Шкарлета рекомендували президенту провідні ректори, у нього є бачення і менеджерський досвід, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі призначення виконувачем обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, проти якого виступив профільний комітет парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

"Пана Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки", - пояснив Шмигаль.

"У людини добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом", - додав прем'єр.

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На запитання про відмову Верховної Ради призначати Шкарлета, очільник уряду відповів: "Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки - це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".

Водночас Денис Шмигаль не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.

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"Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін - це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", - пояснив прем'єр.

Шмигаль запевнив, що у справі з призначенням Шкарлета "президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань".

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.