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Новини Коронавірус і карантин
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Через зростання випадків інфікування COVID-19 в Київській області обмежено проведення масових заходів і скорочено час роботи громадського харчування та розважальних закладів, - ОДА

Через зростання випадків інфікування COVID-19 в Київській області обмежено проведення масових заходів і скорочено час роботи громадського харчування та розважальних закладів, - ОДА

У Київській області Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні ухвалила скоротити максимально допустиму кількість осіб при проведенні масових заходів до 10, а також скоротити до 22.00 час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Найголовніші питаннями порядку денного: про протиепідемічний стан на території Київської області, пов’язаний із коронавірусом і про виконання заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування", – говориться в повідомленні.

Крім того, розглядалися питання пов'язані з посиленням карантину, а саме:

– завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 (в області це 21,33 % (норма – менше 50%);
– середня кількість ПЛР-тестувань. Зараз – 39,68 (норма – понад 24 % на 100 тис. населення за останні 7 днів);
– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Нині 6,5 % (норма менше 11%);
– динаміка зростання випадків інфікування COVID-19. Маємо 51,28% (норма не більше 10%).

З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного лікаря області, комісія вирішила з п'ятниці, 26 червня 2020, запровадити такі обмеження:

– проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;

– час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності скоротити до 22 години.

Крім того, посилено контроль:

– за дотриманням протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні;

– за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;

– встановити контроль щодо безумовного виконання суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення протиепідемічної ситуації в області.

"Обмеження впроваджено до поліпшення епідеміологічної ситуації у Київській області", – повідомили в КОДА.

Читайте також: Карантин на Київщині можуть посилити в разі триденного зростання кількості інфікованих COVID-19, - ОДА
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Топ коментарі
+5
Когда эту власть снесут, прекратятся все эпидемии и маскарады. Мы уже забыли, что такое нормальная человеческая жизнь, без баба-да и корабельных сосен, без масок и штрафов, без оплаты собаками за коммуналку, без ковида и Ляшка пучеглазого.
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26.06.2020 22:20
+3
Просто боятся, что вислюка снесут.
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26.06.2020 22:11
+2
А в Италии, Испании, Франции кого нужно снести, чтобы там не болели, не умирали?
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26.06.2020 22:46
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Просто боятся, что вислюка снесут.
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26.06.2020 22:11 Відповісти
300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить.
То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего следовательно это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
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27.06.2020 00:34 Відповісти
Когда эту власть снесут, прекратятся все эпидемии и маскарады. Мы уже забыли, что такое нормальная человеческая жизнь, без баба-да и корабельных сосен, без масок и штрафов, без оплаты собаками за коммуналку, без ковида и Ляшка пучеглазого.
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26.06.2020 22:20 Відповісти
А в Италии, Испании, Франции кого нужно снести, чтобы там не болели, не умирали?
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26.06.2020 22:46 Відповісти
Того , кто вирус создал, чтобы рынок под вакцину создать.
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26.06.2020 22:53 Відповісти
Ну Зеленский тварь, что творит, вирусом всех заразил, чтобы вакциной торговать!!!
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26.06.2020 23:01 Відповісти
Вот и я о том же.
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26.06.2020 23:32 Відповісти
вислюк и Ко торговали масками в начале эпидемии, как и распродавали держрезерв.
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином.

..... Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале.
А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту.
Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору.
Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ.
Olga Len справедливо обратила внимание: Китаю продавали по 45.000 $ за тонну, Польше по 18.700 $, а в России дешевле - только по 3.300 $ или по 25 копеек за маску (!!!). Мышебратья! Вспомните цены у нас, когда ввели карантин".
Источник: https://censor.net/n3204724
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27.06.2020 00:37 Відповісти
Нигде в Европе людей силой не забирают в больницы, только в Украине. Человек в украинской больнице может умереть от голода или грязи, а скажут что из-за коронавируса.
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26.06.2020 23:41 Відповісти
может и от вируса. точнее, "с".
украинская больница - идеальное место чтоб заразиться.
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27.06.2020 03:07 Відповісти
порошенко прийди, ковид прогони!
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26.06.2020 22:29 Відповісти
Чому Кієв досі не перекрили?!
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26.06.2020 22:35 Відповісти
ты откуда?
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27.06.2020 03:08 Відповісти
Із Сумщини.
І мене бісить стан справ коли паразити-"керувальники" викликають нас до себе в довбаний куів . Доводиться їхати і знаходитись в тому гадюшнику. А потім ще й вони самі їздять по філіях, які знаходяться в різних областях - з якимись дебільними перевірками.
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27.06.2020 07:53 Відповісти
Хроника наш пост ( tZE inform ) от 15.05.2020 г. - "Решение о начале поэтапного выхода из эпидемии принимается на фоне когда ни один из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ждет новая волна эпидемии в середине-конце июня. "
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26.06.2020 23:11 Відповісти
карантин выгоден зебыдлу, чтобы оправдать бездеятельность , воровство и сдачу интересов страны.
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26.06.2020 23:12 Відповісти
Правильно,яков.Ну вот почему этот Зе не стоит на каждой остановке и не надевает людям маски на лицо?Или в ресторанах и барах не рассаживает людей за столиками?
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27.06.2020 08:15 Відповісти
А в штатах,Испании,Великобритании,Италии,Франции,Канаде и других западноевропейских странах кого надо снести? Люди виноваты что снова вспышка. да и карантин рано сняли. Он в Италии сейчас реальный спад.
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26.06.2020 23:35 Відповісти
Правительство. Новое должно отдать под суд дурантинщиков. Возможно, ВОЗ.
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27.06.2020 03:09 Відповісти
Не понятно почему Испания,Великобритания,Швеция и Нидерланды данные о выздоровлинях скрыли....
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26.06.2020 23:36 Відповісти
люди! ну поучитесь вы хоть чему-нибудь у хвостатых ))))))
Через зростання випадків інфікування COVID-19 в Київській області обмежено проведення масових заходів і скорочено час роботи громадського харчування та розважальних закладів, - ОДА - Цензор.НЕТ 8891
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26.06.2020 23:45 Відповісти
Учись , Вася. Животным станешь.
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26.06.2020 23:51 Відповісти
учусь... не стал ))))
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26.06.2020 23:57 Відповісти
 
 