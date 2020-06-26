Зливи на заході країни скоро припиняться, погода сприятиме швидкому висиханню вологи, - Гідрометцентр

Проливні дощі на заході України зміняться невеликими дощами, які пройдуть 27-30 червня, потім настане період "спокійної погоди".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. "Ситуація змінюється, циклонічність затихає", - запевнила вона.

"До 30 червня можуть пройти невеликі дощі. Температура повітря сприятиме тому, що все буде підсихати дуже швидко", - сказала синоптик.

За її словами, на погоду практично всієї території України впливатиме область підвищеного атмосферного тиску. "Дощі поступово припиняться".

"До 5-6 липня ми очікуємо період спокійної погоди, без шквалів, дощів, злив і граду по всій території України", - спрогнозувала синоптик.

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