Незаконна вирубка лісу за 3 роки завдала збитків більш ніж на півмільярда гривень, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов
Колишній виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов вважає, що основною причиною паводків на заході України є варварська вирубка лісу.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"За три роки збитків щодо незаконної вирубки лісу було завдано більше ніж на півмільярда гривень", - сказав Фірсов.
Він пропонує проаналізувати ситуацію і визнати, що однією з основних її причин є незаконні рубки лісу.
"Можна приймати концепції, можна приймати важливіші закони, піднімати штрафи. Але поки не буде конкретного покарання, конкретної людини в лісгоспі, проти якої було би слідство, яка б сіла за ґрати - ми ось так будемо по колу ходити. І не дай боже, щоб через декілька років була така сама ситуація", - додав Фірсов.
Будь ласка, зачекайте...
Інспектор куєв
а небо справді синє?
От чего откровенность?
пока в одном варенье варятся - нормально, то варенье
а как выкинули из сладкой жизни - фсё..уже не варенье а дерьмо и все там заляпаны... ))))
Потому Зеленский и тусует ту колоду, в смысле выбрасывает, набирает новых, опять неугодных нах, опять новых, пока не появятся ЛЮДИ, а не ворье из отпрысков совковой номенклатуры
Только не углубляйся сильнов ответ, я многое понимаю и про ахмета и про беню, и понимаю про партнёров пэтьки, там вообще вопросов много, как к президенту.....
но всю глубину и объемность того вертепа боюсь даже не предполагаем
только тот, кто внутри и знает силу смерча (с) )))
А выковыревать нужно, это начало.
Ты, про начало пути сам знаешь....
(очень часто думаю, что было бы если б остался жив Вячеслав Черновол ? те "идейные", "свідомі" и не замаранные, мне кажется, еще до 2000 что-то могли б сотворить (на уровне чуда) з такою довгоочікуванною, Незалежною і унітарною Державою - Україна ...але шкода...)
А при Пэдро зеленели прям
73% стадо аплодировало и оргазмировало, потом выбрало это чудо и все только усилилось, плюс добавился экономический кризис, дыры в бюджете, а олигархат обворовывает страну миллиардами.
73 процентный, так куда деваются наши карпатские леса?
но не забудь квакнуть что во всем виновата шмаркля
Это вам любой 73 процентный зебил скажет
Мне вообще нравится как порохоботы сводят все к абсолюту - черно-белое виденье мира прям.
Наверное что-то с развитием у них
П.С, ну там еще т Янык и Ющ, и Кравчук. все отличились
Ты очень хороший наглядный этому пример.
В статье приведен очередной факт того, доказывающий, что ты абсолютный лох, которого развели как школьника в апреле прошлого года.
Страной второй год правит марионетка олигархов, а 73-х процентный упоротый все выискивает Порошенко, которого больше года нет у власти.
Теперь читай по слогам:
Кар-па-ты вы-ру-ба-ют-ся, у-же бо-ль-ше го-да в стра-не пре-зи-дент Я-не -лох.
Может хоть так дойдет.
НУ ТЫ ПОНЕЛ, ДА?
Интересный вопрос проставил на онлайн-голосование этот шустрик.
Удовлетворены ли вы действиями президента относительно кацапии.Если ответить ДА значит нужно укреплять отношение из кацапией а если НЕТ значит мало работает в этом направлении и нужно увеличивать и укреплять отношения из кацапией.
Держава побудована гебісткими сексотами не дбає про громадян! При Зе вакханалія грабунку
на апогею!
Странная арифметика.
Кам может у нас быть
НЕЗАКОННАЯ
-вырубка леса
-добыча янтаря
-добыча гранита
-игорный бизнес
когда у нас уже шесть лет самый лучший министр МВД
прокуроры алкоголики
презиженты-борцы с корупцией
Все под контролем!!!