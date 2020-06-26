Через зростання випадків інфікування COVID-19 в Київській області обмежено проведення масових заходів і скорочено час роботи громадського харчування та розважальних закладів, - ОДА
У Київській області Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні ухвалила скоротити максимально допустиму кількість осіб при проведенні масових заходів до 10, а також скоротити до 22.00 час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Найголовніші питаннями порядку денного: про протиепідемічний стан на території Київської області, пов’язаний із коронавірусом і про виконання заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування", – говориться в повідомленні.
Крім того, розглядалися питання пов'язані з посиленням карантину, а саме:
– завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 (в області це 21,33 % (норма – менше 50%);
– середня кількість ПЛР-тестувань. Зараз – 39,68 (норма – понад 24 % на 100 тис. населення за останні 7 днів);
– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Нині 6,5 % (норма менше 11%);
– динаміка зростання випадків інфікування COVID-19. Маємо 51,28% (норма не більше 10%).
З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного лікаря області, комісія вирішила з п'ятниці, 26 червня 2020, запровадити такі обмеження:
– проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;
– час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності скоротити до 22 години.
Крім того, посилено контроль:
– за дотриманням протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні;
– за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;
– встановити контроль щодо безумовного виконання суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення протиепідемічної ситуації в області.
"Обмеження впроваджено до поліпшення епідеміологічної ситуації у Київській області", – повідомили в КОДА.
Будь ласка, зачекайте...
То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего следовательно это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином.
..... Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале.
А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту.
Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору.
Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ.
Olga Len справедливо обратила внимание: Китаю продавали по 45.000 $ за тонну, Польше по 18.700 $, а в России дешевле - только по 3.300 $ или по 25 копеек за маску (!!!). Мышебратья! Вспомните цены у нас, когда ввели карантин".
Источник: https://censor.net/n3204724
украинская больница - идеальное место чтоб заразиться.
І мене бісить стан справ коли паразити-"керувальники" викликають нас до себе в довбаний куів . Доводиться їхати і знаходитись в тому гадюшнику. А потім ще й вони самі їздять по філіях, які знаходяться в різних областях - з якимись дебільними перевірками.