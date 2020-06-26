Шкарлета рекомендували президенту провідні ректори, у нього є бачення і менеджерський досвід, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі призначення виконувачем обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, проти якого виступив профільний комітет парламенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.
"Пана Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки", - пояснив Шмигаль.
"У людини добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом", - додав прем'єр.
На запитання про відмову Верховної Ради призначати Шкарлета, очільник уряду відповів: "Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки - це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".
Водночас Денис Шмигаль не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.
"Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін - це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", - пояснив прем'єр.
Шмигаль запевнив, що у справі з призначенням Шкарлета "президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань".
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.
Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.
Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.
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Ведуще ректоры, кроме торговли своими землями под застройку "для припадаватилей" существенный приварок имею от вступительных экзаменов. Так что их человечек - министр Скарлетт должен отменить независимую аттестацию и вернуть вступительные экзамены!
Какую пакость мы вынуждены наблюдать, друзья мои!
Этого инновацыонного министра-клоуна:
ЭТо не бюрократия, это - КОРРУПЦИЯ. Когда все эти райадминистраци проталкивают своих людей в администрации президента......
А то что он клоун, а не учёный, очевидно из простого факта: настоящий учёный НИКОГДА не употребляет в своих работах слов - паразитов типа "инновационный" и пр. (интересно, чем "инновационный" отличается от "новый"?) см:
У жовтні 2000 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення»
У 2017 році за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ - підтримки діяльності інноваційного університету» в складі колективу отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8 Державну премію України в галузі освіти у номінації «Вища освіта»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
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