26.06.2020 21:37
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А вы куда смотрели и чем занимались? Опять рюкзаками?
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26.06.2020 21:25 Відповісти
Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков - Цензор.НЕТ 4197
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26.06.2020 21:25 Відповісти
А ще брудна вода через сотні тисяч нелегальних артезіанських свердловин потрапила у водоносні шари грунту і забруднила їх! Ось якось так! Колодязі це не проблема, вони неглибокі. А от свердловини це інша річ - 100-150м на такі глибини колодязі не риють!
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26.06.2020 21:25 Відповісти
Свердловини лише для промислового використання треба узаконювати. Так що формулювання не вірне на рахунок "нелегальні".
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26.06.2020 21:38 Відповісти
Так артезіанські свердловини сверлити на приватних подвір'ях заборонено! Кожна свердловина має мати окрему територію і санітарну зону. Просто Україне це територія без закону і тому свердловини сверлять скрізь де хочуть без дозволів і проектів! А потім через ці отвори в воду потрапляє бруд і весь горизонт стає брудним!
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26.06.2020 22:42 Відповісти
А через легальні свердловини забруднення не відбулося ? Взагалі смак води зі свердловини міняється щороку , під час танення снігу та осінніх дощів. Але навесні це помітніше.
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26.06.2020 22:31 Відповісти
Легальні свердловини знаходяться на висотах де не розливаються річки, тому що вони робляться згідно проектів та дозволів, на окремих огороджених територіях біля водонапорних башт, а водонапорні башти знаходяться в найвищій точці території!
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26.06.2020 22:44 Відповісти
Дебільний ти ідеаліст ігоґ Л...
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26.06.2020 23:30 Відповісти
Я цивілізована людина, яка відносить себе до християнської європейської цивілізації. А цивілізована людина розуміє цінність порядку і Закону і розуміє потребу в дотриманні законодавства та певних правил! Тільки дикуни-язичники не цінують порядок і Закон і не вміють жити згідно певних правил! Україна це християнська європейська країна яка має повертатись до своєї історичної ролі - впроваджування християнських загальнолюдських цінностей серед дикунів півночі. А однією з головних складових частин загальнолюдських цінностей є повага до Закону та порядку!
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27.06.2020 15:59 Відповісти
Мої тобі співчуття...
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27.06.2020 22:44 Відповісти
Срочно купить катера. И вертолет. Сотни миллионов евро были потрачены для дорогие игрушки для министра. В кредит, конечно, куда ж без него. Могли бы пригодиться сейчас эти деньги, или их часть...
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26.06.2020 21:27 Відповісти
Це тіко мені здається, що за останній тиждень всі сили, засоби та способи кинуті на відбілювання рюкзакова? І Геращенко дифірамби співає щодня, і ЗМІ його розхвалюють... А єдине негативне, що згадують - то Кагарлик...
Але ж були і Княжичі, і Бровари, і вбивство підлітка... Це тіко те, що згадав за кілька секунд поки писав....
Що ж в нього на цю зелєшоблу, що його так захищає "сам" найвеличніший? Чи то просто вони з Бєнєю вже про все домовились?
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26.06.2020 21:31 Відповісти
Вибачаюся, аваков що, мєнтівський цар? Та там же, в Західній Україні, менти в вишиванках кришують злодіїв і беруть хабарі. Там і начальство є, яке в долі. Чи царь падлец, а бояре хороші?
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26.06.2020 21:47 Відповісти
що, цей юний азіровець і справді сказав "на Украінє"?
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26.06.2020 21:37 Відповісти
Когде леса рубали и в Польшу толкали то не жаловались. А сейчас визжат что затопило их.
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26.06.2020 21:40 Відповісти
разжигание розни прибыльное дело?
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26.06.2020 23:06 Відповісти
Лаптелизи, не НА україні, а В Україні. Поважайте самі себе і лапті вас поважатимуть.
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26.06.2020 21:48 Відповісти
То Тарас Шевченко лаптелиз?
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26.06.2020 22:16 Відповісти
А может быть надо было баблецо свое, заработанное в польше просто вкладывать в укрпление дамб м. быть. А теперь мое мнение - хер вам ..............
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26.06.2020 22:10 Відповісти
а может баблецо заработанное тобой у ахметки просто вкладывать в учебу...книжек себе купи...
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26.06.2020 23:04 Відповісти
У лісовирубників тепер в тренді воду пити з вулиці. Бог не фраєр все бачить, або для атеїстів Ч. Дарвін чітко дав означення, що вид тварини, у яких жадоба до пожади гіпертрофована і безмежна, в природі вимирає перший .
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26.06.2020 22:14 Відповісти
- всі знають, що катастрофа є наслідком вирубки лісу.
- оприлюдніть назви підприємств-лісорубів. їх не зупиняє навіть такі наслідки.
- чому лісоруби недоторкані, чому їм дозволено знищувати навіть майно громадян України?
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26.06.2020 22:29 Відповісти
ТОВ «Кроно-Україна» Брошнівська філіяПаводки на Західній Україні затопили близько 5000 колодязів із питною водою, - Аваков - Цензор.НЕТ 1673
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26.06.2020 22:56 Відповісти
"В звападной Украине" или "На западе Украины". "Цензор" позорит себя.
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26.06.2020 23:22 Відповісти
 
 