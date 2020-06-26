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Гідрометцентр (159) погода (789) прогноз (1374)

Зливи на заході країни скоро припиняться, погода сприятиме швидкому висиханню вологи, - Гідрометцентр

Зливи на заході країни скоро припиняться, погода сприятиме швидкому висиханню вологи, - Гідрометцентр

Проливні дощі на заході України зміняться невеликими дощами, які пройдуть 27-30 червня, потім настане період "спокійної погоди".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. "Ситуація змінюється, циклонічність затихає", - запевнила вона.

"До 30 червня можуть пройти невеликі дощі. Температура повітря сприятиме тому, що все буде підсихати дуже швидко", - сказала синоптик.

За її словами, на погоду практично всієї території України впливатиме область підвищеного атмосферного тиску. "Дощі поступово припиняться".

"До 5-6 липня ми очікуємо період спокійної погоди, без шквалів, дощів, злив і граду по всій території України", - спрогнозувала синоптик.

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переклад: зараз як ушкварить спека - ховайсь у погріб, у кого не залило...
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26.06.2020 22:14 Відповісти
ну хорошо водичка прогреется купатся можно будет
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27.06.2020 00:14 Відповісти
Ничего, главное корона вирус будет позади
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26.06.2020 22:16 Відповісти
нам пороблено
нам усім пороблено
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26.06.2020 22:28 Відповісти
Как подсохнет...все дружно в лес...деревья валить...😃 надо же разрушенное восстанавливать...
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26.06.2020 22:35 Відповісти
а....)))) т.е не надо и напрягаться - все само рассосется и поубирается... мосты восстанут из бездны (и обещанного опять пять лет ждут)
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26.06.2020 22:44 Відповісти
Ливни прекратятся
И потоп сойдёт
Кэп про рчевидность
плодотворно жгёт..
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26.06.2020 23:02 Відповісти
На сході вже 3 місяці немає дощу - все висохло долоні на метр у землю можна засунути.
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26.06.2020 23:08 Відповісти
БОЖЕ ДОПОМОЖ1 УКРА1Н1 У ВСЬОМУ
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27.06.2020 06:40 Відповісти
 
 